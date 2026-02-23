iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới, thiết kế thay đổi

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Apple đang thử nghiệm một tùy chọn màu mới mang tên Deep Red (đỏ đậm) dành riêng cho dòng Pro. Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là lần đầu tiên các phiên bản Pro và Pro Max xuất hiện với tông màu đỏ. Trước đó, màu sắc này chỉ từng được áp dụng giới hạn trên các mẫu iPhone tiêu chuẩn, chưa xuất hiện trên dòng cao cấp.

Trong bài đăng trên Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ iPhone 18 Pro sẽ sở hữu màn hình 6,3 inch, còn iPhone 18 Pro Max đạt 6,9 inch. Thông số này tương đồng với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, cho thấy Apple có thể tiếp tục duy trì kích thước quen thuộc thay vì mở rộng thêm.

iPhone 18 Pro Max có thể có thêm tùy chọn màu mới mang tên Deep Red (đỏ đậm). (Ảnh minh hoạ: MacRumors)

Nâng cấp đáng chú ý nhất được cho là đến từ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Công nghệ này nhiều khả năng sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình, giúp thu gọn đáng kể phần đục lỗ phía trước và tối ưu không gian hiển thị.

Camera trước được cho là sẽ chuyển sang vị trí bên trái thay vì bố cục trung tâm như hiện tại. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Apple có tiếp tục duy trì giao diện Dynamic Island trên thế hệ iPhone 18 Pro hay không.

Bên cạnh màu sắc, iPhone 18 Pro Max còn được đồn đoán có camera đổi mới. (Ảnh minh hoạ)

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max có thể trở thành những mẫu iPhone đầu tiên của Apple được trang bị cụm camera với khả năng thay đổi khẩu độ. Tính năng này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp.

Cụ thể, trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu nhiều ánh sáng hơn, giúp cải thiện độ sáng và chi tiết hình ảnh. Ngược lại, khi chụp trong môi trường đủ sáng, khẩu độ có thể thu hẹp để kiểm soát độ phơi sáng và tăng độ sâu trường ảnh, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho người dùng.

Cũng theo các nguồn tin, mẫu iPhone màn hình gập trong tương lai sẽ duy trì cách tiếp cận an toàn hơn về màu sắc, chỉ cung cấp các tùy chọn cơ bản như đen và trắng, thay vì những gam màu nổi bật như Deep Red.

Dù vậy, toàn bộ những thông tin trên hiện mới dừng ở mức rò rỉ từ các nguồn như Bloomberg, ETNews và tài khoản Digital Chat Station. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, do đó các thay đổi về màu sắc, thiết kế hay camera của iPhone 18 Pro series vẫn chỉ là tin đồn ở thời điểm hiện tại.

Tham khảo MacRumors