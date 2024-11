Ngôi sao "Sex and the City" xinh đẹp là thế vẫn áp lực vì lão hóa, từng bị chế giễu vì phạm phải 1 sai lầm thẩm mỹ

Kristin Davis - ngôi sao nổi tiếng của phim "Sex and the City" từ lâu đã được khen ngợi bởi vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo ngay cả khi không trang điểm. Nhưng ít ai biết rằng, cô từng có khoảng thời gian vật lộn với sự lão hóa và nỗ lực níu kéo vẻ ngoài trẻ trung.

Kristin Davis có ngoại hình xinh đẹp nhưng cũng phải vật lộn để gìn giữ nhan sắc.

Để bản thân luôn xinh đẹp, nữ diễn viên đã lựa chọn tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Kristin Davis kể lần đầu bước chân vào thế giới thẩm mỹ cô đã thử dùng botox. Dù có tác dụng ban đầu nhưng sau một thời gian botox không còn đem lại hiệu quả, khiến cô tiếp tục tìm đến filler (chất làm đầy).

Nhưng chính việc lạm dụng filler đã khiến Kristin Davis phải đối mặt với vô số bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, thậm chí bị chế giễu khi xuất hiện trên các tờ báo.

Kristin trải lòng: " Tôi tiêm filler và ban đầu nó khá hiệu quả, nhưng rồi tôi cảm thấy nó quá tệ. Tôi phải loại bỏ hết tất cả filler vì không chịu nổi áp lực của những lời chê bai. Cảm giác đó vô cùng căng thẳng, tôi đã khóc rất nhiều".

Lạm dụng filler đã khiến Kristin Davis bị chê bai.

Kristin Davis thừa nhận rằng việc già đi, đặc biệt là trước công chúng, là một áp lực nặng nề. Không chỉ riêng cô mà các bạn diễn trong "Sex and the City" cũng bị so sánh liên tục với hình ảnh trẻ trung ngày trước.

Hiểu được những cảm xúc phức tạp trong quá trình lão hóa, Kristin đã chọn cách chia sẻ thành thật về nỗi lo lắng, áp lực và sự chấp nhận về những thay đổi của ngoại hình theo thời gian.

Sai lầm nghiêm trọng khi tiêm filler khiến phụ nữ "tiền mất tật mang"

Bàn về filler, bác sĩ Nguyễn Vũ Vương (bác sĩ thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội) cho biết: Tiêm filler là một trong những phương pháp thẩm mỹ phổ biến nhất trên thế giới. Để thực hiện, bác sĩ dùng một mũi tiêm siêu nhỏ đưa chất làm đầy vào những vùng da cần điều trị để phục vụ các mục đích làm đẹp như xóa nhăn, nâng và tạo dáng mũi, nâng ngực, độn mông...

Tuy nhiên bản chất filler là dịch vụ can thiệp nên bác sĩ thực hiện cần phải hiểu rõ giải phẫu và kiến thức y khoa.

Nếu như tin vào lời quảng cáo, ham giá rẻ mà thường lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép, người thực hiện không phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo về tạo hình - thẩm mỹ... thì có thể đối diện với các biến chứng như mất cân xứng, nổi u hạt, filler không đều, hiệu ứng tyndall, tắc mạch hoại tử (hoại tử mắt, hoại tử cằm...) khi bác sĩ tiêm có kỹ thuật kém.

Tiêm filler là một trong những phương pháp thẩm mỹ phổ biến nhất trên thế giới.

Ngoài ra, thời gian gần đây có không ít ca nhập viện vì biến chứng mù mắt, hoại tử vùng mặt và các vùng tiêm khác do filler gây nên, đa số đều do thực hiện tại spa kém chất lượng, người thực hiện không được đào tạo bài bản, không phải là bác sĩ.

Việc lạm dụng filler có thể dẫn đến các nguy cơ như tắc mạch máu, làm da mất tính đàn hồi, biến dạng khuôn mặt không được tự nhiên...

Bác sĩ Vương khẳng định tiêm filler là một trong những phương pháp làm đẹp tốt. Tuy nhiên để tránh biến chứng, phương pháp này cần thực hiện bởi các bác sĩ, chuyên viên, chuyên gia được đào tạo bài bản, có kiến thức về giải phẫu, mạch máu khuôn mặt...

Trước khi thực hiện tiêm filler ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, chị em cần tìm hiểu kỹ về nhu cầu bản thân, cân nhắc về hiệu quả... hãy đến cơ sở y tế tin cậy để được nghe tư vấn. Chị em tuyệt đối không được ham rẻ mà làm ở những chất lượng filler không tốt, bác sĩ làm không có tay nghề vì như vậy có thể dẫn đến nguy hiểm cho bản thân.