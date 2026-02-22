Áp lực ngàn cân đè lên Honda Việt Nam: Wave 110 2026 "mác Thái" chơi lớn với loạt công nghệ đỉnh cao

Vừa qua, công ty Thai Honda đã tạo ra một cú hích lớn trên thị trường xe máy Đông Nam Á khi chính thức trình làng phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe số bán chạy nhất mang tên Honda Wave 110 2026.

Sự ra mắt lần này không chỉ là một bản cập nhật thay đổi tem dán thông thường, mà là một cuộc cách mạng thực sự từ kiểu dáng bên ngoài cho đến việc bổ sung hàng loạt tính năng hiện đại xung quanh xe.

Đặc biệt nhất, hệ thống phanh kết hợp CBS đã lần đầu tiên được tích hợp lên dòng xe bình dân này, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc nâng cao an toàn cho người sử dụng với mức giá khởi điểm chỉ từ 39.000 Baht (tương đương khoảng 33 triệu đồng).

Sự lột xác về thiết kế ngoại hình

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc Honda Wave 110 2026 đã cho thấy một ngôn ngữ thiết kế mới mẻ và hiện đại hơn hẳn so với các thế hệ tiền nhiệm. Điểm nhấn nổi bật nhất ở phần đầu xe chính là cụm đèn pha công nghệ LED được tạo hình lại, kết hợp cùng đèn xi-nhan mang thiết kế hoàn toàn mới, sắc sảo và góc cạnh hơn.

Di chuyển về phía sau, cụm đèn hậu cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp lên bóng LED, mang lại khả năng nhận diện tốt hơn vào ban đêm đồng thời tăng thêm vẻ cao cấp cho tổng thể chiếc xe.

Bên cạnh đó, bộ vỏ nhựa của xe được khoác lên mình những tông màu mới lạ, phối hợp cùng bộ tem đồ họa được thiết kế lại một cách tỉ mỉ. Sự kết hợp này mang đến một diện mạo hài hòa, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có của một dòng xe gia đình truyền thống.

Động cơ bền bỉ mang tính biểu tượng

Cung cấp sức mạnh cho Honda Wave 110 2026 vẫn là khối động cơ Honda Smart Engine trứ danh. Đây là loại động cơ xi-lanh đơn, dung tích 109,5 cc, sử dụng cấu trúc cam đơn SOHC 4 thì và được làm mát bằng không khí.

Điểm làm nên tên tuổi của khối động cơ này chính là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, giúp xe đạt được hiệu suất vận hành cực kỳ ổn định, ga nhạy và đặc biệt là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vô cùng ấn tượng. Nhờ khối động cơ này, chiếc xe tiếp tục kế thừa giá trị cốt lõi về sự bền bỉ, ít hỏng vặt và chi phí bảo trì bảo dưỡng rất thấp.

Khung gầm vững chắc và hệ thống treo ổn định

Về mặt kết cấu, phần khung gầm của xe không có sự thay đổi nào quá xa lạ so với trước đây. Honda vẫn tin dùng bộ khung dạng xương cá (backbone) cứng cáp, phù hợp với điều kiện đường xá đa dạng tại châu Á.

Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng (telescopic) có khả năng hấp thụ xung lực cực tốt, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo trụ đôi gắn trên gắp sau, đảm bảo độ tải trọng vững vàng khi chở thêm người hoặc hàng hóa nặng.

Hệ thống phanh của xe được chia thành nhiều tùy chọn, bao gồm phanh tang trống ở cả trước và sau, hoặc phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau tùy thuộc vào từng phiên bản. Bánh xe cũng rất đa dạng với tùy chọn vành nan hoa hoặc vành đúc thể thao. Kích thước lốp được giữ nguyên ở mức 70/90 - 17 cho bánh trước và 80/90 - 17 cho bánh sau, mang lại độ bám đường chuẩn mực.

