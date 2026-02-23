Phát hiện cả nghìn người Việt đang tìm kiếm nóng chủ đề này: Cơ hội nghỉ dài ngày tiếp theo!

Theo số liệu từ Google Trends trong 24 giờ gần đây, cụm từ “giỗ tổ Hùng Vương 2026 nghỉ mấy ngày” bất ngờ vươn lên nhóm truy vấn tăng trưởng mạnh và được gắn nhãn bùng nổ. Xếp ngay sau là các từ khóa tương tự như “lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 2026”, “giỗ tổ Hùng Vương 2026”, “lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và 30-4 năm 2026”, “giỗ tổ Hùng Vương ngày mấy dương lịch 2026”…

Dữ liệu xu hướng tính đến chiều ngày 23/2 cho thấy lượng tìm kiếm của cụm từ trên tăng đột biến. Thời điểm bắt đầu tăng trưởng được ghi nhận từ đầu giờ sáng ngày hôm nay khi bảng xu hướng được cập nhật. Mặc dù con số tìm kiếm ở mức 1000+ chưa phải cao nhất trên nền tảng, nhưng tốc độ tăng cho thấy mức độ quan tâm đáng kể so với mặt bằng chung.

Các từ khóa tương tự như “lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 2026”, “giỗ tổ Hùng Vương 2026”, “lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và 30-4 năm 2026”, “giỗ tổ Hùng Vương ngày mấy dương lịch 2026”… cũng tăng nhanh và đột biến.

Một trong những lý do khiến chủ đề này nhanh chóng leo hạng là lịch nghỉ năm 2026 được đánh giá khá thuận lợi.

Theo quy định, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Như vậy, tính cả cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết thứ Hai (27/4). Đây được xem là khoảng nghỉ “xả hơi” đầu tiên sau Tết, vì thế việc nhiều người chủ động tra cứu thông tin từ sớm là điều dễ hiểu.

Không chỉ dừng lại ở đó, hai ngày lễ lớn tiếp theo là 30/4 và 1/5 năm 2026 lần lượt rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người không làm việc vào thứ Bảy, kỳ nghỉ này có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Đáng chú ý, hai dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5 chỉ cách nhau đúng 2 ngày làm việc. Lịch nghỉ như vậy thường khiến nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh, bởi nhiều người có xu hướng xin nghỉ phép vào quãng xen giữa để lên kế hoạch du lịch, về quê hoặc chủ động sắp xếp công việc từ sớm.

Như vậy, nếu sử dụng phép năm cho hai ngày này, người lao động có thể nghỉ liên tục từ 25/4 đến hết 3/5, tổng cộng 9 ngày.

Theo Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Vì vậy, nếu còn ngày phép năm hoặc được doanh nghiệp cho ứng trước phép, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ thêm trước dịp 30/4 – 1/5 để kéo dài kỳ nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể thỏa thuận nghỉ không lương theo Điều 115. Tuy nhiên, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp quy định không cho phép nghỉ vào ngày liền kề trước kỳ nghỉ lễ, người lao động cần tuân thủ. Việc chấp thuận nghỉ phép vẫn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với nội quy công ty.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ nhanh chóng có thêm hai kỳ nghỉ lớn vào cuối tháng 4/2026. Việc chủ động sắp xếp phép năm hợp lý có thể giúp kéo dài thời gian nghỉ ngơi, du lịch hoặc về quê thăm gia đình, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật.

