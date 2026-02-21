Thông tin mới cho người chờ iPhone 18 Pro Max

Sự kiện cuối năm của Apple nhiều khả năng sẽ không xoay quanh iPhone 18 Pro như thường lệ. Theo Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho rằng tâm điểm năm nay sẽ là mẫu iPhone màn hình gập, còn bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chỉ đóng vai trò nâng cấp theo chu kỳ.

Gurman nhận định iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ không tạo ra thay đổi lớn về thiết kế. Thay vào đó, đây có thể là phiên bản mang dáng dấp của các mẫu iPhone “S” trước đây, đó là tập trung cải thiện hiệu năng và tinh chỉnh tính năng.

Gurman dự đoán, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt cuối năm nay sẽ không có nhiều thay đổi về thiết kế. (Ảnh minh hoạ: The Mac Observer)

Apple từng duy trì chu kỳ nâng cấp “S” trong nhiều năm, trước khi loại bỏ cách đặt tên này từ 2021. Theo Gurman, iPhone 13 thực tế không khác biệt nhiều so với iPhone 12, và xu hướng nâng cấp vừa phải tiếp tục lặp lại ở các thế hệ sau. iPhone 18 Pro được cho là sẽ đi theo hướng tương tự so với iPhone 17 Pro năm ngoái.

Dù không phải bước nhảy vọt, dòng Pro mới vẫn có những điểm đáng chú ý. Nổi bật nhất là hệ thống camera có khả năng thay đổi khẩu độ, tính năng giúp kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Tin đồn về công nghệ này đã xuất hiện từ cuối 2024, khi Ming-Chi Kuo dự đoán camera chính của iPhone 18 Pro sẽ hỗ trợ khẩu độ thay đổi. Đến tháng 10/2025, ET News (Hàn Quốc) cho biết Apple đang làm việc với các đối tác như LG Innotech, Foxconn, Luxshare và Sunny Optical để cung ứng linh kiện liên quan. Gần đây, tài khoản Digital Chat Station trên Weibo tiếp tục tiết lộ Apple đang thử nghiệm công nghệ này và có thể đưa lên iPhone 18 Pro ngay trong năm nay.

Song song camera, iPhone 18 Pro dự kiến được trang bị chip A20 mới. Phiên bản A20 Pro trên iPhone 18 Pro Max có thể sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, giúp cải thiện hiệu năng và tối ưu điện năng tiêu thụ.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sở hữu viên pin dung lượng 5.100-5.200 mAh, cao nhất từ trước đến nay trên smartphone của Apple. Khi kết hợp cùng tiến trình 2 nm, model này có thể mang lại thời lượng sử dụng vượt trội so với thế hệ trước.

Về hiển thị, ET News cho biết Samsung Display có thể cung cấp tấm nền OLED LTPO+ cho iPhone 18 Pro và cả mẫu iPhone gập. Công nghệ này sử dụng oxit trong bộ điều khiển, cải thiện hiệu suất năng lượng và hỗ trợ đặt camera hồng ngoại dưới màn hình.

Nếu Apple triển khai thành công, các cảm biến Face ID có thể được đưa xuống dưới tấm nền, từ đó thu nhỏ đáng kể kích thước Dynamic Island trên dòng Pro. (Ảnh minh hoạ: The Mac Observer)

Theo Gurman, trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp dần bão hòa, một thiết bị gập hoàn toàn mới có thể tạo ra sức hút lớn hơn so với những bản nâng cấp thường niên. Vì vậy, iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ là bước đệm, còn sản phẩm màn hình gập mới là “quân bài chiến lược” của Apple trong năm nay.

Tuy vậy, toàn bộ những thông tin trên hiện vẫn dựa trên nguồn tin rò rỉ và dự đoán từ các nhà phân tích. Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức nào và mọi chi tiết về iPhone 18 Pro hay mẫu iPhone màn hình gập đều có thể thay đổi vào thời điểm công bố.

Tham khảo Macrumors