Rằm tháng 10 Âm lịch: 3 khung giờ đẹp nhất để thắp hương

Rằm tháng 10 là dịp nhiều người tưởng nhớ tổ tiên, cầu an và gửi gắm những hy vọng cho những tháng cuối năm. Dù mỗi gia đình có phong tục khác nhau, một nguyên tắc chung luôn được khuyên là tránh thắp hương vào buổi tối, bởi khói nhiều trong không gian tối có thể ảnh hưởng sức khỏe và phong thủy không ổn. Thay vào đó, chọn giờ thắp hương vào ban ngày vừa an toàn vừa hợp với nhịp sinh học, giúp năng lượng lưu thông tốt hơn. Dưới đây là ba khung giờ được nhiều thầy phong thủy và các gia đình truyền thống đánh giá là đẹp nhất để thắp hương cầu may vào ngày rằm.

1. Sáng sớm lúc mặt trời vừa lên khoảng 5 giờ đến 7 giờ

Thắp hương buổi sáng sớm mang ý nghĩa khai mở năng lượng mới cho cả ngày. Lúc này không khí còn mát mẻ, yên tĩnh, âm dương cân bằng, lời khấn dễ được gửi đi trong trạng thái thanh tịnh. Nếu bạn muốn cầu an cho cả ngày, cầu công việc suôn sẻ hay cầu sức khỏe cho người thân, thắp hương vào khung giờ sáng sớm là lựa chọn rất hợp lý. Thực tế cho thấy khi thắp hương vào giờ này, gia chủ thường giữ tâm tĩnh để khấn nguyện rõ ràng, từ đó tạo nên năng lượng tích cực lan tỏa khắp nhà.

2. Giữa buổi sáng khoảng 9 giờ đến 11 giờ

Đây là khung giờ vượng dương khí, thích hợp để thắp hương cầu tài lộc và sự hanh thông trong công việc. Vào thời điểm này hoạt động trong ngày đã bắt đầu, nhưng không quá ồn ào, nên lời khấn dễ được tập trung. Nếu gia đình có làm lễ dâng cúng mâm nhỏ, hoặc muốn nhờ gia tiên che chở cho các dự định sắp tới, chọn giờ giữa sáng là gợi ý khả thi. Ngoài ra thắp hương lúc này dễ kiểm soát khói và tro, tốt cho sức khỏe mọi người trong nhà.

3. Buổi trưa muộn khoảng 13 giờ đến 15 giờ

Khung giờ đầu buổi chiều được xem là thời điểm cân bằng khí hậu trong ngày, phù hợp để cầu an cho gia đình và hóa giải những điều không thuận. Thắp hương vào giờ này hỗ trợ việc lắng lại, xem xét lại những kế hoạch trong tháng và gửi lời cảm ơn đến tổ tiên. Điểm cộng của giờ này là không khí ấm áp, ánh sáng đầy đủ để dọn dẹp, sắp xếp bàn thờ trước và sau khi cúng, nên mọi nghi thức đều diễn ra trọn vẹn.

Một vài lưu ý thực tế khi thắp hương vào rằm

- Tránh thắp hương vào buổi tối vì khói tích tụ trong phòng kín ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

- Trước khi thắp hương hãy dọn sạch bàn thờ, thay nước, rửa lọ hoa và thu dọn tro hương cũ để không gian trang nghiêm.

- Chỉ nên thắp 1 đến 3 nén hương tùy theo truyền thống gia đình, tránh thắp quá nhiều khiến khói dày.

- Đặt bát hương vững vàng ở vị trí trung tâm, cắm hương vào tâm bát để tránh tàn rơi vãi.

- Nếu nhà có người mẫn cảm với khói, nên mở hé cửa để thông thoáng nhưng tránh để gió thổi trực tiếp vào bát hương.

- Tâm thành vẫn là điều quan trọng nhất, trước khi thắp hãy dành vài giây để tĩnh tâm, đặt niềm tin và khấn nguyện rõ ràng.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo