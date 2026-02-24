Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng về trang cá nhân, nhóm cộng đồng trên không gian mạng

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật An ninh mạng, trong đó đưa ra nhiều đề xuất mới liên quan đến việc hạn chế hiển thị hoặc tạm khóa tài khoản cá nhân, trang và nhóm cộng đồng trên không gian mạng khi có hành vi vi phạm.

Vi phạm 3 lần trong 30 ngày có thể bị khóa đến 60 ngày

Dự thảo cũng quy định việc tạm ngừng hoặc ngừng hẳn việc cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin thuộc các trường hợp bị cấm theo Luật An ninh mạng năm 2025.

Việc này được thực hiện khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an và phải đảm bảo đúng phạm vi, đúng đối tượng, đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh mạng từ trung ương đến địa phương

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Ở cấp trung ương là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an; tại địa phương là các phòng chuyên trách thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mô hình này nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, đồng bộ trong công tác bảo vệ an ninh mạng.

Dự thảo nhấn mạnh, mọi biện pháp bảo vệ an ninh mạng phải được thực hiện đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và chỉ được triển khai sau khi có quyết định phê duyệt bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng hoặc lạm dụng các biện pháp này để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Nguồn kinh phí cho các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro an ninh mạng; đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức; tổ chức diễn tập và ứng cứu sự cố sẽ được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, tổ chức nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị định hiện đang được lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.