Bác sĩ da liễu gọi tên 5 kem chống nắng tốt nhất, đáng mua nhất 2025

* Đây là bản dịch bài viết được đăng tải trên chuyên trang làm đẹp Who What Wear, có sự tham vấn của hai chuyên gia da liễu hàng đầu tại Mỹ:

David Kim MD, bác sĩ da liễu được cấp chứng chỉ tại New York, đồng thời là người sáng lập Lightsaver – thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn và tính ổn định cao.

Sheila Farhang MD, bác sĩ phẫu thuật ung thư da Mohs và chuyên gia da liễu thẩm mỹ, sáng lập Avant Dermatology Aesthetics tại Arizona và Beverly Hills, đồng thời là host chương trình Derm Approved.

Các nhận xét chuyên môn của hai bác sĩ được đính kèm xuyên suốt bài để tăng độ tin cậy và giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với da mình.