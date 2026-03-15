Có một người mẹ “tiết kiệm” là cảm giác thế nào? Lớn lên tôi mới hiểu: Không phải keo kiệt, mà là kỹ năng sống đáng giá

Nhưng khi bước vào đời, tự trả tiền nhà, tiền điện, tiền chợ, tôi mới nhận ra: điều tôi từng gọi là keo kiệt thực ra là một kiểu khôn ngoan rất sâu sắc – thứ mà nhiều người phải đến trung niên mới học được.

Nhìn lại, những thói quen "tiết kiệm" của mẹ không phải để giữ tiền bằng mọi giá, mà là cách bà quản lý cuộc sống một cách tỉnh táo, có kỷ luật và không lãng phí.

Những món đồ dùng đến "giọt cuối cùng"

Ký ức tuổi thơ của tôi gắn với hình ảnh mẹ luôn cố dùng hết mọi thứ. Tuýp kem đánh răng không bóp ra nữa, bà cắt đôi; chai dầu gội gần cạn, bà úp ngược vài ngày; những mẩu xà phòng nhỏ gom lại vào túi lưới để dùng tiếp.

Hồi đó, tôi thấy phiền và cho rằng làm vậy "cực quá". Bây giờ mới hiểu: không phải vì thiếu tiền, mà vì mẹ ghét sự lãng phí. Những việc tưởng nhỏ ấy giúp gia đình tiết kiệm được không ít chi phí sinh hoạt mỗi tháng – kiểu tiết kiệm âm thầm mà hiệu quả.

"Chất tẩy rửa" tự pha - thói quen của một thế hệ

Một trong những ký ức rõ nhất của tôi là hình ảnh mẹ đứng trong bếp, pha đủ loại dung dịch làm sạch. Hồi nhỏ tôi từng nghĩ bà "làm quá", nhưng thực tế những công thức đơn giản ấy lại rất hiệu quả.

Mẹ thường bào vụn xà phòng, hòa với nước nóng để lau bếp, lau bàn hay lau sàn. Sau này tôi mới học thêm từ bà nhiều cách làm sạch khác:

- Lau kính: Nước rửa chén + chút bột giặt + kem đánh răng trắng + nước

- Tẩy cặn vôi: Giấm trắng + nước rửa chén (tỷ lệ 1:1)

- Lau đồ nội thất: Nước xả vải + nước rửa chén + nước

Những cách làm tưởng "nhà quê" ấy thực ra lại tiết kiệm đáng kể tiền mua hóa chất tẩy rửa, lại hạn chế tích trữ nhiều chai lọ trong nhà.

Triết lý ăn mặc giản dị mà sâu sắc

Có một việc khiến tôi khó chịu suốt thời niên thiếu: mẹ luôn ngâm quần áo mới trong nước muối trước khi cho mặc. Khi ấy tôi thấy mất hết cảm giác "đồ mới", nhưng lớn lên mới hiểu: bà làm vậy để loại bỏ hóa chất còn sót lại, giữ màu và tăng độ bền cho vải.

Mẹ cũng hiếm khi bỏ quần áo cũ. Còn dùng được thì cho người thân hoặc hàng xóm; không dùng được thì cắt thành giẻ lau. Nhờ vậy, nhà tôi gần như không phải mua giẻ lau suốt nhiều năm.

Đó không phải là tiếc của – mà là tận dụng tối đa giá trị của từng món đồ.

Trong mắt mẹ, hầu như không có thứ gì "vô dụng"

Tôi lớn lên trong một căn nhà mà chai lọ, hộp nhựa hay túi ni lông đều có chỗ đứng riêng. Lọ thủy tinh dùng đựng thực phẩm, muối dưa, trồng cây thủy canh. Túi nhựa được phân loại gọn gàng để tái sử dụng.

Ngay cả bây giờ, mỗi lần gửi đồ ăn cho tôi, mẹ vẫn dặn: "Ăn xong nhớ mang lọ về."

Ngày trước tôi thấy rườm rà; bây giờ tôi hiểu đó là cách bà giảm chi phí sinh hoạt và hạn chế rác thải – điều mà thế hệ trẻ hiện nay gọi là "sống bền vững".

Thói quen tiết kiệm điện nhưng không tiết kiệm sự quan tâm

Mẹ luôn có phản xạ tắt đèn khi ra khỏi phòng, rút điện khi không dùng. Đó là thói quen ăn sâu đến mức gần như vô thức.

Nhưng bà không hề tiết kiệm trong những việc cần thiết. Dịp Tết, đèn phòng khách luôn bật để bọn trẻ dễ đi lại ban đêm. Tôi lớn lên với câu nói quen thuộc của mẹ: "An toàn là trên hết."

Tiết kiệm, với bà, không phải là cắt giảm vô điều kiện – mà là biết dùng tiền đúng chỗ.

Triết lý tiêu dùng: Chỉ mua khi cần

Triết lý mua sắm của mẹ rất đơn giản: chỉ mua thứ cần thiết, không tích trữ vì rẻ, không chạy theo khuyến mãi.

Nhà tôi chỉ mua đồ gia dụng khi gần hết, hiếm khi tích trữ. Đi siêu thị, mẹ thường chọn giờ tối – lúc có nhiều món giảm giá. Đi lại nếu không gấp thì đi bộ hoặc xe buýt.

Hồi nhỏ tôi nghĩ đó là cách sống "thiếu thoải mái". Giờ mới thấy: chính nhờ vậy mà gia đình tôi luôn ổn định tài chính, chưa từng rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Lớn lên rồi mới hiểu

Có một người mẹ "tiết kiệm" là cảm giác thế nào? Khi còn nhỏ, đó là sự khó chịu. Nhưng khi trưởng thành, đó là may mắn.

Những thói quen tôi từng không thích giờ trở thành nền tảng cho cách tôi quản lý tiền bạc và cuộc sống. Tôi cũng bắt đầu làm những việc giống mẹ mà không nhận ra: dùng hết một món đồ, suy nghĩ kỹ trước khi mua, tắt điện khi không cần.

Thoạt nhìn, tiết kiệm có vẻ keo kiệt. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là kỹ năng sống, là sự điềm tĩnh trước tiền bạc, là cách giữ cho cuộc sống luôn đủ đầy.

Và nếu hỏi tôi bài học lớn nhất từ mẹ là gì, tôi sẽ trả lời rất đơn giản: biết đủ và biết trân trọng từng thứ mình đang có.