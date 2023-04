TWICE không bán hết vé concert ngay tại quê nhà Hàn Quốc, còn đâu danh xưng "nhóm nữ quốc dân thế hệ mới"?

Với người yêu mến Kpop, TWICE không còn là cái tên xa lạ khi đứng trong hàng ngũ các nhóm nhạc hàng đầu thế hệ thứ 3. Ra mắt dưới trướng “ông lớn” JYP Entertainment, TWICE được quảng bá với hình ảnh dễ thương và nhanh chóng vươn lên vị trí số một, với hàng loạt siêu hit như Cheer Up, TT, Knock Knock,... Dù ở trên thị trường thế giới, 9 cô gái nhà JYP vẫn phải chịu “lép vế” trước sức nóng toàn cầu của BLACKPINK, nhưng trong quan niệm của nhiều người hâm mộ, vị thế của nhóm ở Hàn vẫn khá vững chắc dù các nhóm nhạc cùng thời đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp và thế hệ mới đang vươn lên mạnh mẽ.

Dù các đối thủ vươn lên mạnh mẽ, TWICE vẫn được coi là nhóm nữ quốc dân thế hệ mới

Thế nhưng có lẽ đó chỉ là câu chuyện của trước kia. Bây giờ đây vị thế của TWICE ở Hàn Quốc đang khiến người hâm mộ "lo ngay ngáy". Cụ thể, TWICE chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên READY TO BE. Nhưng tình hình bán vé concert của 9 cô nàng không quá khả quan trong những ngày qua.

TWICE khởi động chuyến lưu diễn thứ 5 trong sự nghiệp READY TO BE vào ngày 15/4 ở Seoul

Tại khu vực Bắc Mỹ, đa số các đêm diễn đều chưa bán hết vé. Hai đêm diễn duy nhất đã hết vé là tại Chicago D1 và Toronto D2, còn lại các đêm diễn đều vẫn còn ghế trống. Thế nhưng tỉ lệ vé đã bán ra đạt mức trên 98%, một con số khá ấn tượng dù nhóm không tập trung quảng bá tại đây.

TWICE bán vé khả quan tại Mỹ nhưng tại quê nhà thì không

Nhưng quay về quê nhà Hàn Quốc, TWICE khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi vẫn còn quá nhiều ghế trống cho các đêm diễn. Chuyến lưu diễn lần này của nhóm sẽ được tổ chức tại KSPO Dome, Seoul vào ngày 15 và 16 tháng 4, có nghĩa rằng chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là đến ngày diễn ra concert. Số lượng vé được bán ra cho mỗi đêm là hơn 8600 vé, ít hơn rất nhiều so với chuyến lưu diễn của nhóm năm 2019 (23.000 vé cho 2 đêm, tức trung bình 11.500 vé 1 đêm). Đáng nói, đến nay số vé mới bán được khoảng 80%.

Tỷ lệ vé bán ra tại Mỹ của TWICE là 98%, nhưng nhóm mới chỉ bán được 80% vé cho 2 đêm diễn tại quê nhà Hàn Quốc, dù số vé ấn định đã đi nhiều so với chính nhóm năm 2019

Khả năng bán vé concert của TWICE từ trước đến nay chưa bao giờ là điều đáng phải bàn, vì nhóm sở hữu lực lượng fan hùng hậu, chịu chi. Trong các cuộc đua về doanh số album hay vật phẩm, TWICE luôn là đối thủ trực diện của BLACKPINK. Chưa kể gần đây thành viên Nayeon đã có màn debut solo thành công với bản hit POP được yêu thích trên khắp các nền tảng. Những tưởng tất cả những điều này sẽ giúp nhóm khởi động thuận lợi chuyến lưu diễn thứ 5 READY TO BE, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Người hâm mộ vẫn đang đặt dấu chấm hỏi về khả năng bán vé và lo ngại về việc liệu nhóm có trụ vững được giữa đấu trường Kpop đào thải khắc nghiệt như hiện nay hay không.

Màn debut solo thành công của Nayeon...

...cũng chưa đủ để kéo lại danh tiếng thời hoàng kim của TWICE