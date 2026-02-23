Bức ảnh có thể khiến tài khoản Zalo của bạn bị khóa vĩnh viễn

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng đóng vai trò là kênh kết nối chủ đạo, Zalo liên tục nâng cấp các biện pháp quản lý và vận hành với mục tiêu xây dựng môi trường trực tuyến an toàn, minh bạch và thân thiện hơn cho người dùng.

Trước đây, không ít đối tượng đã lợi dụng tính ẩn danh cùng sự thuận tiện của nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trái phép.

Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), giai đoạn 2020–2024 ghi nhận 9.157 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên Internet, chiếm 54,7% tổng số vụ trong cùng thời kỳ. Riêng trong năm 2024, đã phát hiện 1.394 trường hợp rao bán với tổng cộng 218.580 cá thể và sản phẩm động vật hoang dã xuất hiện trên không gian mạng.

Mặc dù nhận thức được đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, nhiều đối tượng vẫn cố tình trục lợi, qua đó gián tiếp tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và đẩy nhiều loài quý hiếm đến nguy cơ tuyệt chủng.

Trước thực trạng này, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế phối hợp nhanh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các bài đăng hoặc nhóm có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, Zalo cũng tích hợp các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã vào chính sách cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và giúp việc xử lý trở nên chủ động hơn.

Nhờ các biện pháp này, nhiều nhóm chuyên rao bán sản phẩm từ tê tê, voọc, cũng như các loài rùa ngoại lai và rùa tai đỏ đã bị vô hiệu hóa.

Zalo khuyến nghị người dùng tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, tham gia hoặc bình luận vào các nội dung liên quan đến mua bán, quảng cáo động vật hoang dã. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể khiến tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Nếu thấy nội dung vi phạm, có thể báo xấu cho Zalo

Tính năng báo xấu trên Zalo hoạt động tương tự công cụ “Report” (báo cáo) trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay YouTube. Đây là công cụ giúp người dùng phản ánh các nội dung hoặc tài khoản có dấu hiệu vi phạm trong quá trình sử dụng.

Trong thực tế, do Zalo là một mạng xã hội mở, người dùng đôi khi có thể gặp phải những phiền toái như hình ảnh phản cảm, nội dung không phù hợp, tin nhắn rác, quảng cáo trái phép hoặc các hành vi lừa đảo. Tất cả những trường hợp này đều được xem là vi phạm điều khoản sử dụng của nền tảng.

Khi sử dụng tính năng báo xấu, thông tin phản ánh của người dùng sẽ được gửi trực tiếp đến nhà phát hành. Sau khi tiếp nhận, Zalo sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm. Tùy từng trường hợp cụ thể, hệ thống có thể áp dụng các biện pháp như nhắc nhở, cảnh cáo, hạn chế tính năng hoặc khóa/hủy tài khoản của đối tượng vi phạm.

Nhờ đó, tính năng báo xấu góp phần giúp cộng đồng người dùng có môi trường trải nghiệm an toàn, văn minh và lành mạnh hơn.

Các nội dung khác có thể báo xấu trên Zalo

Nội dung nhạy cảm

Người dùng có thể báo xấu khi phát hiện tài khoản đăng tải hoặc chia sẻ nội dung đồi trụy, hình ảnh nhạy cảm, hoặc các nội dung trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Làm phiền

Trường hợp bị quấy rối như spam tin nhắn, gửi tin rác liên tục, gọi điện làm phiền nhiều lần… người dùng có thể chọn lý do “Làm phiền” để báo cáo.

Lừa đảo

Bao gồm các hành vi phát tán đường link giả mạo, thông tin trúng thưởng không có thật, kêu gọi đầu tư đáng ngờ hoặc các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lý do khác

Ngoài các nhóm trên, người dùng cũng có thể báo xấu khi phát hiện tài khoản sử dụng Zalo để buôn bán hàng cấm, phân phối sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các hành vi vi phạm khác.

Việc chủ động sử dụng tính năng báo xấu không chỉ giúp bảo vệ chính bạn mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho toàn bộ cộng đồng.

(Tổng hợp)