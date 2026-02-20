Tất cả chúng ta đều sai lầm, thực ra đây mới là cách tiết kiệm pin đúng nhất trên cả máy Android lẫn iPhone

Khi nghĩ đến việc giảm hao pin cho điện thoại, chúng ta thường hình nghĩ ngay đến việc hạn chế làm mới ứng dụng trong nền, tắt cập nhật tự động, vô hiệu hóa GPS hay gỡ bỏ các widget. Công bằng mà nói, những cách này đều có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu có một yếu tố có thể cải thiện thời lượng pin một cách đột phá hơn tất cả những thứ khác, thì đó chính là việc điều chỉnh các thiết lập màn hình.

Khác với hầu hết các thủ thuật tiết kiệm pin mà bạn thường nghe, việc tinh chỉnh cài đặt hiển thị không làm chậm máy, không ảnh hưởng đến thông báo và cũng không hạn chế bất kỳ tính năng nào. Đơn giản là nó giúp màn hình của bạn sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Màn hình tiêu thụ điện năng nhiều hơn bất kỳ linh kiện nào khác

Tấm nền hiển thị rực rỡ với độ phân giải cao mà bạn nhìn vào hàng ngày chính là "kẻ ngốn năng lượng" lớn nhất trong toàn bộ thiết bị. Về cơ bản, màn hình giống như một chiếc đèn pin nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ. Nó phải duy trì đủ độ sáng để hiển thị rõ dưới ánh nắng mặt trời, đủ sắc nét để tái hiện mọi chi tiết và đủ nhanh để xử lý mượt mà các thao tác cuộn hay video. Tất cả những điều đó đều tiêu tốn năng lượng liên tục. Trên thực tế, trong quá trình sử dụng hàng ngày, màn hình tiêu hao nhiều pin hơn cả bộ vi xử lý, camera và các ứng dụng cộng lại.

Điều này hoàn toàn hợp lý nếu bạn suy xét kỹ. Mỗi khi bạn mở khóa điện thoại, màn hình phải kích hoạt hàng triệu điểm ảnh, và mỗi điểm ảnh đó đều cần năng lượng. Thêm vào đó là tính năng Always-on Display giúp màn hình luôn thức ngay cả khi bạn không sử dụng. Màn hình càng lớn và càng sáng thì nhu cầu năng lượng càng cao.

Đó là lý do tại sao ngay cả những thay đổi nhỏ trong cách thức hoạt động của màn hình cũng có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Nếu bạn cảm thấy pin sụt nhanh hơn dự kiến, việc tinh chỉnh màn hình sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt nhất.

Tinh chỉnh độ sáng và sử dụng Chế độ tối (Dark Mode)

Nếu có một yếu tố âm thầm "rút ruột" viên pin của bạn suốt cả ngày, đó chính là độ sáng màn hình. Khi bạn đẩy độ sáng lên cao hơn mức cần thiết, điện thoại phải làm việc quá tải để cung cấp năng lượng cho tất cả các điểm ảnh đang phát sáng đó. Thậm chí chỉ cần giảm độ sáng xuống một chút, bạn đã thấy sự khác biệt đáng kể.

Nếu không muốn mất công kéo thanh trượt lên xuống liên tục, bạn có thể bật tính năng Độ sáng tương thích (Adaptive Brightness) hoặc Độ sáng tự động . Tính năng này sử dụng cảm biến ánh sáng để xác định mức độ sáng phù hợp dựa trên môi trường xung quanh. Theo thời gian, nó thậm chí còn học hỏi thói quen của bạn để tinh chỉnh chính xác hơn, giúp màn hình không gây chói mắt khi ở trong nhà và không quá tối khi ra ngoài trời.

Chế độ tối (Dark mode) là một yếu tố khác có tác động cực lớn đến thời lượng pin. Hầu hết điện thoại hiện nay đều sử dụng màn hình OLED hoặc AMOLED. Trên các loại màn hình này, các điểm ảnh màu đen không chỉ đơn thuần là tối đi mà thực chất là chúng được tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc có ít điểm ảnh phải phát sáng hơn tại một thời điểm, dẫn đến thời lượng pin tốt hơn.

Rút ngắn thời gian chờ màn hình và cân nhắc về Always-on Display

Điện thoại của bạn không cần phải thức lâu như bạn tưởng. Thời gian chờ màn hình (Screen timeout) là khoảng thời gian màn hình tiếp tục sáng sau khi bạn ngừng tương tác. Theo mặc định, con số này thường là 30 giây trên cả Android và iPhone, nhưng nếu bạn đã lỡ tăng nó lên, tốt nhất hãy hạ xuống mức 15 hoặc 30 giây.

Vài giây dư thừa đó nghe có vẻ chẳng đáng là bao, nhưng chúng sẽ cộng dồn lại qua hàng chục lần bạn để điện thoại ở trạng thái chờ mỗi ngày. Ngoài ra, điện thoại của bạn vốn đã có tính năng giữ cho màn hình luôn sáng khi bạn đang nhìn vào nó. Vì vậy, bạn không cần lo lắng về việc màn hình bị tắt đột ngột khi đang đọc nội dung quan trọng.

Tính năng Always-on Display (AOD) thường được bật sẵn trên hầu hết các dòng máy, mang lại sự tiện lợi khi xem giờ và thông báo trong tích tắc. Tuy nhiên, vì nó khiến màn hình luôn ở trạng thái hoạt động nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến pin. Nếu kiểm tra menu sử dụng pin, bạn sẽ thấy nó thường nằm ở nhóm tiêu thụ hàng đầu.

Mặc dù AOD tiết kiệm điện hơn việc để toàn bộ màn hình phát sáng, nhưng nó vẫn tiêu tốn năng lượng. Nếu muốn kéo dài thời lượng pin tối đa, bạn nên cân nhắc tắt tính năng này. Nếu vẫn muốn sử dụng, bạn có thể thiết lập để nó không hiển thị hình nền hoặc chỉ xuất hiện vào những khung giờ nhất định.

Giữa các nguy cơ như hiện tượng lưu ảnh (burn-in), thông báo hiển thị không đầy đủ và việc gây xao nhãng liên tục, tính năng Always-on Display đôi khi không thực sự xứng đáng để đánh đổi.

Giảm tốc độ làm tươi và tiết giảm hiệu ứng chuyển cảnh

Nếu đang sử dụng một chiếc điện thoại flagship (cao cấp), khả năng cao máy có màn hình tần số quét 120Hz. Đúng là nó trông rất tuyệt vời, nhưng sự mượt mà đó đi kèm với một cái giá. Tần số quét cao đồng nghĩa với việc màn hình làm mới nhiều lần hơn mỗi giây, đòi hỏi nhiều năng lượng hơn.

Để có thời lượng pin tốt hơn, bạn có thể cân nhắc chuyển tần số quét xuống 60Hz. Lúc đầu, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt nhẹ, nhưng khi mắt đã quen, bạn sẽ hầu như không còn nhận ra nữa.

Mặt khác, nếu bạn đang dùng một chiếc điện thoại giá rẻ hoặc đời cũ, bạn có thể cân nhắc giảm bớt hoặc tắt các hiệu ứng chuyển cảnh (animations). Để thực hiện việc này, bạn cần truy cập vào Tùy chọn cho nhà phát triển trên Android hoặc cài đặt Trợ năng trên iPhone.

Pin là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của điện thoại thông minh, và tinh chỉnh cài đặt màn hình là cách tốt nhất để cải thiện thời lượng pin mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng của máy. Ngay cả khi bạn chỉ áp dụng một hoặc hai mẹo trên, bạn chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.