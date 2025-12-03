Làm thế nào để tẩy sạch vết mực trên đồng phục học sinh?

1. Xử lý sơ bộ ngay khi phát hiện vết mực

Nguyên tắc vàng để tẩy sạch mọi vết bẩn, đặc biệt là vết mực, là "thời gian". Vết mực càng để lâu, mực càng ngấm sâu vào sớ vải và khô lại, khiến việc làm sạch trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Ngay khi phát hiện vết mực trên áo đồng phục của con, bạn hãy lấy một tờ giấy ăn hoặc khăn giấy khô, thấm nhẹ lên vết mực để lấy bớt lượng mực thừa chưa kịp khô. Tuyệt đối không được chà xát mạnh tay ngay lúc này, vì hành động đó sẽ vô tình làm vết mực loang rộng ra các vùng vải sạch xung quanh.

2. Sử dụng cồn 90 độ hoặc nước rửa tay khô

Đây được xem là khắc tinh số một của các loại mực bút bi. Cồn có khả năng hòa tan các liên kết trong mực in và mực bút bi rất tốt, lại bay hơi nhanh nên không làm ẩm mốc quần áo.

Cách thực hiện:

Bạn có thể mua cồn 90 độ tại các hiệu thuốc hoặc dùng nước rửa tay khô có sẵn.

Đặt một chiếc khăn bông cũ hoặc giấy thấm phía dưới lớp vải bị dính mực.

Đổ trực tiếp cồn lên vết mực. Chờ khoảng 15-20 phút để cồn hòa tan mực.

Dùng bông gòn thấm nhẹ nhàng lên bề mặt để hút mực ra khỏi vải. Sau đó giặt lại áo với xà phòng như bình thường.

3. Tẩy vết mực bằng chanh tươi và baking soda

Nếu bạn ngại mùi cồn, hỗn hợp chanh và baking soda là giải pháp tẩy trắng tự nhiên và an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm của học sinh. Chanh có tính axit nhẹ giúp tẩy trắng, còn baking soda giúp làm sạch sâu trong từng thớ vải.

Cách thực hiện:

Rắc một lượng bột baking soda vừa đủ lên vết mực trên đồng phục.

Vắt nửa quả chanh trực tiếp lên phần bột đó để tạo ra phản ứng sủi bọt nhẹ.

Để nguyên hỗn hợp trên áo khoảng 10-15 phút.

Dùng bàn chải đánh răng mềm chà nhẹ nhàng theo hình vòng tròn cho đến khi vết mực mờ dần rồi đem đi giặt sạch.

4. Dùng kem đánh răng cho những vết mực mới

Kem đánh răng không chỉ làm sạch răng miệng mà còn chứa các hoạt chất mài mòn nhẹ và chất tẩy trắng an toàn, rất hiệu quả với các vết mực bút mực hoặc bút bi mới dính. Tuy nhiên, cách này ít hiệu quả hơn với các vết mực đã khô cứng lâu ngày.

Cách thực hiện:

Bôi một lượng kem đánh răng (loại màu trắng, không hạt) lên vị trí bị dính mực.

Dùng bàn chải chà nhẹ nhàng lên vết bẩn.

Để nguyên khoảng 30 phút để các hoạt chất phát huy tác dụng.

Rửa sạch lại với nước lạnh và kiểm tra xem vết mực đã biến mất chưa trước khi giặt toàn bộ áo.

5. Sử dụng nước tẩy sơn móng tay (axeton)

Với những loại mực "cứng đầu" như mực bút lông dầu hoặc bút dạ, các phương pháp nhẹ nhàng phía trên có thể không hiệu quả. Lúc này, Axeton (nước rửa móng tay) sẽ là cứu cánh.

Cách thực hiện:

Tương tự như dùng cồn, bạn cần lót một miếng vải dày bên dưới lớp áo.

Dùng bông gòn thấm Axeton và chấm nhẹ lên vết mực.

Lưu ý: Axeton có tính tẩy rất mạnh, bạn nên thử một chút ở góc khuất của áo trước để đảm bảo nó không làm hỏng chất liệu vải đồng phục (đặc biệt là vải pha nilon).

Sau khi vết mực tan ra và được thấm hết vào bông, hãy giặt áo ngay với bột giặt và nước xả vải để khử mùi.

Nếu tẩy một lần chưa sạch, hãy lặp lại quy trình đó thêm 1-2 lần nữa trước khi phơi khô.

Một số lưu ý quan trọng để giữ bền áo đồng phục

Khi tẩy vết mực trên đồng phục học sinh, bạn cần ghi nhớ:

Không dùng nước nóng: Nước nóng có thể làm các vết mực (đặc biệt là mực gốc protein hoặc mực in) bám chặt hơn vào sợi vải, gây ra hiện tượng "chết" vết bẩn. Hãy luôn dùng nước lạnh để xử lý ban đầu.

Kiên nhẫn: Nếu tẩy một lần chưa sạch, hãy lặp lại quy trình đó thêm 1-2 lần nữa trước khi phơi khô. Đừng vội vàng sấy khô áo khi vết bẩn chưa sạch hẳn.

Phơi nơi thoáng mát: Ánh nắng mặt trời quá gắt có thể làm ố vàng vải trắng nếu còn sót lại hóa chất tẩy rửa.