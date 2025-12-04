11 loại cây đuổi rắn tốt nhất: Loại cuối cùng quá chuẩn, rắn độc cũng phải sợ

Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là những nơi có khí hậu ấm và ẩm, rắn thường tìm đến các khu vườn rậm rạp, nhiều bụi rậm hoặc nơi tích nước. Dù phần lớn rắn không độc và ít gây nguy hiểm, việc chúng xuất hiện gần nhà vẫn tạo cảm giác bất an. Vì vậy, dùng các loại cây có mùi mạnh hoặc có lá gai để xua đuổi rắn đang là giải pháp tự nhiên, thân thiện với môi trường và được nhiều chuyên gia khuyến khích.

11 loại cây đuổi rắn hiệu quả nhất

Theo tạp chí Homes & Gardens, dưới đây là 11 loại cây có thể giúp tạo “vành đai” chống rắn hiệu quả quanh khu vườn của bạn.

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ (Ảnh minh họa).

Cúc vạn thọ vốn nổi tiếng là cây đuổi côn trùng, nhưng ít ai biết bộ rễ của nó còn có mùi mạnh, âm thầm lan sâu trong đất và khiến rắn phải tránh xa. Rễ cây tiết ra hợp chất có mùi nồng đặc trưng, tác động đến các loài bò sát đào hang dưới đất. Đây cũng là loài hoa dễ trồng, nở rộ quanh năm và còn giúp thu hút bướm.

2. Oải hương

Oải hương (Ảnh minh họa).

Dù mang hương thơm thư giãn cho con người, oải hương lại gây khó chịu cho rắn. Các chuyên gia cho biết rắn rất nhạy với mùi từ tinh dầu oải hương, nên thường tránh đi qua khu vực có trồng loài cây này.

3. Hương thảo

Hương thảo (Ảnh minh họa).

Hương thảo có mùi mạnh, lan xa, dễ dàng làm rắn mất phương hướng. Tuy nhiên, tán lá hương thảo khá rậm. Vì vậy cần trồng ở mép vườn hoặc trong chậu để tránh vô tình tạo nơi trú ẩn cho rắn. Khi biết cách bố trí, đây là “hàng rào mùi hương” vừa hữu ích trong việc đuổi rắn, vừa đẹp mắt.

4. Cây họ hành

Cây hành (Ảnh minh họa).

Các loại cây trong họ hành như hành tây, hẹ, tỏi chứa hàm lượng hợp chất lưu huỳnh cao, tạo ra mùi cay nồng khiến rắn khó chịu. Tỏi, hành và hẹ không chỉ dễ trồng mà còn cho hoa đẹp, lại giúp xua đuổi nhiều loại sâu hại khác. Mùi đặc trưng lan rộng khiến rắn thường chủ động tránh xa khu vực có trồng những loại cây này.

5. Sả

Sả (Ảnh minh họa).

Sả có mùi mạnh, lan nhanh trong không khí và được xem là “khắc tinh” của rắn. Khi hít phải mùi này, rắn dễ mất định hướng. Tuy nhiên khi trồng sả, cần cắt tỉa thường xuyên và không để bụi sả rậm rạp, vì tán lá dày có thể vô tình trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho rắn.

6. Ngải cứu

Ngải cứu (Ảnh minh họa).

Ngải cứu có mùi hơi đắng, giàu tinh dầu và được ghi nhận là nằm trong nhóm cây khiến rắn khó chịu. Hương thơm của ngải cứu không chỉ trực tiếp xua rắn mà còn làm giảm nguồn thức ăn của chúng, tạo môi trường kém hấp dẫn để rắn trú ngụ.

7. Lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Ảnh minh họa).

Lưỡi hổ có lá dựng đứng, sắc cạnh. Nhiều chuyên gia cho rằng chính dáng hình “đe dọa” cùng mép lá cứng của cây lưỡi hổ khiến rắn phải tránh xa. Loài cây này đặc biệt phù hợp trồng làm hàng rào hoặc viền lối đi.

8. Cây nhựa ruồi

Cây nhựa ruồi (Ảnh minh họa).

Lá nhọn và gai sắc của nhựa ruồi “không thân thiện” với rắn. Một số chuyên gia cũng nhận xét cây có mùi nhẹ khiến rắn e dè. Trồng nhựa ruồi thấp sát đất hoặc rải lá khô quanh vị trí rắn hay xuất hiện đều mang lại hiệu quả.

9. Bạch đàn

Cây bạch đàn (Ảnh minh họa).

Bạch đàn tỏa mùi mạnh suốt cả năm nhờ lượng tinh dầu cao. Rắn cực kỳ khó chịu với mùi này nên thường chọn cách tránh xa. Những cây bạch đàn nhỏ hoặc trồng trong chậu cũng đủ tạo phạm vi “vùng cấm” đối với loài bò sát này.

10. Thủy tiên

Cây hoa thủy tiên (Ảnh minh họa).

Thủy tiên không trực tiếp đuổi rắn bằng mùi nhưng lại đuổi loài gặm nhấm - nguồn thức ăn chính của rắn. Khi chuột và các loài nhỏ biến mất, rắn cũng không còn lý do để ghé lại. Thủy tiên còn có hoa đẹp, dễ kết hợp trong các bồn hoa ven tường.

11. Xương rồng có gai

Gai xương rồng khiến rắn e ngại không dám tới gần (Ảnh minh họa).

Loại cuối cùng được xem là “tường chắn” hoàn hảo. Những gai nhọn của xương rồng khiến rắn gần như không thể trườn qua mà không bị tổn thương. Ngay cả rắn độc cũng dè chừng trước các bụi xương rồng dày đặc. Vì vậy, xương rồng được xem là lựa chọn mạnh nhất trong danh sách cây đuổi rắn tự nhiên.

Việc trồng cây chỉ hỗ trợ xua đuổi rắn chứ không phải biện pháp an toàn tuyệt đối. Để bảo vệ khu vực sinh sống, cần kết hợp dọn dẹp vườn tược, loại bỏ nơi trú ẩn và giữ môi trường khô thoáng, sạch sẽ.