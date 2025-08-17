Bí mật buổi sáng của các tỷ phú, nền tảng tạo nên những đế chế công nghệ là đây?

Thành công phi thường của những "gã khổng lồ" đã định hình thế giới hiện đại như Tim Cook, Elon Musk hay Jeff Bezos không phải là một sự tình cờ. Nó được xây dựng từ những viên gạch kỷ luật nhỏ nhất, bắt đầu từ chính cách họ khởi động một ngày mới, trong sự tĩnh lặng khi phần lớn chúng ta vẫn còn đang say ngủ. Đối với họ, buổi sáng không chỉ là sự khởi đầu, mà là "giờ vàng" - khoảng thời gian chiến lược được thiết kế tỉ mỉ để thiết lập nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả và chinh phục những mục tiêu dường như bất khả thi.

Có một thói quen mà các tỷ phú nổi tiếng bậc nhất đang làm mỗi ngày

Thức dậy sớm để đi trước thế giới

Trong khi thế giới còn chìm trong im lặng, những bộ óc vĩ đại đã bắt đầu cuộc chinh phục của mình. Tim Cook, CEO của Apple, nổi tiếng với thói quen thức dậy lúc 3:45 sáng. Ông không lao vào công việc ngay lập tức, mà dùng khoảng thời gian tĩnh lặng quý giá này để đọc hàng trăm email từ người dùng và nhân viên. Với ông, đây là cách tốt nhất để "nắm bắt nhịp đập" của công ty và cộng đồng trước khi mặt trời mọc.

Thức dậy từ 4h sáng là thói quen của CEO Apple

Tương tự, dù bận rộn điều hành cả Tesla và SpaceX, Elon Musk cũng bắt đầu ngày mới vào khoảng 7 giờ sáng, nhưng với một nguyên tắc sắt đá: ưu tiên giải quyết các vấn đề kỹ thuật quan trọng nhất, thay vì sa lầy vào email. Thức dậy sớm đối với họ không phải là để làm việc nhiều hơn, mà là để có được khoảng thời gian tập trung sâu, không bị gián đoạn để suy ngẫm và chuẩn bị cho một ngày đầy thử thách.

Số liệu từ khảo sát của tạp chí Inc, các CEO đều dậy từ rất sớm

Sức khỏe thể chất là khoản đầu tư không thể thiếu

Các tỉ phú công nghệ hiểu một cách sâu sắc rằng, một bộ óc minh mẫn chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, tập thể dục là một thói quen bất di bất dịch, một khoản đầu tư không thể thiếu trong lịch trình buổi sáng của họ.

Bill Gates thường bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ trên máy treadmill trong khi xem các khóa học trên The Great Courses, kết hợp rèn luyện thể chất và tiếp thu kiến thức. Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, cũng duy trì một lịch trình tập luyện nghiêm ngặt. Gần đây hơn, Mark Zuckerberg đã tìm đến các môn võ đối kháng như MMA và Jujitsu. Với anh, đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe, mà còn là phương pháp để giải tỏa căng thẳng và xây dựng sự bền bỉ về mặt tinh thần. Họ không xem đây là thời gian lãng phí, mà là một công cụ thiết yếu để duy trì năng lượng, sự tập trung và khả năng chịu đựng áp lực cực lớn trong công việc.

Mark Zuckerberg thường tập võ vào buổi sáng trong những ngày cuối tuần

Lập kế hoạch có chủ đích, không lãng phí một giây

Một buổi sáng hiệu quả không thể thiếu việc lập kế hoạch. Thay vì lao vào công việc một cách hỗn loạn, họ dành thời gian để xác định rõ những ưu tiên quan trọng nhất và phân bổ thời gian một cách khoa học.

Elon Musk là một bậc thầy về việc này với phương pháp "Time-blocking". Ông chia nhỏ toàn bộ lịch trình của mình thành các khối thời gian 5 phút, mỗi khối được gán cho một nhiệm vụ cụ thể. Cách làm này buộc ông phải tập trung cao độ vào từng việc một, loại bỏ sự xao nhãng và đảm bảo rằng không một phút nào bị lãng phí. Trong khi đó, Jeff Bezos lại tập trung vào việc đưa ra những "quyết định chất lượng cao" vào buổi sáng, khi năng lượng và sự minh mẫn của ông ở mức đỉnh điểm.

Bằng cách làm chủ buổi sáng, các tỉ phú công nghệ đã làm chủ được cả ngày làm việc của mình. Một khởi đầu có kỷ luật, tập trung vào sức khỏe và có kế hoạch rõ ràng chính là bước đệm đầu tiên giúp họ tạo ra những điều phi thường.