Theo cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc), ngày 19/9, một người bạn trình báo vì nhiều ngày không liên lạc được với Trần Quang Tiền. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, phát hiện cửa khóa chặt nên buộc phải phá cửa vào. Bên trong, họ thấy nam diễn viên nằm bất động trên sàn phòng khách và đã tử vong.

Thi thể nam diễn viên không có dấu hiệu bị xâm hại, hiện trường không có vết tích ẩu đả, cửa sổ và tài sản đều nguyên vẹn, vì vậy khả năng bị sát hại tạm thời được loại trừ. Nguyên nhân cụ thể đang chờ điều tra làm rõ.

Lần xuất hiện cuối cùng trên mạng xã hội của Trần Quang Tiền là buổi phát trực tiếp hồi đầu tháng 9. Khi đó, anh vẫn thoải mái tương tác với fan, không biểu hiện bất thường.

Nam diễn viên Trần Quang Tiền tử vong tại nhà, hưởng dương 55 tuổi. Ảnh: Yahoo.

Theo ETtoday, đạo diễn Khâu Lê Khoan cho biết rất bất ngờ khi nghe thông tin, song thừa nhận những năm gần đây ít liên lạc nên không nắm rõ tình hình của đồng nghiệp.

Trần Quang Tiền đã rút khỏi làng giải trí nhiều năm, nhưng tên tuổi anh vẫn nhiều lần xuất hiện trên mặt báo. Những năm gần đây, dù ít tham gia phim ảnh, ông vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, bán tượng Phật mưu sinh.

Năm 2019, ông từng gây chấn động khi nhảy xuống cầu nhưng may mắn thoát nạn. Ngoài ra, ông còn bị kiện vì công khai chỉ trích nam diễn viên Trần Quán Lâm sống buông thả, vào quán bar mà không trả tiền, dẫn đến bị tuyên phạt 4 tháng tù giam và bồi thường 500.000 Đài tệ. Ông cũng từng phải bồi thường 20.000 Đài tệ vì lăng mạ một người kinh doanh tượng Phật.

Trần Quang Tiền là diễn viên phụ kỳ cựu, ghi dấu trong nhiều dự án phim ăn khách như Siêu cấp thiên binh, Cá vược đuôi lớn, Trưởng lớp mô-tô...

Sự ra đi đột ngột của Trần Quang Tiền để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu mến ông.