Bước tiến lớn về công nghệ an toàn và tiện ích

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên phiên bản 2026 chính là việc tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Đây là lần đầu tiên công nghệ an toàn này xuất hiện trên dòng Wave 110. Khi người lái thực hiện thao tác đạp phanh sau, hệ thống sẽ tự động phân bổ một phần lực phanh lên bánh trước, giúp xe dừng lại an toàn hơn, hạn chế tối đa tình trạng trượt bánh nguy hiểm.

Chưa dừng lại ở đó, tính tiện dụng của xe được nâng lên một tầm cao mới để bắt kịp xu hướng thời đại. Hãng đã trang bị thêm một hộc chứa đồ nhỏ gọn ở phía trước yếm xe, kết hợp cùng móc treo đồ tiện lợi.

Đặc biệt, xe còn được bổ sung cổng sạc nhanh chuẩn USB-C hiện đại, đáp ứng nhu cầu sạc các thiết bị điện thoại thông minh liên tục của người dùng. Phía dưới yên xe vẫn là không gian cốp chứa đồ U-box có dung tích 10 lít, đủ để chứa những vật dụng cá nhân cơ bản như áo mưa hay găng tay.

Các phiên bản và mức giá niêm yết

Tại thị trường Thái Lan, Honda Wave 110 2026 được phân phối với 4 phiên bản khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu và khả năng tài chính của người tiêu dùng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vành nan hoa, khởi động bằng cần đạp và phanh tang trống có mức giá đề xuất rẻ nhất là 39.000 Baht (tương đương khoảng 33 triệu đồng). Phiên bản nâng cấp hơn với vành nan hoa, khởi động điện và phanh đĩa trước có giá 46.300 Baht (tương đương khoảng 39 triệu đồng).

Đối với những khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ, phiên bản vành đúc, khởi động điện và phanh đĩa được chào bán với giá 48.300 Baht (tương đương khoảng 40,5 triệu đồng). Cao cấp nhất là phiên bản Đặc biệt với vành đúc sơn màu vàng đồng, khởi động điện, phanh đĩa cùng logo màu đồng dập nổi sang trọng, có giá đề xuất là 48.800 Baht (tương đương khoảng 41 triệu đồng).

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam

Sự kiện ra mắt của Honda Wave 110 2026 tại Thái Lan chắc chắn sẽ tạo ra những sự quan tâm rất lớn đối với người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Honda Việt Nam đang phân phối dòng xe Wave Alpha với dung tích xi-lanh tương đương, nhưng xét về mặt trang bị, mẫu xe trong nước vẫn chưa có nhiều đột phá, chủ yếu tập trung vào mức giá bình dân. Các tính năng như đèn pha LED, cổng sạc điện thoại hay hệ thống phanh CBS vẫn là những thứ chưa từng xuất hiện trên dòng xe số giá rẻ tại nước ta.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam từ trước đến nay luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những mẫu xe máy nhập khẩu từ Thái Lan. Mặc dù khi được đưa về Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân, mức giá của những chiếc Wave 110i hay Wave 125i thường bị đẩy lên rất cao do các khoản thuế phí, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả để trải nghiệm chất lượng hoàn thiện tuyệt vời.

Việc phiên bản 2026 có thêm sạc USB-C sẽ cực kỳ thu hút nhóm khách hàng làm nghề lái xe công nghệ, những người phải chạy xe liên tục ngoài đường và cần sạc điện thoại thường xuyên.

Điều này tạo ra một áp lực cạnh tranh không nhỏ, có thể thúc đẩy Honda Việt Nam phải sớm đưa ra những bản cập nhật trang bị tương xứng cho dòng Wave Alpha hay Wave RSX nội địa. Nhìn chung, sự ra đời của Honda Wave 110 2026 đã chứng minh rằng một chiếc xe giá rẻ vẫn có quyền sở hữu những công nghệ an toàn hàng đầu, tiếp tục củng cố vị trí độc tôn của dòng xe này trong lòng người tiêu dùng châu Á.