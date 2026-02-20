Đừng kích hoạt chức năng này trên điện thoại nếu chưa hiểu rõ: Mọi thứ của bạn có thể bị đánh cắp sạch sẽ

"Cánh cửa" luôn mở mang tên NFC

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về rủi ro từ sự kết hợp giữa công nghệ NFC và chế độ thanh toán không cần mật khẩu. Thực tế, chúng ta đang quá phụ thuộc vào chiếc điện thoại để thực hiện mọi việc, từ quẹt thẻ tàu xe, mở cổng văn phòng đến thanh toán hóa đơn. Chính sự tiện lợi này đã vô tình biến NFC thành một "cánh cửa" luôn mở ra thế giới bên ngoài. Với đặc tính có thể truyền dữ liệu và thực hiện lệnh thanh toán trong phạm vi chỉ 10cm, kẻ gian chỉ cần tiếp cận bạn ở khoảng cách đủ gần để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Mối đe dọa này không còn là kịch bản trong các bộ phim viễn tưởng về tin tặc mà đã trở thành những sự cố an ninh có thật trong đời sống. Tại các siêu đô thị như Quảng Châu, Thâm Quyến hay Thượng Hải, các thiết bị đọc trộm thẻ tín dụng siêu nhỏ đã bắt đầu lưu thông bất hợp pháp trên thị trường ngầm. Chỉ cần bạn đang mải mê lướt điện thoại trong một toa tàu đông đúc, một máy đọc thẻ giả giấu kín trong túi áo kẻ lạ mặt có thể quét qua ba lô của bạn, kích hoạt lệnh trừ tiền từ vài chục đến hàng trăm đô la mà không cần bất kỳ thông báo xác nhận nào.

Những mối nguy luôn rình rập

Nguy cơ không chỉ dừng lại ở tổn thất tài chính; sự riêng tư của bạn đang bị "số hóa" và rao bán một cách tinh vi. Những ứng dụng mô phỏng thẻ từ hay kiểm soát ra vào (Access Control) tải về từ các nguồn không chính thống thực chất là những "quả bom thông tin" chực chờ phát nổ.

Sau khi được cấp quyền, các ứng dụng này âm thầm thu thập số ID, vị trí địa lý và dữ liệu NFC của người dùng để gửi về máy chủ. Từ đó, kẻ xấu có thể vẽ nên một "bản đồ hành vi" chi tiết, xác định chính xác lộ trình di chuyển, địa chỉ nhà riêng và cả các mối quan hệ xã hội của bạn dựa trên lịch sử quẹt thẻ mỗi ngày.

Hiện nay, giá trị của thông tin cá nhân không còn phụ thuộc vào việc bạn có phải là người quan trọng hay không, mà nằm ở lịch sử hoạt động và khả năng chi tiêu của chính bạn. Tội phạm công nghệ đang tìm mọi cách để "số hóa" từng cá nhân nhằm trục lợi. Đáng lo ngại hơn, nhiều hệ thống thẻ ra vào tại các tòa nhà cũ vẫn sử dụng công nghệ thẻ IC không mã hóa từ nhiều năm trước, tạo điều kiện cho các thiết bị giả mạo giá rẻ trên chợ đen dễ dàng bẻ khóa và xâm nhập trái phép vào các khu vực nhạy cảm.

4 "nguyên tắc vàng" để bảo vệ túi tiền và sự riêng tư

Trước thực trạng công nghệ là con dao hai lưỡi, việc thay đổi những thói quen nhỏ chính là "lá chắn" hiệu quả nhất cho mỗi người dân. Thay vì mở NFC quanh năm, người dùng nên hình thành thói quen chỉ bật tính năng này khi cần thiết và tắt ngay sau khi sử dụng, giống như việc khóa cửa nhà sau khi ra vào. Đồng thời, hãy kiên quyết vô hiệu hóa chức năng thanh toán không cần mật khẩu, bởi việc yêu cầu xác thực thủ công là bước ngăn chặn cuối cùng trước các thiết bị quét trộm di động.

Bên cạnh đó, việc duy trì hệ điều hành điện thoại ở phiên bản mới nhất là điều bắt buộc để vá các lỗ hổng bảo mật NFC mà tội phạm mạng thường xuyên khai thác. Khi cần cài đặt các ứng dụng điều khiển truy cập, hãy chắc chắn rằng đó là những phần mềm chính thống, được kiểm duyệt kỹ càng bởi các cơ quan quản lý không gian mạng. Thà mất thêm vài giây để thao tác còn hơn biến mình thành mục tiêu tấn công chỉ vì sự tiện lợi nhất thời.

Để giữ cho điện thoại và ví tiền của bạn an toàn, hãy học cách kiểm soát công nghệ thay vì để nó điều khiển thói quen của bạn. Tại những môi trường yêu cầu bảo mật cao, ngay cả Bộ An ninh Quốc gia cũng quy định điện thoại phải được tắt NFC và niêm phong nghiêm ngặt. Sự cẩn trọng không bao giờ là thừa thãi; hãy để các tính năng thông minh phục vụ bạn một cách an toàn nhất bằng cách thực hiện những biện pháp đối phó chủ động ngay từ hôm nay.