Tiết kiệm cả đống tiền điện nhờ ấn 1 nút “đặc biệt” trên máy giặt: Nhiều người dùng cả chục năm cũng không biết

Máy giặt ngày nay gần như là vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình, giúp giảm tải đáng kể khối lượng việc nhà và hỗ trợ giữ gìn vệ sinh cá nhân một cách thuận tiện. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết. Chính vì thế, việc nắm rõ các nguyên tắc vận hành hiệu quả là điều nhiều người quan tâm, nhằm vừa đảm bảo quần áo được làm sạch, vừa giảm chi phí điện hàng tháng.

Theo Lao Động, một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến điện năng tiêu thụ là chế độ nhiệt độ nước. Các máy giặt đời mới thường tích hợp nút điều chỉnh mang tên Temp – viết tắt của Temperature, cho phép người dùng chọn mức nhiệt phù hợp.

Dù nước nóng giúp xử lý mùi và vi khuẩn tốt hơn, nhưng việc lạm dụng lại khiến máy phải tiêu thụ nhiều điện hơn. Không chỉ vậy, nước nóng còn có thể làm giảm độ bền vải, gây co rút hoặc phai màu ở một số chất liệu nhạy cảm. Do đó, chỉ nên dùng nước nóng cho những trường hợp thật sự cần thiết như quần áo bẩn nặng hoặc cần khử khuẩn.

Trong phần lớn trường hợp, nước lạnh đã đủ để làm sạch quần áo mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Việc ưu tiên nước lạnh không chỉ giúp bảo vệ chất liệu vải, mà còn giảm đáng kể chi phí điện năng hàng tháng. Người dùng cần ghi nhớ kiểm tra cài đặt nhiệt độ trước mỗi lần giặt để tránh việc máy tự động chuyển sang chế độ nóng mà không mong muốn.

Những mẹo khác giúp sử dụng máy giặt hiệu quả, tiết kiệm điện hơn

Theo EVN, bên cạnh việc điều chỉnh nhiệt độ, sử dụng máy giặt hiệu quả còn phụ thuộc vào cách sắp xếp lượng quần áo cho phù hợp. Giặt quá ít sẽ gây lãng phí, trong khi nhồi nhét quá nhiều lại khiến máy hoạt động kém hiệu quả, thậm chí nhanh hỏng. Tỷ lệ tối ưu thường nằm trong khoảng 70–80% tải trọng tối đa.

Ngoài ra, với những món đồ dính vết bẩn cứng đầu ở cổ áo, cổ tay hay gấu quần, người dùng nên vò sơ trước khi cho vào máy để máy không phải chạy các chế độ giặt mạnh gây tốn nước và điện.

Một số dòng máy giặt hiện đại còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ tiết kiệm năng lượng như Inverter, cảm biến lượng bẩn, tự điều chỉnh lượng nước,… Việc tận dụng những tính năng này sẽ góp phần tối ưu hóa chi phí vận hành. Ngoài ra, nhãn năng lượng dán trên máy là thông tin quan trọng giúp người mua nhận biết khả năng tiết kiệm điện của từng model.

Chương trình giặt cũng là yếu tố người dùng cần lựa chọn cẩn thận. Giặt nhanh phù hợp cho đồ ít bẩn; chế độ giặt tay dành cho vải mỏng như len, tơ; chế độ thể thao cho quần áo chất liệu tổng hợp; trong khi các loại vải đặc biệt như da, áo ngực, trang phục có khóa kéo… lại được khuyến cáo không giặt bằng máy vì dễ hỏng hoặc biến dạng. Tùy vào từng loại quần áo, việc chọn đúng chương trình giúp tăng hiệu quả làm sạch mà vẫn giảm lượng điện tiêu thụ.

Bên cạnh đó, chế độ vắt cũng ảnh hưởng đến mức năng lượng mà máy sử dụng. Những món đồ dày, nặng như chăn ga có thể chọn vắt mạnh để rút ngắn thời gian phơi. Ngược lại, các loại quần áo mỏng nhẹ chỉ cần mức vắt thấp để giảm hao tổn năng lượng và bảo vệ vải.

Việc bảo trì máy giặt định kỳ cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Cặn bột giặt, vi khuẩn và nấm mốc tích tụ lâu ngày có thể khiến máy hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện hơn. Người dùng nên vệ sinh lồng giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất và mở cửa máy sau mỗi lần sử dụng để thoát hơi ẩm, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Cuối cùng, thói quen rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng máy giặt là rất cần thiết. Việc để máy cắm điện liên tục không chỉ làm giảm tuổi thọ linh kiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò điện, chập mạch. Dù thao tác này nhỏ, nhưng nó giúp tăng độ bền thiết bị và hạn chế tiêu hao điện không cần thiết.

Tóm lại, sử dụng máy giặt một cách thông minh không chỉ bảo vệ quần áo và thiết bị, mà còn giúp gia đình tiết kiệm một phần đáng kể chi phí sinh hoạt. Nắm rõ cách điều chỉnh nhiệt độ, chọn đúng chế độ giặt, kiểm soát lượng đồ giặt và bảo dưỡng thiết bị thường xuyên là những bí quyết đơn giản nhưng mang lại hiệu quả dài lâu.

