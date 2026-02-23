5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất sau Tết

iPhone 15 Pro

Dẫn đầu danh sách săn sale sau Tết và được xem là lựa chọn kinh tế thông minh nhất hiện nay chính là iPhone 15 Pro. Dù đã bước sang năm tuổi thứ hai, mẫu máy này vẫn giữ vững phong độ của một flagship hàng đầu với khung viền Titan cao cấp, cổng sạc USB-C và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Với mức giá giảm sâu chỉ còn dao động từ 15 đến 19 triệu đồng, thiết bị mang lại trải nghiệm sức mạnh vượt trội, dư sức đáp ứng mọi tác vụ nặng trong nhiều năm tới mà không lo lỗi thời.

iPhone 16

Nếu ngân sách mua sắm dư dả hơn sau dịp Tết và ưu tiên sự an tâm tuyệt đối, iPhone 16 phiên bản "lướt" là ứng cử viên sáng giá nhất. Đang được chào bán với giá từ 17 đến 19 triệu đồng, người dùng sẽ cầm trên tay một thiết bị chỉ mới một năm tuổi với vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS còn rất dài. Sự hiện diện của thiết kế Dynamic Island hiện đại cùng cổng USB-C đồng bộ biến mẫu máy này thành khoản đầu tư ăn chắc mặc bền cho những ai muốn sử dụng máy ổn định từ 4 đến 5 năm tới.

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, huyền thoại iPhone 13 Pro Max vẫn là cái tên được săn đón ráo riết nhờ thời lượng pin được mệnh danh là vô đối. Mức giá hiện tại đã hạ nhiệt rất nhiều, chỉ còn khoảng 11 đến 14 triệu đồng. Dù người dùng phải chấp nhận thiết kế tai thỏ truyền thống và cổng Lightning, bù lại họ sẽ được tận hưởng không gian màn hình 120Hz mượt mà cùng hệ thống camera cực kỳ sắc bén. Đối với những ai đặt tiêu chí pin trâu lên hàng đầu, khó có đối thủ nào trong tầm giá xả hàng này vượt qua được.

iPhone 14

Trong khi đó, iPhone 14 đang giữ mức giá cực tốt khoảng 12 đến 14 triệu đồng trong đợt giảm giá đầu năm. Đây là một lựa chọn an toàn cho các nhu cầu sử dụng cơ bản, dù thiếu vắng những tính năng đột phá như màn hình tần số quét cao hay Dynamic Island. Tuy nhiên, người mua cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng vì ở cùng tầm giá này, nếu may mắn tìm được những thỏa thuận tốt, việc cố thêm một chút ngân sách tiền mừng tuổi để lên thẳng thế hệ iPhone 15 thường sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn hẳn.

iPhone 12 Pro Max

Cuối cùng, giải pháp kinh tế nhất để trải nghiệm màn hình lớn và cụm ba camera chuyên nghiệp thuộc về iPhone 12 Pro Max, hiện có giá chạm đáy chỉ từ 8 đến 11 triệu đồng. Mặc dù hiệu năng của máy vẫn đáp ứng tốt cho các tác vụ hàng ngày, nhưng với tuổi đời hơn 5 năm, người mua cần đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ tình trạng pin và chấp nhận giới hạn về thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm. Đây là thiết bị sinh ra dành cho những ai có ngân sách eo hẹp sau Tết nhưng vẫn khao khát trải nghiệm đẳng cấp của dòng Pro Max.