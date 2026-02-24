Chuyển khoản nhầm vào tài khoản đã ngừng sử dụng, một người lấy lại được 100 triệu đồng sau khi báo công an

Vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Lạng Sơn khi một người phụ nữ lỡ tay chuyển nhầm số tiền lên tới 100 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng MB đã không còn hoạt động. Tưởng chừng số tiền lớn đã "không cánh mà bay" ngay dịp đầu năm, nhưng nhờ sự can thiệp nghiệp vụ của cơ quan công an, chị đã lấy lại được số tiền chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 6/1/2026, chị Nguyễn Bích Ngọc (trú tại xã Lộc Bình, Lạng Sơn) đã hốt hoảng đến trụ sở công an trình báo về sự cố chuyển khoản nhầm. Cụ thể, chị Ngọc đã vô tình chuyển thẳng 100 triệu đồng tới một tài khoản thuộc Ngân hàng MB do một người lạ mặt đăng ký. Điểm éo le và gây hoang mang nhất là tài khoản thụ hưởng này đã ngưng sử dụng từ lâu, khiến cho mọi nỗ lực tự liên lạc để xin lại tiền của chị Ngọc hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Chị Nguyễn Bích Ngọc gửi thư cảm ơn đến CAX Lộc Bình

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Lộc Bình đã lập tức vào cuộc, phối hợp chặt chẽ cùng Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để xác minh danh tính và tung tích người nhận. Việc tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng hoặc bỏ hoang gây ra không ít rào cản cho công tác truy vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã thành công liên hệ được với người chủ tài khoản. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, toàn bộ số tiền 100 triệu đồng đã được hoàn trả lại chính chủ. Nhận lại tài sản lớn, chị Ngọc đã xúc động gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an.

Công an xã Lộc Bình cũng đặc biệt đưa ra lời cảnh báo thép về thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền nhầm đang bùng phát cực kỳ phức tạp. Lợi dụng thời điểm đầu năm mới khi nhu cầu giao dịch tài chính tăng vọt, các đối tượng tội phạm đã dàn dựng nên những kịch bản vô cùng tinh vi để đưa người dân vào tròng.

Thủ đoạn quen thuộc của bọn chúng là cố ý chuyển một khoản tiền lạ vào tài khoản của "con mồi". Ngay sau đó, chúng sẽ đóng giả làm nhân viên ngân hàng hoặc người lỡ tay chuyển nhầm, liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép nạn nhân trả lại tiền. Điểm cốt lõi của cái bẫy này là chúng sẽ gửi kèm những đường link website giả mạo, yêu cầu nạn nhân truy cập vào để làm thủ tục hoàn tiền nhanh. Nếu mất bình tĩnh và làm theo, người dùng sẽ bị đánh cắp toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, từ đó bị kẻ gian "vét sạch" tiền trong tài khoản thật.

Để tự bảo vệ tài sản của chính mình, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần rèn thói quen kiểm tra thật kỹ lưỡng mọi thông tin người thụ hưởng trước khi bấm nút chuyển khoản, đặc biệt là với những khoản tiền giá trị lớn. Trong trường hợp bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc "rơi" vào tài khoản, nguyên tắc sống còn là tuyệt đối không được tự ý sử dụng số tiền đó và cũng không được bấm vào bất kỳ đường link lạ nào. Cách xử lý an toàn và khôn ngoan nhất là chủ động liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng, đồng thời đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo và phối hợp giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn