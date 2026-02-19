Tết không đi chơi thì làm gì? 4 gợi ý để tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng

Tết không nhất thiết phải là những chuyến đi xa hay lịch hẹn dày đặc. Với nhiều người, vài ngày ở nhà chậm lại, tái tạo năng lượng và chăm sóc bản thân mới là cách khởi đầu năm mới trọn vẹn. Nếu chưa có kế hoạch du xuân, đây là những hoạt động vẫn đủ “vị Tết” mà không khiến ngân sách đầu năm quá áp lực.

1. Ra rạp xem phim đầu năm

Sau chuỗi ngày tất bật dọn dẹp, nấu nướng, một buổi xem phim là cách thư giãn nhanh gọn. Dịp đầu năm, rạp chiếu liên tục ra mắt phim hài, gia đình, hành động… phù hợp nhiều độ tuổi, từ nhóm bạn đến cả nhà.

Thay vì xếp hàng, người dùng có thể đặt vé trực tiếp trên ứng dụng ShopeePay để chủ động chọn suất chiếu và chỗ ngồi. Hiện chương trình giảm 10%, tối đa 100.000 đồng vẫn áp dụng trong thời gian triển khai, giúp tối ưu chi phí cho cá nhân hoặc nhóm bạn. Đặt vé online cũng hạn chế tình trạng “cháy chỗ” vào các khung giờ đẹp.

2. Ở nhà xem phim, theo dõi show yêu thích

Với nhiều gia đình, những ngày sau Tết là khoảng thời gian quây quần trước màn hình TV, xem phim mới, chương trình giải trí hay các sự kiện thể thao đầu năm. Không gian tại nhà mang lại sự riêng tư và thoải mái, nhất là khi ngại chen chúc ngoài phố.

Từ nay đến hết 28/02/2026, khi thanh toán dịch vụ trên các nền tảng như FPT Play, VieON, TV360 hay các dịch vụ Apple (iCloud, Apple Music…), App Store, Google Play thông qua ShopeePay, nhập mã SPPLIXI26 sẽ được giảm 20%, tối đa 26.000 đồng, áp dụng cho đơn hàng từ 100 đồng. Ưu đãi phù hợp với nhu cầu gia hạn gói cước hoặc mua nội dung số trong giai đoạn cao điểm giải trí đầu năm.

3. Dọn dẹp, làm mới góc sống

Không đi chơi xa là cơ hội để sắp xếp lại không gian sống. Một buổi dọn tủ quần áo, thay ga gối, bổ sung vài chậu cây nhỏ hoặc tạo góc đọc sách mới có thể mang lại cảm giác “refresh” rõ rệt.

Hoạt động này không tốn nhiều chi phí nhưng giúp tinh thần thoải mái, sẵn sàng cho guồng công việc sau Tết. Với những ai thích viết lách, đọc sách hay lên kế hoạch năm mới, đây cũng là thời điểm lý tưởng để nhìn lại mục tiêu và điều chỉnh lộ trình cá nhân.

4. Bắt đầu một thói quen mới cho năm mới

Những ngày ít lịch trình là thời điểm lý tưởng để khởi động một thói quen mới: Tập yoga buổi sáng, đọc 20 trang sách mỗi ngày, viết nhật ký, học kỹ năng online hoặc đơn giản là đi bộ quanh khu phố.

Thay vì đặt mục tiêu quá lớn, có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ và duy trì đều đặn. Cảm giác kiểm soát được nhịp sống đầu năm thường tạo đà tích cực cho cả hành trình phía trước.