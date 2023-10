Không chỉ thể dục, cơ thể trường thọ có thể tạo ra nhờ 3 bí quyết đến từ những vùng đất sống lâu nhất hành tinh

1. Để việc vận động diễn ra tự nhiên

Không để cơ thể ở yên một chỗ quá lâu là một trong những bí quyết của những người dân "vùng xanh". Việc thường xuyên di chuyển, vận động cơ thể đã được xây dựng từ lâu và đi vào trong tiềm thức, trở thành thói quen của họ.

Một nghiên cứu do Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thực hiện trên 140.000 người cao tuổi chỉ ra rằng so với những người ít hoặc không vận động, những người đi bộ 6 giờ mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, hô hấp hoặc ung thư thấp hơn. Hoặc thậm chí chỉ cần đi bộ hai giờ mỗi tuần cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và giúp bạn sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

Một nghiên cứu về cộng đồng người Amish ở Bắc Mỹ cũng cho thấy những người phụ nữ trong cộng đồng này đi bộ trung bình 14.000 bước mỗi ngày và đàn ông đi trung bình 18.000 bước mỗi ngày, cả nam và nữ đều đi bộ trung bình khoảng 10.000 bước trong những ngày nghỉ. Những cộng đồng người Amish này cũng có tỷ lệ béo phì thấp hơn.

Chính vì vậy, hãy tìm cách để việc vận động, đi bộ dễ dàng và diễn ra tự nhiên hơn. Điển hình có thể kể đến là việc thúc giục cơ thể tự di chuyển, vận động sau 20 phút ngồi yên thay vì sắp xếp tập thể dục vào một khoảng thời gian cố định trong ngày.

Đầu tư vào những đôi giày thoải mái, đặt giày chạy bộ ở nơi dễ nhìn thấy như gần cửa hoặc những vị trí dễ tìm thấy, điều này sẽ nhắc nhở bạn đi bộ nhiều hơn. Đồng thời, thay vì di chuyển bằng các phương tiện như ô tô, xe máy, bạn có thể đi bộ hoặc đạp xe đến các điểm đón phương tiện giao thông công cộng. Đây cũng là thói quen giúp những người dân vùng xanh tăng cường vận động, kéo dài tuổi thọ.

2. Ngồi trên sàn nhà nhiều hơn

Trong số những vùng xanh trên trái đất, người ở Okinawa, Nhật Bản là một trong những nơi người cao tuổi sống lâu và khỏe mạnh nhất. Và một trong những bí quyết để họ có được tuổi thọ cao là bởi thường có thói quen ngồi dưới sàn để đọc sách, ăn uống, trò chuyện hay thư giãn. Tuy nhiên, thói quen này đến thời điểm hiện tại đã bị suy giảm đi ít nhiều.

Khi ngồi trên mặt đất, họ đứng lên rồi lại ngồi xuống hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mỗi ngày. Cử động chân, bàn chân, lưng và lõi cơ thể một cách tự nhiên. Việc ngồi trên mặt đất cũng cải thiện tư thế và sức mạnh tổng thể, sự mềm mại và linh hoạt.

Các nghiên cứu đã phát hiện rằng, tư thế ngồi hoặc đứng lên khỏi sàn nhà mà không cần hỗ trợ có thể liên quan đến việc tăng tuổi thọ. Việc ngồi trên sàn cũng tăng cường sức khỏe cơ xương.

Chính vì cậy, khi đọc sách, làm việc, nói chuyện điện thoại hay thư giãn, thay vì ngồi trên ghế, hãy thử đặt vài chiếc đệm xuống sàn và ngồi trên đó. Nếu ban đầu chưa thể ngồi xuống ngay, có thể bắt đầu bằng cách ngồi trên quả bóng yoga hoặc ghế bệt có tựa cho đến khi cơ bắp vững vàng hơn.

Việc ngồi trên sàn sẽ giúp lực tập trung vào đùi, cơ mông, lưng dưới mỗi khi đứng lên ngồi xuống. Đồng thời, việc không ngả lưng cũng có thể hỗ trợ cải thiện tư thế và đốt cháy thêm 130 calo mỗi giờ. Đây cũng chính là bí quyết sống thọ của người Okinawa.

3. Đặt cân ở nơi dễ nhìn thấy và sử dụng cân hàng ngày

Hãy mua một chiếc cân và đặt ở vị trí dễ nhìn thấy. Mặc dù số cân nặng chỉ là một trong những chỉ số thể hiện sức khỏe và không phải chỉ số quan trọng nhất nhưng bạn vẫn nên thực hiện kiểm tra cân nặng thường xuyên. Bởi việc kiểm soát cân nặng là yếu tố quan trọng để giảm cân thành công. Bởi việc theo dõi tiến trình giảm cân sẽ giúp truyền cảm hứng và đưa ra những quyết định liên quan đến cân nặng và sức khỏe tổng thể.

Việc cân thường xuyên sẽ giúp hạn chế tình trạng tăng cân. Một số nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Y học Hành vi cho biết những người trưởng thành thừa cân có thể giảm 4,5 kg nếu họ kiên trì kiểm tra cân nặng mỗi ngày mỗi ngày trong hai năm. Ngoài việc tự cân, bạn cũng có thể ghi lại tiến trình của mình theo những cách sau:

- Sử dụng máy đo lượng mỡ trong cơ thể để đo khối lượng mỡ và cơ

- Chú ý xem quần áo có còn vừa vặn không

- Đo vòng eo

- Thường xuyên chụp ảnh của mình

Thông thường, thời điểm tốt nhất để cân là vào buổi sáng sau khi đi vệ sinh và trước khi bạn ăn sáng. Đồng thời cũng nên ghi lại thay đổi số cân. Cân nặng có thể dao động trong ngày, trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt hoặc phụ thuộc và những gì bạn ăn ngày hôm trước. Vì vậy, dù cân nặng có tăng một chút cũng không nên quá căng thẳng.

Nguồn: edh.tw