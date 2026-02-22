Đại diện Bigo Live: “Việt Nam là thị trường chiến lược trong hệ sinh thái toàn cầu”

Tại KBS Hall, sự kiện BIGO Awards Gala 2026 đánh dấu mùa trao giải lần thứ 7 của nền tảng Bigo Live. Với chủ đề “Seoul Lights, BIGO Nights”, đêm Gala năm nay không chỉ mở rộng về quy mô mà còn thể hiện rõ tham vọng toàn cầu hóa của hệ sinh thái livestream đang tăng trưởng mạnh mẽ này.

“BIGO Awards Gala 2026 là mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 1.200 khách mời đến từ châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ. Nhưng điều quan trọng hơn là cộng đồng toàn cầu của chúng tôi đều có thể tham gia thông qua livestream, chứ không chỉ những người có mặt tại Seoul,” đại diện Bigo Live chia sẻ.

“Seoul Lights, BIGO Nights”: Đêm Gala tỏa sáng cùng cộng đồng toàn cầu

Theo đại diện Bigo Live, Gala năm nay được đầu tư theo mô hình trải nghiệm trực tuyến quy mô lớn, với chất lượng sản xuất ở cấp độ chuyên nghiệp và mức độ tương tác cao, giúp người xem ở bất cứ đâu cũng có thể hòa mình vào bầu không khí của sự kiện. Không chỉ nhà sáng tạo, gia đình và người thân của họ cũng được mời tham dự và đồng hành trong khoảnh khắc vinh danh.

Sự kiện BIGO Awards Gala 2026 đánh dấu mùa trao giải lần thứ 7 của nền tảng Bigo Live, quy tụ hơn 1.200 khách mời đến từ châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ

Chủ đề “Seoul Lights, BIGO Nights” được xem như một tuyên ngôn về sức mạnh cộng đồng. “’Lights’ đại diện cho những nhà sáng tạo - những ngôi sao đã làm nên giá trị của nền tảng. ‘Nights’ là không gian kết nối mà livestream tạo ra, nơi mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc theo thời gian thực,” đại diện Bigo Live nói.

Việc lựa chọn Seoul làm nơi đăng cai phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa đại chúng và công nghệ số. “Seoul là trung tâm của pop culture và đổi mới sáng tạo. Năng lượng đó rất tương đồng với cộng đồng người dùng đa dạng và trẻ trung của chúng tôi,” vị này cho biết.

Đêm Gala mang đậm màu sắc K-culture với sự xuất hiện của FIFTY FIFTY và tripleS, cùng các màn trình diễn của nhà sáng tạo quốc tế. Bên cạnh việc vinh danh hơn 200 broadcaster và Families, Gala còn có các hạng mục bình chọn trực tiếp trên livestream như “Most Popular Broadcaster”, “Most Popular Family” và “Gala Star”, cho phép khán giả toàn cầu tham gia quyết định kết quả.

Đặc biệt, một số cá nhân xuất sắc còn được xuất hiện trên bảng quảng cáo tại khu vực Gangnam, mở rộng sự ghi nhận vượt ra ngoài phạm vi nền tảng. Năm nay, Bigo Live cũng giới thiệu bộ sưu tập blind-box độc quyền với linh vật mini-Dinos, tạo thêm điểm nhấn tương tác cho cộng đồng.

Bên cạnh các nhà sáng tạo, Gala 2026 cũng lần đầu mở rộng hạng mục vinh danh dành cho lãnh đạo agency, những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái nội dung. “Chúng tôi muốn ghi nhận toàn bộ hệ sinh thái phía sau mỗi broadcaster. Thành công của họ luôn có sự đồng hành của Families và agency,” đại diện Bigo Live nhấn mạnh.

Việt Nam, thị trường chiến lược và động lực tăng trưởng khu vực

Ở góc độ phát triển thị trường, đại diện Bigo Live khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng nhất tại Đông Nam Á.

