"Cỗ máy nhảy" TWICE múa cột cực nóng bỏng, so về độ quyến rũ có hơn Lisa (BLACKPINK)?

Vốn nổi tiếng quốc dân với hình tượng trong sáng, dễ thương, TWICE ở năm thứ 8 sự nghiệp đã dần chuyển hướng nữ tính và quyến rũ hơn. 9 cô gái, 9 màu sắc riêng biệt nhưng để nói về sexy, quyến rũ chắc chắn Momo sẽ được gọi tên đầu tiên. Trong concert mới đây thuộc tour Ready To Be của TWICE, Momo một lần nữa khiến fan phát sốt với màn vũ đạo đầy táo bạo. Múa cột khoe thế mạnh hình thể vạn người mê, Momo khiến dân tình nhớ đến cô em út BLACKPINK - Lisa.

Momo múa cột cực nóng bỏng trong concert Ready To Be

Body Momo không mảnh mai "size 0" như tiêu chuẩn Kpop, cô nàng toả sáng theo một cách riêng, tươi sáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Momo thường được biết đến là main dancer của TWICE, có khả năng vũ đạo xếp top nữ idol gen 3, do đó, múa cột không hề khó với cô nàng. Sở hữu thân hình đầy đặn nóng bỏng, những chuyển động của Momo dưới ánh đèn mờ ảo cuốn hút khó rời mắt.

Là main dancer của TWICE, múa cột không khó với Momo

Chuyển động khó rời mắt

Body hot 1000 độ!

Trước đó, trong các show diễn của TWICE, Momo cũng chiếm trọn tâm điểm bởi vẻ đằm thắm, sexy khi thực hiện các động tác vũ đạo. Sự quyến rũ của nữ idol toả ra một cách tự nhiên, không gượng ép. Trong tạo hình phù hợp, Momo liên tục viral MXH.

Momo thường xuyên gây sốt với những khoảnh khắc xinh đẹp nóng bỏng

Nhưng không kém phần ngọt ngào

Ngay sau khi video múa cột của Momo được lan truyền, dân tình vô cùng phấn khích trước độ táo bạo mà mỹ nhân JYP mang đến. Nhiều bình luận còn nhận xét Momo "một 9 một 10" với Lisa. Em út BLACKPINK cũng rất nổi tiếng với những sân khấu múa cột trong tour Born Pink và mới đây nhất là gây bão Coachella. Đặt lên bàn cân, cả 2 thần tượng đều xinh đẹp, khí chất và vô cùng sexy, khó có thể nói ai hơn ai.

Lisa múa cột tại Coachella

Phản ứng netizen:

- Cô nàng main dancer này cháy khét lẹt!

- Một 9 một 10 với Lisa, ai em cũng yêu ai em cũng mê.

- Có 10 mấy giây mà ghiền ghê.

- Xịn quá đi, nhạc gì cũng nhảy, body thì hot hơn mùa hè.

Loạt ảnh xinh mê mẩn của Momo gần đây: