Cô gái 24 tuổi tử vong vì ăn cơm trộn ớt mỗi ngày, bác sĩ cảnh báo thói quen "nguy hiểm chết người"

Thời gian qua đã có nhiều trường hợp tử vong do suy dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em và người mắc bệnh nhân mãn tính, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe cộng đồng. Một trường hợp điển hình ở Trung Quốc được chia sẻ lại thu hút sự chú ý.

Cô gái xấu số tên Wu Huayan, 24 tuổi, cao 1,35m, nặng 21,4kg, đã qua đời trong một bệnh viện ở Quý Châu, Trung Quốc. Sau nhiều năm sống tằn tiện, cô gái trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu cân trầm trọng và chiến đấu với hàng loạt vấn đề sức khỏe khác.

Trước khi qua đời cô Wu Huayan có cuộc sống khó khăn. Cụ thể, sau khi mất mẹ vào năm 4 tuổi và mất cha vào năm 18 tuổi, gánh nặng đặt lên vai Wu khi cô vừa phải đi học vừa nuôi em trai bị mắc bệnh tâm thần.

Cố gắng sống qua ngày chỉ nhờ vào khoản trợ cấp ít ỏi mỗi tháng. Bên cạnh đó để nuôi em ăn học cô Wu làm song song 2 việc cùng lúc nhưng chỉ kiếm được 600 Nhân Dân Tệ/tháng. Cô chi tiêu rất tằn tiện, chỉ tiêu 2 nhân dân tệ (khoảng hơn 7.000 đồng) cho bản thân, bỏ bữa sáng, ăn cơm với ớt hằng ngày, thậm chí cô còn sẵn sàng ăn ớt đã bị hỏng để có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn.

Cô gái 24 tuổi tử vong vì ngày nào cũng ăn cơm trộn ớt. Ảnh minh họa.

Cô gái này dù đã 24 tuổi nhưng chỉ cao vỏn vẹn 1,35m và nặng 21,4kg, đã bắt đầu cảm thấy không khỏe vào năm 2018. Tuy nhiên vào khoảng tháng 10/2019, Wu bị mất ngủ, bàn chân sưng, tóc và lông mày rụng. Dù sức khỏe yếu nhưng cô đã bỏ qua các triệu chứng của mình và từ chối gặp bác sĩ cho đến khi một người bạn đưa cô đến bệnh viện.

Tại viện sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết 3 trong 4 van tim của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, chi phí phẫu thuật chữa trị lên đến hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 762 triệu đồng), theo Asia One.

Sau đây là một số nguyên nhân gây ra bệnh van tim:

- Sự thoái hóa về cấu trúc: Theo các bác sĩ đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hở van tim. Các cấu trúc nâng đỡ van tim bị suy yếu, giãn ra theo thời gian khiến cho van tim không thể đóng chặt.

- Bệnh thấp tim: Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ vấn đề tim mạch nào là hậu quả sau một đợt thấp khớp cấp. Thấp khớp cấp là tình trạng do nhiễm liên cầu khuẩn gây ra. Khi nhiễm liên cầu khuẩn, cơ thể sản sinh kháng thể để chống lại, tuy nhiên trong một số trường hợp kháng thể tấn công cả các bộ phận khác của cơ thể, cụ thể ở đây là van tim, gây viêm. Viêm có thể xảy ra ở một hoặc nhiều van tim, gây tổn thương tới van tim vĩnh viễn, khiến nó dày lên, sẹo hóa nhiều năm sau đó.

- Các nguyên nhân khác gây bệnh lý van tim bao gồm: vôi hóa van tim, bệnh cơ tim thể giãn, phì đại, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hở van tim sau phẫu thuật van, biến chứng hoặc một số dị tật bẩm sinh khác.

Hậu quả khó lường khi bị suy dinh dưỡng

Không chỉ người lớn bị suy dinh dưỡng mà trẻ em cũng là đối tượng dễ mắc phải, gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và tăng nguy cơ tử vong.

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới, 54% trẻ suy bị dinh dưỡng dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển đã tử vong do thiếu dinh dưỡng ở mức độ vừa và nhẹ.

Nguyên nhân chính là những trẻ bị suy dinh dưỡng không được cung câp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể, làm cơ thể gầy gò, dễ bị mắc các bệnh khác, làm nguy cơ tử vong cao hơn.

Chậm phát triển thể chất: Việc bị thiếu hụt chất dinh dưỡng làm cho tất cả các cơ quan của cơ thể giảm phát triển, bao gồm cả hệ cơ xương. Điều này làm ảnh hưởng đến tầm vóc và thể lực của bé. Nhất là suy dinh dưỡng bào thai là đặc biệt nghiêm trọng và khi trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. Lúc này, bệnh sẽ khó điều trị và dễ gây nên hậu quả nặng nề hơn.

Dễ mắc bệnh: Do không được cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết dẫn đến cơ thể suy nhược. Và đây chính là điều kiện thuận lợi để các bệnh thường gặp ở trẻ kéo dài như các bệnh về nhiễm trùng hô hấp, tiêu chảy… Khi bệnh kéo dài, trẻ lại ăn uống kém và vì vậy suy dinh dưỡng càng trở nên nặng nề hơn.

Chậm phát triển về tinh thần: Khi trẻ bị suy dinh dưỡng thì thể chất và trí não, hoạt động của trí tuệ bị mất đi. Việc thiếu những chất như chất béo, chất đường, sắt, iốt, DHA, Taurine sẽ làm cho trẻ khó hấp thu trong đời sống hàng ngày, trẻ thường chậm chạp, tiếp thu chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Theo các chuyên gia, để phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nhất là với trẻ dưới 5 tuổi, trẻ trong thời gian ăn bổ sung cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng.

- Mẹ nên cho trẻ ăn thêm 2-3 bữa phụ trong một ngày như ăn các loại hoa quả chín, nước ép trái cây để tăng cường vitamin giúp trẻ phát triền toàn diện hơn.

- Các bữa ăn cần có đầy đủ các chất thiết yếu như canxi, vitamin D3 và Mk7 để bảo vệ xương và phát triển tốt nhất.

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, nguồn nước, đồ dùng sinh hoạt sạch sẽ cũng một phần giúp giảm nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở trẻ.