Chuyển khoản nhanh 24/7 trên ứng dụng ngân hàng Techcombank bị gián đoạn, khách hàng không chuyển khoản được

Sáng ngày 16/8, MXH xuất hiện một số bài đăng than phiền khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Techcombank Mobile. Theo đó, tính năng chuyển tiền nhanh 24/7 và một số tính năng khác gặp gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, một số người dùng khác thì vẫn có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng bình thường.

Khách hàng bị gián đoạn giao dịch trên ứng dụng

Một số khách hàng cho biết không thể sử dụng dịch vụ chuyển khoản nhanh, số khác vẫn có thể sử dụng ứng dụng bình thường

Được biết, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã có thông báo thực hiện kiểm thử các dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng vào ngày 16/8/2025 và 16/8/2025.

Cụ thể, lịch kiểm thử dịch vụ công nghệ tại hệ thống dự phòng chi tiết:

Giai đoạn 1: Từ 00h15 đến 02h50 ngày 16/08/2025

Giai đoạn 2: Từ 01h40 đến 04h15 ngày 17/08/2025

Trong khoảng thời gian này, một số dịch vụ tạm thời gián đoạn bao gồm:

Dịch vụ ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking và Techcombank Business, F@st ebank.

Dịch vụ nhận và chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS.

Dịch vụ thẻ thanh toán Techcombank Debit, thẻ tín dụng Techcombank Credit, dịch vụ liên kết các thẻ Techcombank với ví điện tử (Riêng các giao dịch qua thẻ tín dụng Techcombank Credit trên ATM và POS thực hiện bình thường)

Dịch vụ thanh toán qua quét mã QR, SoftPOS, SmartPOS, dịch vụ loa bán hàng Techcombank và dịch vụ liên kết QR với các phần mềm bán hàng.

Dịch vụ tin nhắn OTP, biến động số dư của tài khoản/ thẻ và các tin nhắn dịch vụ khác.

Hiện nay, Techcombank đang nỗ lực hoàn tất quá trình kiểm thử. Trong thời gian này, một số dịch vụ trên Techcombank Mobile, chuyển khoản nhanh 24/7... có thể hoạt động không ổn định.

Vì vậy, ngân hàng mong nhận được sự thông cảm từ phía khách hàng.