“Việt Nam sở hữu dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng di động cao và cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ. Đây là môi trường lý tưởng để thử nghiệm các định dạng nội dung mới và mô hình tương tác sáng tạo,” vị đại diện cho biết. Nền tảng xem Việt Nam như một “testing ground” cho các xu hướng nội dung và engagement trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Nhà sáng tạo Hồ Ca xuất hiện tại gala với vai trò đại diện cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam

Theo đánh giá từ Bigo Live, nhà sáng tạo Việt Nam nổi bật nhờ sự năng động, đa dạng nội dung và mức độ gắn kết cộng đồng cao. “Người dùng Việt Nam ưu tiên sự kết nối chân thực và đối thoại trực tiếp thay vì nội dung dàn dựng. Điều này tạo nên môi trường tương tác mạnh mẽ, từ chat, Q&A đến việc cộng đồng cùng định hình nội dung,” đại diện nhận định.

Minh chứng cho sức ảnh hưởng này là các sự kiện mang tính khu vực trên nền tảng. Tại cuộc thi Miss Bigo 2025 với sự tham gia của thí sinh đến từ 11 quốc gia, đại diện Việt Nam đã giành ngôi vị cao nhất, cho thấy khả năng cạnh tranh và sức lan tỏa của nhà sáng tạo trong nước.

Sự trung thành của cộng đồng không chỉ giúp gia tăng độ phủ mà còn tạo nền tảng monetisation bền vững. “Khi cộng đồng đủ mạnh, sự ủng hộ sẽ chuyển hóa thành nguồn thu ổn định và lâu dài cho nhà sáng tạo,” vị đại diện nói thêm.

Các đại diện Việt Nam xuất hiện rạng rỡ tại BIGO Awards Gala 2026

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Bigo Live cũng triển khai nhiều hoạt động bản địa hóa và chương trình cộng đồng tại Việt Nam. Gần đây, nền tảng tổ chức các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến nhân dịp Ngày Phụ nữ nhằm tôn vinh đóng góp của phụ nữ và nâng cao nhận thức về hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên. “Chúng tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo ra tác động lớn khi cộng đồng cùng chung tay,” đại diện chia sẻ.

Livestream và tương lai của nền kinh tế sáng tạo

Nhìn về dài hạn, đại diện Bigo Live cho rằng livestream đang chuyển mình từ một hình thức giải trí sang động lực chính của thương mại xã hội theo thời gian thực (real-time social commerce).

“Chúng tôi nhìn thấy tương lai nơi livestream trở thành trung tâm kết nối giữa sáng tạo nội dung, thương mại và cộng đồng. Người xem không chỉ tiêu thụ nội dung mà còn tham gia, tương tác và tạo ra giá trị kinh tế ngay trong thời gian thực,” vị này nhận định.

Theo đại diện nền tảng, các công nghệ như AI trong kiểm duyệt nội dung, nâng cao chất lượng sản xuất ảo và tối ưu tốc độ tương tác sẽ giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, mở rộng khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu. Sự kết hợp giữa online và offline cùng các tính năng tương tác ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thương mại hóa rộng lớn hơn cho nhà sáng tạo.

Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở con người. “Để phát triển bền vững, nhà sáng tạo cần xây dựng bản sắc riêng và tìm được nhóm khán giả ngách có thể kết nối sâu sắc. Sự nhất quán và khả năng tương tác là chìa khóa dài hạn, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn,” đại diện Bigo Live nhấn mạnh.

Về phía nền tảng, Bigo Live cung cấp đa dạng nguồn thu như quà tặng ảo, giải thưởng sự kiện và cơ hội hợp tác thương hiệu. Các công cụ hỗ trợ gồm livestream nhiều khách mời, hiệu ứng hình ảnh nâng cao, cùng hệ thống phân tích dữ liệu chi tiết về hành vi và mức độ tương tác của khán giả. Ngoài ra, hệ sinh thái Families và agency đóng vai trò cố vấn, đào tạo kỹ năng và mở rộng cơ hội hợp tác, giúp nhà sáng tạo tối ưu chiến lược nội dung và duy trì thu nhập ổn định.

Ra mắt từ năm 2016 và thuộc sở hữu của BIGO Technology, Bigo Live hiện có hơn 600 triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia. Qua Gala 2026 tại Seoul, nền tảng này tiếp tục khẳng định tham vọng xây dựng một hệ sinh thái livestream toàn cầu, nơi công nghệ, sáng tạo và cộng đồng cùng song hành phát triển.