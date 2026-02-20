Mọi người nên bỏ thói quen "vuốt vuốt" kiểu này khi dùng điện thoại: Cứ nghĩ là hay nhưng "quê mùa" lắm

Smartphone ngày nay đã trở nên thông minh hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Thế nhưng, không ít người trong chúng ta vẫn đang bám lấy những thói quen cũ kỹ từ thời sơ khai của thiết bị di động, điển hình là việc ám ảnh với việc đóng các ứng dụng để "tiết kiệm pin".

Ở thời điểm trước đây nhiều năm, khi điện thoại còn hạn chế về bộ nhớ và phần mềm chưa được tối ưu, việc tắt các ứng dụng chạy nền có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên, ngày nay, điều đó không còn đúng nữa.

Nếu bạn thường xuyên mở menu đa nhiệm (App Switcher) để xóa các ứng dụng gần đây vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp điện thoại "dễ thở" hơn, đã đến lúc bạn nên thay đổi. Chiếc điện thoại của bạn không cần sự quản lý chi li đến vậy. Thực tế, việc liên tục ép các ứng dụng phải khởi động lại có thể gây hại nhiều hơn là lợi.

Tại sao bạn nên ngừng vuốt để đóng các ứng dụng gần đây?

Tất cả chúng ta đều từng làm điều này: Mở điện thoại, lướt qua menu các ứng dụng vừa dùng, và chúng hiện ra đó — như đang "van nài" được vuốt đi.

Bạn bắt đầu hất chúng khỏi màn hình từng cái một, cảm giác thật thỏa mãn, giống như vừa dọn dẹp xong căn phòng của mình vậy.

Trên Android, bạn có thể nhấn nút "Xóa tất cả" để đóng mọi thứ cùng lúc, còn trên iPhone, bạn phải vuốt từng ứng dụng một cách thủ công. Nhưng liệu việc xóa chúng có thực sự giúp điện thoại chạy nhanh hơn hay pin dùng được lâu hơn không? Câu trả lời là: Không hẳn.

Khi bạn thoát khỏi một ứng dụng, nó không hề tiếp tục chạy hết công suất ở chế độ nền. Thay vào đó, cả Android và iOS đều được thiết kế để "tạm dừng" các ứng dụng bạn không sử dụng, đóng băng chúng tại chỗ để bạn có thể quay lại ngay lập tức sau đó.

Ngược lại, việc vuốt để xóa sẽ tắt hoàn toàn chúng. Điều đó có nghĩa là lần tới khi bạn mở Instagram, ứng dụng nhắn tin hay thậm chí là camera, điện thoại của bạn sẽ phải bắt đầu lại từ con số không.

Hãy hình tưởng nó giống như việc bạn tắt máy xe ở mọi cột đèn đỏ và khởi động lại khi đèn xanh. Nghe thì có vẻ tiết kiệm, nhưng thực tế, bạn đang tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn chỉ để xe chuyển động trở lại.

Thói quen này bắt nguồn từ quan niệm cũ về cách vận hành của máy tính và điện thoại trước đây. Vào thời đó, việc đóng các ứng dụng chạy nền thực sự có thể giải phóng bộ nhớ và cải thiện hiệu năng vì các hệ điều hành đời cũ gặp khó khăn trong việc quản lý tài nguyên.

Tuy nhiên, smartphone ngày nay mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều. Chúng phân bổ bộ nhớ một cách linh hoạt và tự động đóng các tiến trình khi không còn cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, chiếc điện thoại biết rõ hơn bạn về việc ứng dụng nào cần giữ lại để sẵn sàng sử dụng và ứng dụng nào nên tắt đi.

Không hề tiết kiệm pin, mà còn khiến điện thoại "vất vả" hơn

Việc dọn dẹp các ứng dụng gần đây có vẻ giống như một động thái tiết kiệm năng lượng, nhưng thực tế, đây lại là một trong những hiểu lầm lớn nhất về smartphone.

Khi bạn chuyển sang ứng dụng khác, hệ điều hành của điện thoại không để ứng dụng cũ chạy ở trạng thái tiêu tốn năng lượng. Thay vào đó, nó tạm dừng ứng dụng một cách thông minh ở trạng thái năng lượng thấp, chỉ lưu trữ vừa đủ thông tin để có thể khôi phục nhanh chóng khi bạn mở lại. Ngay cả khi bạn thấy hàng tá ứng dụng trong menu đa nhiệm, chúng thường không hề "ngốn" thời lượng pin của bạn.

Vấn đề chỉ bắt đầu khi bạn vuốt bỏ chúng sau mỗi vài phút. Mỗi lần bạn mở lại, điện thoại phải tải lại toàn bộ dữ liệu, khởi động lại các tiến trình chạy nền và vẽ lại giao diện. Quá trình "khởi đầu mới" này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn hẳn so với việc chỉ đơn giản là tiếp tục một ứng dụng đang tạm dừng.

Nếu mục tiêu của bạn là kéo dài thời lượng pin, hãy tập trung vào những việc thực sự tạo ra khác biệt:

- Giảm độ sáng màn hình.

- Sử dụng chế độ tối (Dark Mode).

- Tắt Bluetooth hoặc dịch vụ định vị khi không cần thiết.

- Kiểm tra xem ứng dụng nào đang làm mới nội dung ở chế độ nền (Background App Refresh).

Những điều chỉnh nhỏ này mới mang lại tác động thực sự. Trong khi đó, việc vuốt bỏ ứng dụng chỉ khiến điện thoại của bạn phải làm việc nặng nhọc hơn mà không đem lại lợi ích thiết thực nào.

Khi nào bạn thực sự nên vuốt để đóng ứng dụng?

Tất nhiên, vẫn có những lúc việc vuốt bỏ ứng dụng là bước đi đúng đắn.

Kịch bản phổ biến nhất là khi một ứng dụng bị treo, gặp lỗi hoặc hoạt động bất thường. Chẳng hạn như ứng dụng nhạc không phát, hoặc một trò chơi không tải được. Trong những trường hợp này, việc buộc đóng ứng dụng có thể xóa sạch các lỗi tạm thời và giúp nó khởi động lại trơn tru hơn.

Bạn cũng nên cân nhắc đóng các ứng dụng tiếp tục chạy các tác vụ nền khi bạn không cần tới. Các ứng dụng dẫn đường như Google Maps, các dịch vụ gọi xe hoặc theo dõi giao hàng có thể tiếp tục sử dụng GPS và dữ liệu di động ngay cả khi bạn đã thoát ra ngoài. Vuốt bỏ chúng sau khi sử dụng xong sẽ đảm bảo chúng ngừng tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

Cuối cùng, nếu điện thoại của bạn bị nóng lên do chơi game hoặc làm việc đa nhiệm quá nặng, việc đóng một vài ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất có thể giúp thiết bị hạ nhiệt nhanh hơn. Tóm lại, việc vuốt bỏ ứng dụng nên là một hành động có mục đích, chứ không phải là một thói quen mang tính cưỡng ép.

Lần tới, khi bạn cảm thấy muốn dọn sạch menu các ứng dụng gần đây, hãy kiềm chế lại. Hãy cứ để các ứng dụng đó ở yên vị trí của chúng. Chúng không hề làm cạn kiệt pin của bạn đâu. Chúng chỉ đang tạm nghỉ, kiên nhẫn chờ đợi để quay trở lại phục vụ bạn ngay khi cần. Chiếc điện thoại của bạn sẽ không biết "vỗ tay" cảm ơn, nhưng nó sẽ đền đáp bạn bằng một hiệu năng mượt mà hơn hẳn.