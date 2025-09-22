Có ai cứu được Britney Spears?

Trong thời gian qua, Britney Spears gây lo ngại khi liên tục đăng video mặc đồ thiếu vải nhảy múa trong căn biệt thự đầy chất thải. Điều này khiến khán giả và những người xung quanh nữ ca sĩ vô cùng lo lắng.

Theo Page Six, Britney Spears hiện chủ yếu sống ở căn biệt thự tại Los Angeles, hiếm khi ra ngoài. Cô sống nhờ đội ngũ nhân viên giúp việc, bảo vệ, trợ lý chứ không có bạn bè thực sự. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, lúc nào cũng có người vây quanh "công chúa nhạc Pop". Nhưng kể từ khi ly hôn Sam Asghari năm 2023 và chia tay bạn trai Paul Soliz, Britney Spears gần như sống 1 mình, từ chối sự giúp đỡ của bạn bè cho các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Việc Britney Spears nhảy múa hở hang, ở trong căn nhà ngập chất thải khiến công chúng lo lắng

Lần cuối Britney Spears xuất hiện ngoài đường là vào tháng 5. Còn phần lớn thời gian, cô kết nối với thế giới bên ngoài qua Instagram. Các clip nhảy bất ổn khiến người thân thiết lo lắng cho Britney, muốn giúp đỡ cô. Nhưng họ cũng biết rằng cô làm những điều không sai trái, không vi phạm pháp luật nên không ai có thể can thiệp được.

"Hành vi của Britney y hệt như những gì bạn thấy trên mạng, cô ấy có những lúc tỉnh táo, nhưng cũng có những lúc như tàu lượn siêu tốc. Cô ấy vẫn là người ngọt ngào và tốt bụng nhất. Chúng tôi luôn quan tâm đến Britney và sức khỏe của cô ấy, đồng thời đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn. Câu hỏi đặt ra là 'chúng tôi có thể giúp cô ấy như thế nào?'" - 1 nguồn tin thân cận tiết lộ.

Vào năm 2021, Britney Spears chính thực được tự do khỏi quyền giám hộ. Trước đó, cô không có quyền quản lý tài chính, không được phép tự mình đưa ra những quyết định bình thường như đi đâu, hẹn hò hay kết bạn với ai. Kể từ khi được tự do, Britney Spears đã lấy lại toàn quyền kiểm soát cuộc sống và tài sản của mình, ước tính khoảng 40-60 triệu đô la (1055-1582 tỷ đồng). Điều này cũng có nghĩa là cô không còn phải trải qua các cuộc đánh giá tâm lý nữa.

Người xung quanh lo lắng nhưng không thể làm được gì cho nữ ca sĩ

Cuối cùng thì chỉ có Britney Spears mới tự "cứu" được bản thân cô. Luật pháp bang California quy định không được ép buộc ai tham gia đánh giá tâm thần. Nữ ca sĩ hiện là 1 người phụ nữ tự do, bình thường, được giải thoát khỏi quyền giám hộ mà không cần xem xét đến tiền sử bệnh tật. Tự bản thân nữ ca sĩ nghĩ cô ổn và không có vấn đề gì, nên những người xung quanh không thể làm gì ngoài việc lo lắng hoặc cho lời khuyên.

Cuộc sống của Britney Spears đón nhận điều tích cực khi cô đã làm lành với con trai Jayden James. Tuy nhiên việc Jayden James - Sean Preston tụ họp với nhà Spears mà vắng mẹ làm dấy lên nghi vấn đôi bên vẫn giữ khoảng cách sau khi quyền giám hộ chấm dứt. Theo các nguồn tin của US Weekly, Britney Spears hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với người cha James Spears. Cô thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ Lynne Spears nhưng mối quan hệ cũng không mấy nồng ấm. "Công chúa nhạc Pop" từng công khai chỉ trích quyền giám hộ của cha mẹ đã phá nát cuộc đời cô.

Người nhà Spears còn thân thiết duy nhất với Britney là anh trai Bryan. Bryan Spears từng đến ở với nữ ca sĩ khi cô chia tay Sam Asghari. Về em gái Jamie Lynn Spears, có thông tin cho rằng Britney Spears muốn gặp lại cô sau khi mối quan hệ đôi bên rạn nứt vào năm 2022.

Britney Spears xa cách với gia đình sau khi thoát khỏi quyền giám hộ

Nguồn: Page Six