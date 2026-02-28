Cô giáo 67 tuổi tử vong bất ngờ sau khi ngâm chân theo cách "vạn người mê"

Người phụ nữ xấu số 67 tuổi này sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cụ thể, một buổi tối mùa đông, khoa Cấp cứu một bệnh viện tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bất ngờ tiếp nhận ca bệnh mà không ai nghĩ tới. Ông lão đứng ngoài phòng cấp cứu, mắt hoe đỏ, quay sang bác sĩ hỏi trong tuyệt vọng: "Sao chỉ ngâm chân mà lại bị nhồi máu não được chứ?", theo Sohu.

Khai thác tiền sử bệnh được biết bệnh nhân là bà cụ 67 tuổi, giáo viên đã về hưu ở Bắc Kinh. Suốt hơn chục năm, bà duy trì thói quen ngâm chân mỗi tối với nước nóng vì tin rằng thói quen này sẽ giúp "đả thông kinh mạch". Nhưng ngày hôm đó, chỉ chưa đầy 20 phút sau khi ngâm chân xong, bà bắt đầu bị méo miệng, nói khó. Nhìn thấy vợ như vậy người chồng hoảng loạn, lập tức đưa vợ vào viện.

Tại viện sau khi thăm khám kết quả chụp CT cho thấy bà cụ bị nhồi máu não. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bà cụ vẫn không qua khỏi.

Người phụ nữ 67 tuổi tử vong sau khi ngâm chân vào buổi tối. Ảnh minh họa.

Điều đáng nói, sau khi được người nhà chia sẻ về thói quen hay ngâm chân với nước thật nóng của bà cụ, bác sĩ lắc đầu cảnh báo: "Tuổi càng cao, càng phải ngâm chân đúng cách!"

Từ lâu ngâm chân được nhiều người xem là phương pháp dưỡng sinh giúp tăng cường sức khỏe đơn giản, an toàn. Tuy nhiên thói quen này nếu không áp dụng đúng cách có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2024 ghi nhận: 60% người cao tuổi tin những biện pháp này giúp "đả thông mạch máu". Đặc biệt, trong nhóm bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu não, một phần ba có thói quen ngâm chân hàng ngày, đặc biệt thích ngâm chân với nước thật nóng.

Bên cạnh đó, các số liệu từ cơ sở nghiên cứu thuộc Đại học Harvard cũng cảnh báo: ngâm chân nước nóng vào buổi tối có thể khiến huyết áp tụt nhanh, máu dồn xuống chân, trong khi não lại không được cung cấp đủ máu. Nếu người thực hiện là người cao tuổi hoặc có sẵn bệnh lý mạch máu, nguy cơ biến chứng càng tăng.

6 sai lầm khi ngâm chân gây hại sức khỏe

Ngâm chân là phương pháp dưỡng sinh quen thuộc giúp khí huyết lưu thông, thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, không ít người lại thực hiện sai cách, khiến hiệu quả giảm sút, thậm chí gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những thói quen ngâm chân gây hại sức khỏe nhiều người hay mắc phải.

- Ngâm chân với nước quá nóng: Thông thường nhiều người nghĩ ngâm chân với nước càng nóng càng tốt, giúp ra mồ hôi và "giải độc". Tuy nhiên, nếu ngâm chân với nước quá nóng có thể gây bỏng da, giãn mạch quá mức, ảnh hưởng huyết áp.

- Ngâm chân quá lâu: Thời gian ngâm chân cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả với sức khỏe. Nếu ngâm quá khô sẽ khiến da nứt nẻ, tổn thương da và mạch máu.. Do đó, thời gian ngâm chân lý tưởng chỉ từ 15 – 20 phút.

- Vừa ăn no đã đi ngâm chân: Thời điểm ngâm chân ngay sau khi ăn no hoặc khi đói bụng là không hợp lý. Khi ngâm chân ngay sau khi ăn sẽ đưa máu xuống chân, gây khó tiêu, đầy bụng bởi đây là thời điểm máu cần tập trung cho hệ tiêu hóa. Nếu ngâm chân khi đói, là lúc cơ thể đang thiếu năng lượng có thể gây chóng mặt, hạ đường huyết. Theo các chuyên gia cách ngâm chân tốt nhất là sau bữa ăn 1-2 giờ hoặc trước khi đi ngủ 1 tiếng để giúp ngủ ngon hơn.

- Bị sốt vẫn ngâm chân: Nhiều người có thói quen gắng ngâm chân để "giải cảm" khi đang sốt sẽ khiến cơ thể tăng thân nhiệt vì nước nóng làm cơ thể nóng lên, làm cho tình trạng sốt trầm trọng hơn. Ngoài ra, nếu ngâm chân khi đang có vết thương hở, viêm da, nấm chân... có thể làm vết thương lâu lành và lây lan sang các vùng da khác.

- Thường xuyên ngâm chân chung chậu với người khác: Nếu làm điều này thường xuyên dễ dẫn đến lây lan các bệnh ngoài da như nấm chân, mụn cóc, viêm kẽ ngón chân...

- Đứng dậy ngay sau khi ngâm chân: Đứng bật dậy và đi lại ngay là một sai lầm rất phổ biến. Khi ngâm chân, máu đang dồn xuống chân, việc đứng dậy đột ngột có thể khiến máu chưa kịp lưu thông trở lại, gây choáng váng, hoa mắt, thậm chí ngã.