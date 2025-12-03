Tài sản của nữ diễn viên mặc đẹp nhất phim giờ vàng VTV

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim giờ vàng VTV. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, chinh phục trái tim khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng. Sau nhiều năm miệt mài trong nghệ thuật, Huyền Lizzie không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp mà còn tích lũy được khối tài sản đáng kể. Điểm nhấn trong cuộc sống riêng của nữ diễn viên chính là cơ ngơi hiện đại, rộng rãi tại Hà Nội, mang phong cách Hàn Quốc tinh tế, vừa sang trọng vừa ấm cúng.
Sau thành công của bộ phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizzie quyết định chuyển sang căn hộ mới này, nhằm tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho bản thân và cậu con trai 9 tuổi. Qua loạt ảnh phối cảnh 3D cận cảnh từng góc nhà tại Hà Nội, có thể thấy căn nhà toát lên phong cách Hàn Quốc tinh tế, thể hiện rõ tâm huyết và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên trong từng chi tiết.
Trên MXH, mỹ nhân 1990 thỉnh thoảng chia sẻ vlog cắm hoa, dọn nhà cực chill.
