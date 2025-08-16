Galaxy Z Fold7 ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng, tự hào dân tộc

Sáng 13/8 vừa qua, buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần thứ ba đã diễn ra với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang cùng hàng trăm trang thiết bị, khí tài hiện đại. Đây là hoạt động chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với quy mô lớn, đội hình phức tạp và tính tổ chức cao, buổi tổng hợp luyện là cơ hội hiếm có để ghi lại những khoảnh khắc đậm chất biểu trưng. Trong bối cảnh đó, thiết bị như Galaxy Z Fold7 trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo đắc lực - cho phép ghi lại từng biểu cảm, từng bước chân và không khí trang nghiêm một cách trọn vẹn, chính xác và đầy cảm xúc.

Trên nền nhạc hành khúc hào sảng, từng khối đội hình diễu hành tiến qua lễ đài trong sự đồng bộ gần như tuyệt đối. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, từng bước chân dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn, biểu cảm kiên nghị của người lính - tất cả tạo nên một bức tranh trang nghiêm, mạnh mẽ và giàu biểu tượng.

Cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng tung bay trong nhịp bước đều, thể hiện khí thế và tinh thần dân tộc.

Đây là những khoảnh khắc không chỉ cần được ghi lại, mà còn cần được trân trọng lưu giữ với độ trung thực và chi tiết cao nhất. Dù có độ mỏng chỉ 8,9mm và trọng lượng 215g, Galaxy Z Fold7 vẫn sở hữu camera 200MP tương tự Galaxy S25 Ultra, mang lại khả năng tái hiện hình ảnh rõ nét và ổn định trong các điều kiện phức tạp như môi trường ánh sáng mạnh, chủ thể chuyển động nhanh và khung cảnh rộng. Các khối đội hình đều được ghi lại sắc nét, không chỉ về bố cục mà cả trong từng chi tiết như ánh mắt, quân phục hay sắc cờ.

Những bước chân đều tắp, mạnh mẽ và đầy khí thế thể hiện tinh thần kỷ luật, niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất được ghi lại là chân dung một binh sĩ Hải quân với ánh mắt kiên định và những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt, thể hiện sự quyết tâm trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Chế độ chụp chân dung (Portrait Mode) trên Galaxy Z Fold7 đã phát huy hiệu quả, ghi lại cận cảnh từng nét mặt người lính với độ chi tiết cao và hiệu ứng xóa phông tự nhiên, nhờ sự hỗ trợ của bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine.

Chế độ xóa phông trên Galaxy Z Fold7 làm nổi bật từng đường nét khuôn mặt, truyền tải trọn vẹn tinh thần và quyết tâm của người lính.

Bên cạnh đó, Galaxy Z Fold7 cũng thể hiện độ tương phản và khả năng kiểm soát ánh sáng tốt trong các ảnh chụp xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh và loạt khí tài quân sự khác. Nhờ thuật toán xử lý hình ảnh tối ưu của Galaxy Z Fold7, những bức ảnh chụp ngược sáng hoặc có bóng đổ vẫn giữ được chiều sâu và độ cân bằng màu sắc, làm nổi bật sự uy lực của từng loại vũ khí và phương tiện.

Khả năng tái tạo chi tiết và cân bằng sáng của Galaxy Z Fold7 giúp ghi lại trọn vẹn sự uy lực của đội hình xe tăng trong lễ luyện diễu binh.

Tại các buổi tổng hợp luyện quy mô lớn tập trung nhiều lực lượng khác nhau, việc xác định chính xác từng đơn vị là không dễ. Với Galaxy Z Fold7, người dùng có thể sử dụng tính năng Gemini Live để tra cứu thông tin trực tiếp - dù đang dùng camera tại hiện trường hay xem lại ảnh đã chụp. Màn hình lớn của máy cũng cho phép người dùng vừa xem lại hình ảnh, vừa tra cứu kiến thức trực quan và liền mạch.

Galaxy Z Fold7 để khám phá thông tin về lực lượng trong buổi diễu binh.

Để những khoảnh khắc thiêng liêng được thể hiện trọn vẹn, người dùng có thể sử dụng Generative Edit (Hậu kỳ sáng tạo), một tính năng Galaxy AI trên Galaxy Z Fold7. Công cụ này cho phép loại bỏ các chi tiết không mong muốn, đồng thời điều chỉnh bố cục tự nhiên, giúp hình ảnh trở nên rõ ràng và giàu cảm xúc hơn. Với màn hình lớn của Galaxy Z Fold7, người dùng cũng dễ dàng so sánh ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa trên cùng một khung hiển thị.

Tính năng "Hậu kỳ sáng tạo" trên Galaxy Z Fold7 giúp khoảnh khắc trong buổi diễu binh thêm phần ý nghĩa.

Giữa không khí trang nghiêm của buổi tổng hợp luyện diễu binh, Galaxy Z Fold7 không chỉ đóng vai trò là công cụ ghi hình chất lượng cao, mà còn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Từ việc bắt trọn khoảnh khắc bằng camera 200MP "chuẩn Ultra", đến khả năng tra cứu thông tin với Gemini Live và hậu kỳ bằng Galaxy AI, mỗi bức ảnh không chỉ đẹp mà còn giàu chiều sâu, đầy đủ ngữ cảnh và cảm xúc. Nhờ đó, những giá trị biểu trưng cho tinh thần kỷ luật, sức mạnh tập thể và niềm tự hào dân tộc không chỉ được ghi lại mà còn được hiểu đúng, cảm nhận sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ.