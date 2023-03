TWICE đã hết thời?

TWICE từng là một trong những girlgroup hàng đầu Kpop, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BLACKPINK. Thậm chí, có thời điểm, 9 cô gái còn có phần thắng thế so với đàn em với vị trí nhóm nữ số 1 Kpop.

Tuy nhiên, những năm gần đây, các sản phẩm của girlgroup nhà JYP lại không để lại nhiều dấu ấn, thành tích nhạc số tụt dốc đáng kể so với thời hoàng kim của nhóm. Những màn comeback của TWICE giờ đây chỉ có thể dựa vào lượng bán album cao nhờ cộng đồng người hâm mộ đông đảo, còn hiệu ứng công chúng và sức nóng của nhóm đã giảm nhiệt ít nhiều.

TWICE đang mất dần vị thế trên đường đua Kpop?

Từ nhóm nữ sở hữu nhiều hit quốc dân đến thành tích nhạc số bị "ngó lơ" tại chính quê nhà

TWICE từng có thời điểm ra bài nào hit bài đó, nổi đến mức trở thành sự lựa chọn quốc dân như Cheer Up, TT, Knock Knock, What Is Love… Đặc biệt, girlgroup nhà JYP còn từng thiết lập nhiều kỷ lục nhạc số ấn tượng, sở hữu một kho tàng nhiều giải thưởng danh giá trong những năm đầu sự nghiệp. Khi đó, nhóm còn được gọi với biệt danh “quái vật nhạc số” vì sở hữu nhiều ca khúc đạt thành tích cao trên các BXH.

Cheer Up từng là một trong những bản hit quốc dân hàng đầu Kpop

Chuỗi liên hoàn hit của TWICE

Thế nhưng, điều đó hoàn toàn biến mất trong những năm gần đây, khi các sản phẩm của TWICE ghi nhận thích tích ảm đạm đến khó tin, hoàn toàn “mất hút” trên các BXH tại quê nhà. Đỉnh điểm, ca khúc mới nhất Set Me Free của nhóm còn “bay màu” khỏi nhiều BXH trong nước chỉ trong 2 ngày phát hành, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước 1 girlgroup hàng top từng sở hữu loạt hit quốc dân.

Ca khúc Set Me Free của nhóm out top các BXH chỉ trong 2 ngày phát hành

Âm nhạc ngày càng khó nghe, thiếu điểm nhấn, kỹ năng hát live không mấy tiến bộ dù đã hoạt động lâu năm

Việc TWICE ngày càng "kém nhiệt" và không được công chúng ủng hộ được cho là xuất phát từ định hướng của công ty chủ quản. Những ca khúc của JYP sản xuất đang dần đi vào lối mòn, khó nghe cũng như không định hướng được nhiều phong cách mới mẻ cho nhóm.

Không chỉ riêng TWICE mà các girlgroup khác của JYP cũng rơi vào tình trạng tương tự khi trượt dài trên các BXH nhạc số, sản phẩm comeback đều không tạo được hiệu ứng truyền thông tốt như trước đây.

ITZY đang thụt lùi sau nhiều sản phẩm comeback không thành công

Dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng sự nghiệp của tân binh NMIXX lại không có nhiều bước tiến khởi sắc

Bên cạnh đó, các thành viên cũng không có sự trau dồi, chăm chỉ tập luyện để nâng cao kỹ năng hát live. 1 nhóm nhạc đã ra mắt được gần 8 năm nhưng vẫn gặp nhiều tranh cãi về giọng hát cũng là một trong những lý do khiến công chúng không còn mấy “mặn mà” với những màn trở lại của TWICE.

Thế nhưng, dù thành tích nhạc số tụt dốc không phanh nhưng TWICE vẫn phần nào duy trì được vị thế của mình nhờ lượng người hâm mộ đông đảo. Mới đây, girlgroup nhà JYP còn xuất sắc vượt qua BLACKPINK để trở thành nghệ sĩ có doanh số album tuần đầu cao nhất trên Billboard 200. Các tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm cũng đều “cháy vé”, thu hút lượng lớn khán giả tham dự.

TWICE vẫn đạt thành tích khủng nhờ cộng đồng người hâm mộ đông đảo

Do đó, còn quá sớm để kết luận việc TWICE đã hết thời, nhưng nhóm cần nhìn nhận vào thực tế và tìm ra một lối đi phù hợp cho những sản phẩm trở lại tiếp theo nếu không muốn trở nên mờ nhạt trong đường đua Kpop đang không ngừng phát triển.

Set Me Free MV - TWICE

Nguồn: Tổng hợp