Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 6 ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Ngày 27-2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện cấp cứu rải rác từ 7 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân được thăm khám, xử trí ban đầu và theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện có biểu hiện chung đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần

Theo khai thác yếu tố dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở kinh doanh trước khi xuất hiện triệu chứng. Nhóm bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có một trường hợp là Việt kiều về nước thăm thân. Độ tuổi các bệnh nhân dao động từ 30 đến 63 tuổi.

Khi nhập viện, các trường hợp có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần; một số bệnh nhân sốt cao tới 39°C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải; có trường hợp hạ kali máu gây co cơ. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận ca sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng.

Sau điều trị ban đầu, 2 bệnh nhân đáp ứng tốt đã được xuất viện và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Một trường hợp do tình trạng lâm sàng chưa ổn định nên được chỉ định nhập viện tiếp tục điều trị, các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa.

Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của các trường hợp trên, đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện bảo quản và chế biến hợp vệ sinh. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu mất nước, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.