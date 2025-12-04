Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam lấy chồng tỷ phú, sống như "bà hoàng", ngủ dậy có 5 hầu gái phục vụ

Trương Phương sinh năm 1987, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai. Cô tự nhận mình là "nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt" khi sở hữu chiều cao 1m50 cùng thân hình mũm mĩm. Dù không cao ráo như nhiều nữ diễn viên khác, Trương Phương không hề cảm thấy tự ti, cô cho rằng mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp rất riêng, điều quan trọng nhất là phải biết yêu bản thân.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ hai, cặp đôi đang sống trong cơ ngơi rộng lớn tại New Zealand. Khi còn trong giai đoạn yêu nhau, nhiều người đồn đoán chồng Tây cao 1m9 của Trương Phương là tỷ phú bởi cả hai đi du lịch bằng máy bay trực thăng. Trước những thông tin này, nữ diễn viên tự nhận người bạn đời đúng là "tỷ phú", nhưng là "tỷ phú tình cảm".

Mỗi sáng thức dậy có 5 hầu gái phục vụ

Cuộc sống của Trương Phương tại New Zealand khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Rời xa showbiz Việt, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống đủ đầy trong căn nhà rộng rãi, hiện đại và được chăm sóc như bà hoàng. Điều khiến nhiều người choáng váng nhất chính là việc mỗi sáng Trương Phương đều có tới 5 hầu gái hỗ trợ mọi sinh hoạt cá nhân: đánh thức cô dậy, mở cửa thông gió, dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị đồ ăn sáng...

Trên MXH, Trương Phương thường xuyên chia sẻ những đoạn clip ghi lại cuộc sống sang chảnh này. Hình ảnh cô thoải mái ngồi thưởng thức bữa sáng, xung quanh là đội ngũ hầu gái chăm sóc từ A đến Z luôn khiến dân tình trầm trồ về cuộc sống xa hoa như vua chúa mà nữ diễn viên đang tận hưởng mỗi ngày.

Không gian sống hiện đại, rộng rãi

Tổ ấm của Trương Phương gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thoáng đãng. Căn nhà được lắp hệ cửa kính lớn chạy dọc nhiều mảng tường, giúp nắng sớm và gió trời tràn vào từng góc, tạo cảm giác mở và dễ chịu. Không gian sinh hoạt chung được thiết kế liền mạch: phòng khách kết nối trực tiếp với khu bếp và khu vực bàn ăn, vừa tiện cho sinh hoạt vừa mang đến sự gắn kết trong gia đình. Từ phòng khách có thể nhìn thẳng ra hồ bơi ngoài trời - nơi được bao bọc bởi nhiều cây xanh và tiểu cảnh tạo nên một khoảng sân vườn xanh mát, riêng tư và thư thái.

Một góc trong khu vực phòng tắm của Trương Phương. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng do cô không thích gương bị tách đôi nên ông xã đã đổi thành hệ gương lớn liền mạch theo đúng sở thích của cô. Chỉ 1 chi tiết nhỏ cũng đủ thấy nữ diễn viên được chồng Tây chiều chuộng đến mức nào.

Ngoài không gian sống sang trọng, khuôn viên nhà Trương Phương còn khiến dân tình càng bất ngờ hơn vì chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Xung quanh nhà là hệ sinh thái tự nhiên với rừng cây, dòng suối chảy qua và mật độ cây xanh dày đặc, giúp không khí lúc nào cũng trong lành và mát mẻ. Tại đây còn có một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua suối - là nơi Trương Phương thường đứng ngắm cảnh và tận hưởng sự bình yên mỗi ngày.

Tổng hợp