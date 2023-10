"Cô dâu tháng 10" Thanh Hằng: Tuổi 40 vô cùng nữ tính, từng chỉ đích danh thức uống là thần dược "chống lão hóa" của mình

Thông tin Thanh Hằng làm đám cưới vào tháng 10 này đang được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Nhân dịp này, các bộ ảnh Thanh Hằng trình diễn váy cưới cũng được người hâm mộ "đào" lại.

Thanh Hằng trong các bộ ảnh mặc váy cưới đang được người hâm mộ "đào" lại

So với 10 năm về trước, nhan sắc của Thanh Hằng bây giờ được nhận xét ngày càng nữ tính. Chính điều đó đã khiến cho nữ người mẫu trở nên trẻ trung hơn so với tuổi 40. Đồng thời, vóc dáng của Thanh Hằng cũng được khen ngợi là quyến rũ hơn so với 10 năm trước.



Thanh Hằng trước đây và bây giờ, đã nữ tính và dịu dàng hơn xưa rất nhiều

Bí quyết chống lão hóa của Thanh Hằng có liên quan phần lớn đến dinh dưỡng. Thậm chí, nữ người mẫu còn trở thành chuyên gia dinh dưỡng của chính mình.



Siêu mẫu Thanh Hằng từng chia sẻ về cách để cô gìn giữ sức khỏe, thông qua việc kiên trì ăn uống, tập luyện khoa học như sau: Điều tiết được lượng calo nạp vào người, thưởng thức được hơi thở của mình, kiểm soát được bộ não, bớt suy nghĩ ngay cả trong lúc ngủ... vì tôi biết rằng để có được mọi mục tiêu đặt ra thì cần có một sức khỏe tốt. Nó không chỉ là thứ quan trọng nhất mà còn là thứ duy nhất giúp chúng ta có tất cả. Hãy yêu thương cơ thể của chính mình.

Thông qua những bữa ăn mà nữ siêu mẫu chia sẻ, có thể thấy cô có nguyên tắc ăn đủ bữa, đa dạng dinh dưỡng, đặc biệt ăn nhiều chất xơ, tăng cường protein và hạn chế ăn tinh bột trắng. Các bữa ăn của Thanh Hằng chủ yếu có rau củ quả, trái cây tươi, thịt bò, ức gà, hải sản...

Thực đơn ăn uống giàu chất xơ, protein, ít tinh bột của Thanh Hằng

Thức uống là thần dược "chống lão hóa" của Thanh Hằng

Trong một lần hiếm hoi, Thanh Hằng đã chia sẻ về thức uống bản thân yêu thích vào bữa sáng đó là: Nước ép lựu. Theo lời nữ siêu mẫu, đây là loại đồ uống có tác dụng chống lại lão hóa, đồng thời tăng cường sức đề kháng.



Nước ép lựu quả thật có lợi cho sức khỏe và làn da như Thanh Hằng nói. Loại quả này xứng đáng là "thần dược" của hội chị em vì có chứa rất nhiều vitamin E, beta caroten, kẽm, selen và polyphenol. Nó giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây lão hóa, bệnh tim mạch, Azheimer và cả ung thư.

Chất xơ và vitamin A có thể dễ dàng mất đi trong quá trình xay hoặc ép nước. Tuy nhiên, các chất chống oxy hóa lại không gặp phải tình trạng này, dù bạn thưởng thức lựu dưới dạng đồ uống. Nước ép lựu là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa punicalagin giúp giảm nguy mắc một số bệnh ung thư.

Sự kết hợp giữa punicalagin và vitamin C giúp cho nước ép lựu trở thành thức uống có khả năng làm đẹp da vô cùng tuyệt vời. Vitamin thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn trên da. Trong khi đó, punicalagin có khả năng chống lại các gốc tự do, từ đó làm trẻ hóa làn da.

Quả lựu cũng như nước ép lựu có chứa rất nhiều Vitamin C, được biết đến như một chất cần thiết và rất nhanh bị thiếu hụt. Vì vậy chất vitamin C cần phải được bổ sung liên tục và quả lựu là lựa chọn hàng đầu số một để tăng cường miễn dịch.

Lưu ý những nhóm người nên thận trọng khi ăn lựu

- Người tiểu đường: Theo Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering tại New York (Hoa Kỳ), bệnh nhân tiểu đường nên thận trọng khi uống nước ép lựu. Vì hàm lượng đường trong loại nước ép này là rất cao.

- Người bị huyết áp thấp: Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Hoa Kỳ), nước ép lựu có thể làm giảm huyết áp. Nếu uống chúng cùng với các loại thuốc kê đơn khác hoặc thảo dược và chất bổ sung để làm hạ huyết áp, có thể dẫn đến huyết áp quá thấp, còn được gọi là tụt huyết áp.

- Người bị răng miệng: Do lựu chứa chất ngọt nên với những người bị sâu răng hay liên quan răng miệng không nên ăn và nếu ăn bạn nên đánh răng để bảo vệ răng miệng của mình.

- Người mắc bệnh viêm dạ dày: Những người bị bệnh viêm dạ dày thì không nên ăn quá nhiều lựu vì bên trong quả lựu chứa các vitamin C sẽ làm ảnh hưởng tới dạ dày của những người này, có thể làm bệnh nặng hơn.