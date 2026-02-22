BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... sắp ngừng giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng đối với những khách hàng sau

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng đã nhận được thông báo cảnh báo thiết bị không đáp ứng yêu cầu an toàn theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Theo nội dung hiển thị, kể từ ngày 1/3/2026, ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị không đạt tiêu chuẩn bảo mật và khuyến nghị người dùng chuyển sang thiết bị khác.

Động thái này diễn ra trước thời điểm 1/3/2023 thuộc Thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực, với mục tiêu tăng cường bảo vệ giao dịch ngân hàng trực tuyến, hạn chế nguy cơ tấn công, can thiệp trái phép và chiếm đoạt tài sản qua thiết bị di động.

Thông báo ngân hàng gửi đến người dùng sử dụng thiết bị có dấu hiệu mất an toàn.

Theo quy định mới, ứng dụng ngân hàng có thể tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu mất an toàn, bao gồm:

Thứ nhất, thiết bị đang bật hoặc sử dụng các công cụ gỡ lỗi như debugger, Android Debug Bridge (ADB); ứng dụng chạy trong môi trường giả lập (emulator), máy ảo hoặc thiết bị giả lập.

Thứ hai, ứng dụng bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành, bao gồm các hành vi theo dõi, ghi lại dữ liệu truyền qua hàm hoặc API (hook), hoặc bị chỉnh sửa, đóng gói lại (repacking).

Thứ ba, thiết bị đã bị phá khóa bảo mật như root (Android), jailbreak (iOS) hoặc mở khóa bootloader.

Nếu rơi vào các trường hợp trên, các ứng dụng ngân hàng trực tuyến như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay, Agribank E-Mobile Banking… có thể ngừng hoạt động, khiến giao dịch chuyển khoản, nạp - rút tiền bị gián đoạn.

Cách kiểm tra điện thoại có nguy cơ bị dừng giao dịch

Kiểm tra Android đã root hay chưa

Cách 1: Xem trong Cài đặt

- Mở Cài đặt

- Chọn Giới thiệu về điện thoại

- Vào mục Trạng thái để xem thông tin hệ thống

Cách 2: Dùng ứng dụng kiểm tra

- Tải ứng dụng “Root Checker” từ Google Play

- Mở ứng dụng > chọn AGREE ? GET STARTED

- Nhấn VERIFY ROOT

Nếu ứng dụng hiển thị thông báo màu vàng cho biết quyền root chưa được cài đặt hợp lệ, máy chưa bị root. Nếu thông báo màu xanh xác nhận quyền root hợp lệ, thiết bị đã bị can thiệp.

Nhận biết iPhone đã jailbreak chưa

Một số dấu hiệu phổ biến:

- Xuất hiện ứng dụng như Cydia, Sileo hoặc Zebra trên màn hình.

- Có thể cài ứng dụng ngoài App Store mà không cần xác nhận.

- Nhập “cydia://” trên Safari và hệ thống chuyển hướng sang ứng dụng lạ.

- Không cập nhật được iOS hoặc mất bảo hành.

- Ứng dụng thường xuyên treo, xung đột; máy nóng bất thường.

- Xuất hiện tweak lạ trong phần Cài đặt.

- Có biểu hiện bị giám sát: định vị sai, camera hoặc micro kích hoạt không rõ nguyên nhân.

Cách xử lý:

Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Trường hợp jailbreak sâu, nên restore bản iOS chính thức qua iTunes và không sử dụng lại bản sao lưu cũ nếu nghi ngờ chứa mã độc. Khi cần thiết, đưa thiết bị đến trung tâm kỹ thuật để xử lý triệt để.

Kiểm tra máy đã mở khóa bootloader

Một số dòng máy (chủ yếu sản xuất trước năm 2017) có thể kiểm tra theo cách sau:

- Mở ứng dụng quay số

- Nhập ##7378423##

- Chọn Service info > Configuration

- Tìm dòng Bootloader unlock

Nếu hiển thị “Yes”, thiết bị đã được mở khóa.

Với các thiết bị không hỗ trợ cách kiểm tra này, người dùng nên nhờ trung tâm kỹ thuật xác minh thay vì tự can thiệp hệ thống.

Chủ động kiểm tra trước mốc 1/3/2026

Để tránh gián đoạn giao dịch, người dùng cần:

- Kiểm tra tình trạng bảo mật thiết bị đang sử dụng.

- Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức.

- Không dùng thiết bị đã root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader để giao dịch ngân hàng.

- Theo dõi cảnh báo từ ứng dụng ngân hàng và chuyển sang thiết bị đạt chuẩn nếu cần.

Việc siết tiêu chuẩn bảo mật được đánh giá là bước đi mạnh tay nhằm giảm thiểu rủi ro tấn công tài khoản ngân hàng qua thiết bị di động, hình thức gian lận đang có xu hướng gia tăng.