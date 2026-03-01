Cỏ linh lăng gây sốt mỗi độ xuân về: Vừa kháng khuẩn, vừa bổ gan lại còn tốt cho mắt

Sau Tết Nguyên Đán, khi mâm cơm vẫn còn dư vị của những món nhiều đạm và dầu mỡ, nhu cầu “giải ngấy” bằng các loại rau xanh, thanh mát lại tăng cao. Giữa vô vàn lựa chọn của mùa xuân, cỏ linh lăng hay còn được gọi là cỏ ba lá, rau diếp vàng, bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người săn tìm. Không chỉ bởi hương vị tươi non đặc trưng, loại rau này còn được xem như “món quà giải nhiệt” tự nhiên của đất trời.

Hàm lượng chất xơ trong cỏ linh lăng rất cao, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa và giảm táo bón

Từ xa xưa đã có câu: “Rau dại mùa xuân là vô giá”. Rau mọc vào thời điểm giao mùa thường tích lũy nhiều dưỡng chất để thích nghi với khí hậu ẩm ấm, vì vậy hương vị và giá trị dinh dưỡng cũng đạt độ lý tưởng. Cỏ linh lăng là một ví dụ điển hình. Theo y học cổ truyền, loại rau này có tính mát, tác động đến kinh phổi và dạ dày, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa cơ thể trong giai đoạn chuyển mùa.

Chuyên gia dinh dưỡng từng chia sẻ rằng, sau kỳ nghỉ lễ dài với chế độ ăn giàu chất béo và đường, việc bổ sung các loại rau giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như cỏ linh lăng sẽ giúp gan “nhẹ gánh” hơn, đồng thời hỗ trợ đường ruột hoạt động ổn định. Bà cũng gợi ý nên chế biến cỏ linh lăng theo cách đơn giản, hạn chế dầu mỡ để giữ trọn dưỡng chất.

Về thành phần dinh dưỡng, cỏ linh lăng chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng vitamin C, vitamin K, saponin và nhiều khoáng chất như sắt, canxi, kali, magiê. Nhờ đó, loại rau này được ghi nhận có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, chống viêm nhẹ và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Vitamin C và các hợp chất thực vật trong cỏ linh lăng góp phần tăng cường miễn dịch, trong khi vitamin K đóng vai trò quan trọng với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Nhiều người thường biết đến cỏ linh lăng thông qua món rau mầm.

Một điểm đáng chú ý khác là tác dụng hỗ trợ gan. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm gánh nặng do stress oxy hóa gây ra, từ đó hỗ trợ chức năng thải độc tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ chứa beta-carotene và các vi chất có lợi, cỏ linh lăng còn được xem là thực phẩm tốt cho mắt, giúp duy trì thị lực và giảm tình trạng khô mỏi khi làm việc nhiều với thiết bị điện tử.

Không dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, cỏ linh lăng còn chinh phục thực khách bởi hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh. Phần non của cây mềm, dễ chế biến, có thể dùng cho cả món nóng lẫn món nguội. Trong ẩm thực dân gian, loại rau này từng xuất hiện trong các món canh, món xào, bánh bao hay thậm chí làm nhân bánh.

Một trong những cách thưởng thức phổ biến nhất vào mùa xuân là cỏ linh lăng trộn lạnh. Rau được chần sơ qua nước sôi, vắt ráo rồi trộn cùng tỏi băm, dầu mè, một chút giấm gạo và xì dầu nhạt. Món ăn giữ được màu xanh tươi, vị giòn nhẹ và đặc biệt phù hợp để “giải ngấy” sau những bữa ăn nhiều thịt cá.

Ngoài ra, canh cỏ linh lăng nấu tôm tươi hoặc thịt băm cũng là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích. Vị ngọt tự nhiên của rau hòa quyện cùng vị thanh của nước dùng tạo nên món canh nhẹ bụng, dễ ăn. Với những ai thích biến tấu, có thể băm nhỏ cỏ linh lăng trộn cùng trứng gà, thêm chút gia vị rồi chiên thành bánh mỏng. Món này vừa thơm vừa giàu dinh dưỡng, thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Cỏ linh lăng có tác dụng làm ẩm phổi, giải đờm, lợi tiểu và giảm sưng tấy

Cỏ linh lăng cũng có thể dùng làm nhân bánh bao chay, kết hợp cùng nấm hương và miến. Nhân bánh mềm, thơm và không hề gây cảm giác ngấy. Ở một số nơi, người ta còn xay nhuyễn rau để làm sinh tố xanh, kết hợp với táo hoặc lê nhằm tăng hương vị và bổ sung thêm vitamin.

Tuy nhiên, như bất kỳ thực phẩm nào, cỏ linh lăng cũng nên được sử dụng ở mức độ hợp lý. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải và ưu tiên nấu chín kỹ. Phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Mỗi độ xuân về, khi thiên nhiên khoác lên mình sắc xanh tươi mới, cỏ linh lăng lại bước vào mùa ngon nhất. Giữa nhịp sống hiện đại, việc tìm về những loại rau theo mùa không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn góp phần cân bằng cơ thể sau những ngày “quá tải” dinh dưỡng. Thanh mát, giàu dưỡng chất và dễ chế biến, cỏ linh lăng xứng đáng là món ăn không thể thiếu trên mâm cơm mùa xuân.