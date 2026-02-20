Thu hồi khẩn gần 650.000 mẫu xe xăng của 1 thương hiệu ô tô 93 năm tuổi

Nissan đang tiến hành triệu hồi 642.698 chiếc xe SUV Rogue tại thị trường Mỹ theo hai chương trình riêng biệt, do các lỗi kỹ thuật có thể khiến xe mất khả năng truyền động. Thông tin được Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố mới đây.

Theo NHTSA, trong đợt đầu tiên, Nissan triệu hồi 318.781 xe Rogue do bánh răng của cụm bướm ga (throttle body) có thể bị hỏng. Lỗi này có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe.

Ở đợt thứ hai, hãng xe Nhật Bản triệu hồi thêm 323.917 xe Rogue do ổ trục động cơ (engine bearings) có thể bị hư hại. Sự cố này có thể dẫn đến rò rỉ dầu nóng, làm tăng nguy cơ cháy động cơ và khiến xe mất động lực khi đang vận hành.

Cơ quan quản lý Mỹ khuyến nghị các đại lý Nissan tiến hành cập nhật lại phần mềm điều khiển động cơ và thay thế các linh kiện bị ảnh hưởng nếu cần thiết để khắc phục cả hai lỗi trên.

Khủng hoảng an toàn tiếp tục phủ bóng Nissan

Đợt triệu hồi mới nhất tiếp tục làm dày thêm danh sách các vấn đề an toàn mà Nissan phải đối mặt trong những năm gần đây. Theo Reuters, Nissan đã nhiều lần bị điều tra và triệu hồi xe do lỗi hệ thống phanh khẩn cấp tự động, lỗi túi khí và các vấn đề liên quan đến động cơ.

Tại Mỹ, thị trường chiến lược của hãng, Nissan từng chịu áp lực lớn sau hàng loạt đợt triệu hồi liên quan đến mẫu Rogue và Altima. Theo dữ liệu của NHTSA được The Wall Street Journal dẫn lại trong các phân tích trước đây, Rogue là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Nissan tại Mỹ, vì vậy bất kỳ sự cố nào cũng có tác động lớn đến uy tín thương hiệu.

Khủng hoảng chất lượng diễn ra trong bối cảnh Nissan đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và cạnh tranh. Sau vụ bê bối liên quan đến cựu Chủ tịch Carlos Ghosn và những bất ổn trong liên minh Renault–Nissan–Mitsubishi, hãng đã phải tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo Financial Times, Nissan đang nỗ lực cắt giảm chi phí, tái định vị sản phẩm và tăng cường phát triển xe điện nhằm phục hồi lợi nhuận.

Tuy nhiên, các vấn đề an toàn lặp lại làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát chất lượng. Các hãng xe Nhật từng nổi tiếng về độ bền và an toàn, nhưng trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt và chuyển dịch sang xe điện, áp lực đổi mới nhanh có thể làm gia tăng rủi ro kỹ thuật.

Việc triệu hồi hơn 640.000 xe lần này không chỉ gây tổn thất chi phí sửa chữa và hậu mãi, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng - yếu tố sống còn trong ngành ô tô. Trong bối cảnh thị trường Mỹ ngày càng cạnh tranh với sự trỗi dậy của xe điện và các hãng Trung Quốc, Nissan buộc phải chứng minh rằng họ có thể kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm song song với quá trình tái cấu trúc chiến lược. Giới phân tích nhận định, nếu không xử lý dứt điểm các vấn đề an toàn và củng cố hệ thống quản trị kỹ thuật, Nissan có nguy cơ đánh mất thêm thị phần tại Mỹ - thị trường đóng góp phần lớn doanh thu toàn cầu của hãng.

Nissan được thành lập năm 1933 tại Yokohama, Nhật Bản, và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột của ngành công nghiệp ô tô nước này. Tiền thân của hãng bắt nguồn từ DAT Motorcar Co. vào đầu thế kỷ 20, với thương hiệu Datsun - cái tên từng rất quen thuộc tại thị trường Mỹ trong giai đoạn hậu Thế chiến II. Trong những năm 1960–1970, Nissan mở rộng mạnh mẽ ra toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, với các mẫu xe thể thao biểu tượng như Datsun 240Z, góp phần xây dựng hình ảnh xe Nhật bền bỉ, giá phải chăng và tiết kiệm nhiên liệu.﻿

