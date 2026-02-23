Những mẫu ô tô đáng chú ý ra mắt Việt Nam trong năm mới

Toyota Land Cruiser FJ

Theo truyền thông Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ sẽ ra mắt tại quốc gia này vào cuối tháng 3. Xe được lắp ráp tại đất nước chùa vàng và sẽ xuất khẩu đi một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, Toyota Việt Nam từng hé lộ sẽ mở bán Land Cruiser FJ vào giữa năm 2026. Với việc được nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ có giá dễ tiếp cận hơn khi so với các đàn anh Land Cruiser LC300 và Prado được nhập từ Nhật Bản.

Toyota Land Cruiser FJ được định vị nằm giữa Corolla Cross và Fortuner. Xe có kích thước tương đương với một số mẫu xe gầm cao cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5, nhưng nổi bật với dáng xe vuông vức và cao, khoảng sáng gầm lớn cùng thiết kế khung gầm rời.

Mẫu SUV Nhật Bản này được trang bị động cơ xăng 2.7L công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Mazda CX-5 thế hệ mới

Được đưa về nước trưng bày từ cuối năm 2025, phiên bản thế hệ mới của Mazda CX-5 dự kiến được mở bán vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, nhà phân phối chưa tiết lộ xe bán ra dưới dạng lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc.

Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 có thiết kế tổng thể và dáng xe không khác nhiều nhưng đã được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Nội thất và trang bị cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại và trẻ trung hơn với màn hình trung tâm cỡ lớn, đồng thời lược bỏ đi một số phím vật lý.

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở không gian ngồi bên trong khi chiều dài cơ sở của xe được kéo dài thêm 115 mm, đạt mức 2.815 mm. Mazda cam kết CX-5 mới sở hữu một trong những hàng ghế sau rộng rãi nhất phân khúc.

Mazda CX-5 2026 vẫn sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L từ bản cũ, công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Phiên bản hybrid với hệ truyền động SkyActiv-Z mới do Mazda tự phát triển sẽ ra mắt vào 2027.

Với các thay đổi về mặt thiết kế, trang bị lẫn công nghệ và động cơ dung tích lớn hơn, giá của CX-5 đời mới khi về Việt Nam được dự đoán sẽ tăng so với đời trước. Phiên bản hiện hành đang bán tại Việt Nam có giá niêm yết 749-979 triệu đồng.

Hyundai Stargazer nâng cấp

Vào cuối tháng 1, Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội. Mẫu MPV này sau đó cũng được một số đại lý nhận đặt cọc, dự kiến bàn giao từ khoảng tháng 3/2026, dù phía nhà phân phối chưa công bố thông tin chính thức về phiên bản mới.

Ở phiên bản facelift, Hyundai Stargazer sở hữu ngoại hình vuông vức và có phần hài hòa hơn bản tiền nhiệm. Nội thất xe cũng được nâng cấp bảng táp-lô mới, tích hợp cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch với thiết kế tinh tế và hiện đại hơn.

Về vận hành, Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị máy xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Giá bán của xe được kỳ vọng vẫn sẽ ở mức cạnh tranh như bản cũ (489-599 triệu đồng).

Loạt xe Mercedes-Benz mới

Trong năm 2026, Mercedes -Benz Việt Nam có kế hoạch tiếp tục làm phong phú danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước với loạt mẫu xe đặc biệt, trải dài các phân khúc của thương hiệu.

Nổi bật trong số đó là G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn, cùng Mercedes-AMG G 63 mới.

Mercedes-Maybach SL 680.

Trong số này, Mercedes-Maybach SL 680 là mẫu mui trần siêu sang. Xe dự kiến có giá nhỉnh hơn với phiên bản AMG SL 63 S E PERFORMANCE thiên về hiệu suất, từng ra mắt Việt Nam hồi tháng 5/2025 với giá 12,29 tỷ đồng.

Loạt xe Audi mới

Cũng ở phân khúc xe sang , Audi có kế hoạch đưa về Việt Nam tổng cộng 7 mẫu xe thuộc thế hệ hoặc sản phẩm hoàn toàn mới trong năm 2026.

Những cái tên được công bố gồm Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron.

Audi A6 e-tron Sportback.

Trong số những mẫu xe trên, Audi Q6 e-tron Sportback, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron là các sản phẩm thuần điện hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó, hãng xe Đức này đã ra mắt mẫu Q6 e-tron nhưng là phiên bản SUV tiêu chuẩn, trong khi Q6 e-tron Sportback là biến thể dáng coupe thể thao.

Thương hiệu mới Lotus

Với kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam trong quý I/2026, Lotus hứa hẹn sẽ là cái tên khuấy động phân khúc xe thể thao trong nước. Nhà phân phối chính thức của thương hiệu này sẽ là Tasco Auto.

Trong danh sách xe được hãng phân phối toàn cầu, Lotus Emira là ứng viên đầu tiên có thể gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là mẫu coupe động cơ đặt giữa, đánh dấu cột mốc là dòng xe thể thao thuần động cơ đốt trong cuối cùng của hãng trước khi bước vào kỷ nguyên điện hóa.

SUV điện Lotus Eletre.

Bên cạnh đó, mẫu SUV điện Eletre cũng là cái tên tiềm năng, phù hợp với xu hướng chuộng gầm cao và điện hóa tại Việt Nam. Nếu được đưa về nước, Lotus Eletre sẽcạnh tranh trực tiếp với loạt SUV điện hạng sang đến từ Đức như Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes-Benz EQE EV hay Porsche Macan EV.