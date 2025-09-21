Vụ việc "nam thần cổ trang" Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 là sự kiện gây chấn động nhất showbiz Trung Quốc trong tháng 9. Xoay quanh sự ra đi của Vu Mông Lung có rất nhiều nghi vấn như cố nghệ sĩ bị sát hại hay phẫn uất tự vẫn vì bị đồng nghiệp hãm hại. Dù phòng làm việc đã thay mặt mẹ Vu Mông Lung đăng tải 1 tuyên bố, trong đó tiết lộ nguyên nhân cái chết của tài tử này là ngã lầu do uống rượu say, song vẫn không chấm dứt được mối nghi ngờ của dư luận rằng có uẩn khúc trong vụ việc.

Đến tối 21/9, Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ra thông báo chính thức làm rõ vụ việc Vu Mông Lung qua đời. Theo cơ quan công an, cái chết của Vu Mông Lung là tai nạn ngoài ý muốn. Nam diễn viên đã uống rượu say rồi không may ngã từ trên cao xuống và tử vong. Thông qua các cuộc khám nghiệm hiện trường tại chỗ, giám định pháp y, lấy lời khai nhân chứng cùng những người có liên quan và camere giám sát xung quanh hiện trường, đội điều tra đã loại trừ nghi ngờ hình sự. Gia đình Vu Mông Lung đã được thông báo về kết quả điều tra rằng nam diễn viên rơi lầu do sảy chân ngoài ý muốn. Người thân của cố diễn viên không có ý kiến phản đối.

Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) xác nhận Vu Mông Lung qua đời vì tai nạn sảy chân rơi lầu sau khi uống rượu say

Cơ quan công an cho biết ban đầu họ không trực tiếp công bố chi tiết vụ việc của Vu Mông Lung với công chúng vì thông tin vụ án liên quan đến quyền riêng tư cá nhân. Theo quy định pháp luật, kết quả cuộc điều tra thường chỉ thông báo cho gia đình trực hệ. Tuy nhiên, 1 số cá nhân lại lợi dụng điều này để lan truyền thông tin sai sự thật, cắt ghép chỉnh sửa video gây sốc nhằm câu view, thu hút tương tác trên MXH và sự chú ý của dư luận.

Cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) khẳng định tất cả tin đồn như Vu Mông Lung tự tử sau khi bị hành hung, bị 1 ông lớn lạm dụng, bị ném khỏi tòa nhà hay mẹ của nam diễn viên bị đe dọa... đều là thông tin bịa đặt. Đã có 3 đối tượng bị cảnh sát triệu tập lập biên bản và xử phạt theo quy định của pháp luật về hành vi tung tin giả, gây rối nghiêm trọng trật tự xã hội.

Đó là người phụ nữ họ Trịnh, 40 tuổi, đã bịa đặt lời đồn Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy xâm hại rồi nghĩ quẫn nhảy lầu. Người phụ nữ họ Viên, 29 tuổi lại trên nhiều nền tảng mạng bịa đặt tin Vu Mông Lung bị treo trên cao ốc, bị rút móng tay, mổ bụng, rồi ném xuống lầu… để kiếm sự chú ý một cách vô liêm sỉ, gây tổn thương tinh thần cho gia đình nạn nhân. Cuối cùng là người phụ nữ họ Từ, 41 tuổi vì muốn gây bàn tán đã bịa đặt thông tin camera giám sát bị phá hỏng, phía sau có thế lực lớn khống chế mẹ của Vu Mông Lung. Ba người này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cơ quan chức năng cho biết đã bắt 3 người tung tin đồn sai sự thật về cái chết của Vu Mông Lung

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9. Tang lễ của anh đã được gia đình tổ chức kín đáo. Với thông báo chính thức của cảnh sát, chân tướng cái chết đột ngột của Vu Mông Lung đã được làm rõ. Trên MXH, netizen bày tỏ mong muốn dư luận không bàn tán tiêu cực gì thêm để tránh là hoen ố danh dự người đã khuất, gây thêm tổn thương cho gia đình Vu Mông Lung khi họ đã đối mặt với mất mát lớn khó nguôi ngoai.

Nguồn: Sina, Sohu