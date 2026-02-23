Tài khoản ngân hàng đột ngột bị khóa: Chiêu trò thao túng tâm lý để vét sạch tiền mà ai cũng nên biết

Thời gian gần đây, nhiều người dùng bỗng nhiên nhận được thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa, và ngay lập tức có một "nhân viên ngân hàng" gọi điện đến để hỗ trợ. Sự trùng hợp này thực chất không phải là ngẫu nhiên, mà là một kịch bản lừa đảo tâm lý vô cùng tinh vi vừa được Công an tỉnh Đồng Tháp phát đi cảnh báo.

Kịch bản "người cứu nạn" được dàn dựng hoàn hảo

Vở kịch của những kẻ lừa đảo bắt đầu từ việc âm thầm thu thập thông tin cá nhân. Chúng rà soát các bài đăng bán hàng trực tuyến hoặc những bức ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản được chia sẻ công khai trên mạng xã hội để lấy số điện thoại, họ tên và số tài khoản của "con mồi".

Khi đã có đủ dữ liệu, kẻ gian tiến hành tạo hiện trường giả bằng cách mở ứng dụng ngân hàng, nhập số điện thoại của bạn và cố tình điền sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp. Hoạt động bất thường này sẽ lập tức kích hoạt cơ chế bảo vệ của ngân hàng, khiến tài khoản của bạn bị khóa tự động.

Ngay tại thời điểm bạn đang hoang mang vì không thể đăng nhập, đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện đến và tự xưng là nhân viên ngân hàng. Chúng thông báo rằng tài khoản của bạn vừa bị tấn công nên hệ thống đã tạm khóa. Vì sự việc diễn ra hoàn toàn khớp với thực tế ứng dụng đang báo lỗi trên điện thoại, nạn nhân rất dễ rơi vào bẫy tâm lý và tin tưởng tuyệt đối vào vị "cứu tinh" ở đầu dây bên kia.

Khi đã lấy được lòng tin, kẻ gian sẽ thực hiện bước cuối cùng là yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP để "xác minh chính chủ", hoặc tinh vi hơn là gửi một đường link yêu cầu tải ứng dụng lạ chứa mã độc. Mục đích cốt lõi là chiếm quyền điều khiển điện thoại để rút sạch tiền trong tài khoản.

Cách xử lý an toàn khi tài khoản đột ngột bị khóa

Để bảo vệ tài sản trước thủ đoạn thao túng tâm lý này, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần giữ bình tĩnh. Việc tài khoản bị khóa thực chất là dấu hiệu cho thấy hệ thống đang bảo vệ tiền của bạn khỏi các truy cập trái phép.

Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP, bạn phải từ chối và cúp máy ngay lập tức. Các ngân hàng chính thống không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã bảo mật này dưới bất kỳ hình thức nào. Tương tự, tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ, không tải các tệp tin không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền điều khiển từ xa cho thiết bị di động của mình.

Cách giải quyết an toàn nhất khi gặp sự cố là mang trực tiếp Căn cước công dân đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ mở khóa. Tuyệt đối không nhờ hỗ trợ thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo hay Telegram. Nếu cần xác minh thông tin gấp, hãy tự mình gọi đến đúng số hotline chính thức được in ở mặt sau của thẻ ATM.

Để phòng ngừa từ xa, người dùng mạng xã hội cần hạn chế tối đa việc để lộ các thông tin cá nhân quan trọng như số điện thoại, ngày sinh hay hình ảnh giấy tờ tùy thân trên Internet. Kẻ gian dù có tinh vi đến đâu cũng chỉ có thể chiếm đoạt được tiền nếu chính bạn tự tay giao nộp mã OTP hoặc quyền kiểm soát thiết bị cho chúng.