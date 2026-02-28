Phòng ngừa dị ứng phấn hoa mùa thời điểm giao mùa

Với người có cơ địa dị ứng, đây là giai đoạn dễ xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, ngứa mắt, đỏ mắt, thậm chí khò khè và khó thở. Nếu không kiểm soát tốt, dị ứng phấn hoa có thể làm nặng thêm viêm mũi dị ứng hoặc hen phế quản.

Dị ứng phấn hoa thực chất là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch khi cơ thể nhận diện phấn hoa như một “tác nhân lạ”. Khi hít phải, niêm mạc mũi - mắt sẽ giải phóng histamine, gây ra chuỗi phản ứng viêm. Đáng chú ý, nồng độ phấn hoa thường cao hơn vào sáng sớm và những ngày có gió nhẹ, khô hanh. Tuy nhiên, trong điều kiện nồm ẩm, phấn hoa có thể bám lâu trong không khí và trên bề mặt vật dụng.

Để phòng ngừa, người có tiền sử dị ứng nên hạn chế ra ngoài vào sáng sớm hoặc khi trời nhiều gió. Khi cần ra ngoài, nên đeo khẩu trang, kính bảo vệ mắt và thay quần áo ngay sau khi về nhà. Việc tắm rửa, gội đầu giúp loại bỏ phấn hoa bám trên tóc và da.

Trong nhà, nên đóng cửa sổ vào thời điểm phấn hoa phát tán mạnh, sử dụng máy lọc không khí nếu có điều kiện. Vệ sinh sàn nhà, chăn ga bằng khăn ẩm để tránh phát tán bụi và phấn hoa trở lại môi trường. Không phơi quần áo ngoài trời trong những ngày mật độ phấn hoa cao.

Với người đã có triệu chứng, có thể sử dụng thuốc kháng histamine, thuốc xịt mũi chứa corticosteroid theo tư vấn của bác sĩ. Tuyệt đối không tự ý lạm dụng thuốc co mạch nhỏ mũi kéo dài vì dễ gây viêm mũi do thuốc. Trường hợp xuất hiện khó thở, tức ngực hoặc cơn hen, cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Dị ứng phấn hoa tuy không nguy hiểm tức thì nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và năng suất làm việc. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát sớm sẽ giúp giảm nguy cơ tái phát, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết đang thay đổi thất thường như hiện nay.