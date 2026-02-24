Cộng đồng lo ngại ChatGPT tốn điện, tốn nước, CEO Sam Altman phản bác: "Ăn thua gì so với con người"

Giữa làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh về mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên nước của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, CEO OpenAI Sam Altman đã lên tiếng phản bác trực tiếp, cho rằng những lo ngại này phần lớn là không công bằng và thậm chí có những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật.

Phát biểu bên lề một hội nghị AI lớn với tờ The Indian Express, ông Altman cho rằng cách so sánh mà nhiều người đang dùng là thiếu công bằng. "Một trong những điều luôn không công bằng trong phép so sánh này là người ta nói về lượng điện cần thiết để huấn luyện một mô hình AI, rồi đem so với chi phí để một con người thực hiện một truy vấn," ông nói. "Nhưng để đào tạo được một con người cũng tốn rất nhiều năng lượng."

CEO Sam Altman phản đối các lập luận cho rằng AI tốn quá nhiều năng lượng

Ông Altman lập luận rằng đây không phải là phép so sánh ngang bằng, khi người ta bỏ qua toàn bộ quá trình nuôi dưỡng và giáo dục một con người trước khi họ có thể tự đặt câu hỏi và suy nghĩ độc lập.

"Phải mất khoảng 20 năm cuộc đời, cộng với toàn bộ lượng thức ăn bạn tiêu thụ trong thời gian đó, trước khi bạn trở nên thông minh," ông nói, khiến khán giả bật cười. Ông còn đẩy lập luận đi xa hơn khi cho rằng nếu tính đúng, đủ, thì đồng hồ phải bắt đầu từ hàng nghìn năm trước, qua quá trình tiến hóa của hàng trăm tỷ con người đã từng sống trên Trái Đất.

Về cáo buộc tiêu thụ nước, Altman thẳng thắn phủ nhận điều đó. Ông gọi những thông tin lan truyền trên mạng, chẳng hạn việc mỗi truy vấn ChatGPT tiêu tốn hàng chục lít nước là "hoàn toàn bịa đặt". Ông giải thích rằng trước đây các trung tâm dữ liệu của OpenAI từng sử dụng phương pháp làm mát bằng bay hơi, vốn tiêu tốn nhiều nước, nhưng hiện nay phương pháp đó đã không còn được áp dụng nữa.

Về điện năng, Altman cung cấp con số cụ thể hơn. Hồi tháng 6, ông cho biết mỗi truy vấn ChatGPT trung bình tiêu thụ khoảng 0,34 watt-giờ, tương đương lượng điện một lò nướng dùng trong hơn một giây, hoặc một bóng đèn tiết kiệm năng lượng dùng trong vài phút.

Dù vậy, ông Altman không phủ nhận hoàn toàn mối lo ngại về năng lượng. Ông thừa nhận rằng xét trên tổng thể toàn ngành, mức tiêu thụ điện của AI là chủ đề đáng bàn, đặc biệt khi lượng người dùng tăng trưởng mạnh.

Chính vì vậy, ông cùng nhiều CEO công nghệ khác đang tích cực thúc đẩy các nguồn năng lượng thay thế như điện mặt trời, điện gió và năng lượng hạt nhân. Bản thân ông Altman là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực hạt nhân, từng giữ chức chủ tịch của Oklo, một startup năng lượng hạt nhân và là người hậu thuẫn lớn cho Helion, dự án đang xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới tại bang Washington.