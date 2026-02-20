Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt đối thủ Honda SH Mode: siêu tiết kiệm nhiên liệu, giá bán từ 68 triệu đồng

Sau nhiều năm giữ vai trò là dòng xe tay ga nữ chủ lực, Kymco tiếp tục làm mới sản phẩm chiến lược khi giới thiệu phiên bản 2026 của Kymco Many LED 125 với điểm nhấn là hai màu sơn mới cùng loạt ưu đãi đi kèm. Động thái này nhằm duy trì sức hút của mẫu xe đã đạt doanh số cộng dồn hơn 500.000 chiếc trên thị trường.

Ở đời xe mới, Many 125 được bổ sung hai tùy chọn màu ngoại thất mang tên “Xanh Thiên Huyễn” và “Tím Hoa Anh”, hướng đến nhóm khách hàng nữ trẻ tuổi yêu thích phong cách thời trang và cá tính. Đây được xem là bước làm mới nhẹ về diện mạo, trong khi tổng thể thiết kế đặc trưng của dòng xe vẫn được giữ nguyên.

Many LED 2026 tiếp tục phát huy lợi thế ở kích thước nhỏ gọn – yếu tố giúp mẫu xe này duy trì vị thế trong phân khúc tay ga đô thị dành cho nữ. Xe có chiều dài 1.710 mm, rộng 645 mm và cao 1.070 mm, chiều dài cơ sở 1.195 mm. Kết hợp với chiều cao yên chỉ 755 mm và trọng lượng 103 kg, mẫu xe khá thân thiện với người dùng có vóc dáng nhỏ, giúp việc chống chân, xoay trở hay dắt xe trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn. Bộ lốp trước – sau cùng kích thước 90/90-10, phù hợp nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố.

Về trang bị, xe sử dụng toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED. Nổi bật nhất là dải đèn định vị ban ngày hình chữ U – chi tiết nhận diện quen thuộc của dòng Many, đồng thời góp phần tăng khả năng quan sát khi lưu thông.

Khoang lái được bố trí bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, hiển thị thông tin vận hành cơ bản. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc chống nước, móc treo đôi tiện dụng và hệ thống giảm xóc sau dạng lò xo đôi – cấu hình phổ biến trong phân khúc.

Cung cấp sức mạnh cho Many LED 2026 là động cơ dung tích 121,4 cc, cho công suất khoảng 10,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1,04 kgm. Theo công bố từ cơ quan năng lượng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt khoảng 44 km/L – con số hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên tính kinh tế khi sử dụng xe tay ga hằng ngày.

Mẫu xe được phân phối với hai cấu hình gồm phiên bản phanh đĩa tiêu chuẩn và phiên bản trang bị ABS. Bản phanh đĩa có tổng cộng 7 lựa chọn màu sắc: Xanh Thiên Huyễn, Tím Hoa Anh, Đen nhám, Trắng ngọc trai, Trắng ảo ảnh (nhám), Bạc gương ảo ảnh và Bạc kim cương mờ. Trong khi đó, bản ABS có 6 màu, không bao gồm tùy chọn Bạc kim cương mờ.

Theo công bố, giá bán niêm yết của Many LED 2026 dao động từ 83.000 – 89.000 Tân Đài tệ, tương đương khoảng 68 – 73 triệu đồng. Mức giá này đặt mẫu xe vào nhóm tay ga phổ thông – trung cấp, cạnh tranh trực tiếp với nhiều sản phẩm hướng đến khách hàng nữ tại các đô thị châu Á.

Với thiết kế nhỏ gọn, phong cách thanh lịch cùng trang bị ở mức đủ dùng, phiên bản 2026 của Many LED tiếp tục được định vị là lựa chọn thực dụng cho người dùng nữ cần một phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, tiết kiệm và dễ làm quen trong môi trường đô thị đông đúc.