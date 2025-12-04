Căn phòng 6m² bóc trần sự thật tàn nhẫn về cuộc sống người trẻ ở Hồng Kông

Giữa Hồng Kông (Trung Quốc) hoa lệ với những tòa tháp sáng đêm không tắt, có những góc khuất mà người ngoài dễ quên mất. Đó là nơi những người trẻ phải chấp nhận sống trong những căn phòng nhỏ như ngăn tủ, đổi lại vài giờ nghỉ ngơi ít ỏi sau những ngày chạy đua cơm áo. Và câu chuyện về cô gái trẻ với căn hộ vỏn vẹn 6m² đang gây chú ý trên MXH cho thấy một thực tế không mấy êm đềm phía sau vẻ hào nhoáng của thành phố này.

Căn phòng 6m²: vừa đặt chân vào đã thấy… hết nhà

Căn phòng của cô gái chỉ bằng không gian một chiếc giường lớn. Từ cửa bước vào, toàn bộ căn nhà thu gọn trước mắt: một lối vào hẹp, một chiếc bàn nhỏ và chiếc giường tầng chiếm gần như toàn bộ chiều dài gian phòng. Bên phải là bếp, bên trái là nhà vệ sinh - mọi thứ đều nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng được cô tận dụng từng tấc một.

Không có chỗ để lãng phí. Không có khoảng trống thừa thãi. Chỉ có sự sắp xếp dày đặc sao cho cuộc sống vẫn không bị bóp nghẹt.

Một chiếc giường nhưng hai cuộc sống

Giường tầng là giải pháp duy nhất. Tầng trên để ngủ, tầng dưới biến thành một “phòng khách mini”. Cô bày một chiếc đèn bàn nhỏ, vài món đồ trang trí và một chiếc quạt điện. Khi bạn bè ghé qua, tầng dưới trở thành nơi ngồi trò chuyện. Còn những khi chỉ có một mình, đó là nơi cô dùng để đọc sách, làm việc hoặc đơn giản là thở một chút sau cả ngày dài.

Dù nhỏ nhưng không bừa. Ngăn kệ đơn giản bên cạnh giường là nơi quần áo và đồ lặt vặt được xếp ngay ngắn. Dưới ánh đèn vàng, cái không gian vốn chật chội ấy lại trở nên ấm áp kỳ lạ, như một cách cô tự an ủi chính mình.

Cửa sổ nhỏ duy nhất cũng là “xa xỉ phẩm” trong căn phòng

Một ô cửa sổ nhỏ mở ra khoảng trời bé tí, đủ để thấy chút ánh sáng và vài tia gió lùa vào. Cô đặt một chiếc bàn mini ngay bên cạnh, biến thành không gian ăn uống, làm việc và trang điểm. Trong căn phòng chỉ 6 m², chiếc bàn nhỏ trở thành “trung tâm” của mọi sinh hoạt. Khi ăn, nó là bàn ăn. Khi làm việc, nó thành bàn laptop. Khi soi gương, nó biến thành bàn trang điểm. Và khi mọi thứ yên tĩnh, đó lại là nơi cô ngồi nhìn ra ngoài, tưởng tượng về căn phòng lớn hơn mà mình hy vọng sẽ có một ngày nào đó.

Nhà vệ sinh là món quà “xa xỉ” đối với nhiều người thuê trọ tại Hong Kong

Điều khiến cô quyết định thuê căn phòng này không phải là không gian, càng không phải là sự tiện nghi, mà là… có một nhà vệ sinh riêng. Đối với người sống trong những căn hộ siêu nhỏ ở Hong Kong, một phòng vệ sinh khép kín là cảm giác an toàn và riêng tư quý giá.

Nhà vệ sinh của cô được thiết kế gọn gàng, có khu vực tắm tách biệt, gạch ốp sáng màu giúp không gian bớt bí bách. Tắm xong, hơi nước phủ đầy căn phòng nhỏ nhưng cô vẫn nói: cảm giác có một góc riêng như vậy thật sự đáng giá.

Góc bếp bé xíu nhưng đủ ấm lòng

Bếp chỉ có một bồn rửa, một bếp điện và một khoảng mặt bàn rất nhỏ. Nhưng cô vẫn cố gắng nấu ăn bất cứ khi nào có thể. Nơi đây, mỗi chiếc nồi, mỗi chiếc bát đều có vị trí của nó. Mở ngăn tủ nhỏ dưới bồn rửa là cả một “kho” đồ bếp được sắp gọn. Với cô, bữa cơm nóng tự tay nấu dù đơn giản vẫn giúp căn phòng nhỏ có thêm hơi ấm gia đình.

Lối vào chỉ vừa một người lách qua

Bên cạnh cửa là chiếc tủ nhỏ và vài chiếc móc treo để đựng túi, ô, chìa khóa. Mọi vật dụng đều được tận dụng cho đúng công năng, đúng mục đích. Không gian chẳng có chỗ thừa để bừa bộn. Nhưng chính sự chật hẹp đó khiến từng món đồ đều phải “sống có kỷ luật”.

Trong thành phố đắt đỏ bậc nhất châu Á, cô gái trẻ ấy vẫn cố gắng tạo cho mình một góc sống êm đềm trong căn phòng 6m². Dù chật chội, dù thiếu thốn, cô vẫn thắp lên được cảm giác an yên bằng cách giữ mọi thứ gọn gàng, ấm áp và đầy đủ hơi thở cuộc sống.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến câu chuyện của cô trở nên lan truyền. Không phải vì căn phòng nhỏ, mà vì cách một người trẻ cố gắng sống tử tế ngay cả khi không gian chỉ là một chiếc hộp bé bằng cánh tay.

Theo: Sohu