Galaxy S26 Ultra bất ngờ lộ diện trong video mở hộp, cho ta thấy rõ cách màn hình "chống nhìn trộm" hoạt động như thế nào

Chỉ còn ít ngày nữa, sự kiện Unpacked diễn ra vào 25/2 sẽ chính thức trình làng dòng Galaxy S26. Tuy nhiên, như thường lệ, những hình ảnh mở hộp thực tế đã xuất hiện trước giờ G. YouTuber Sahil Karoul được cho là đã sở hữu sớm một chiếc Galaxy S26 Ultra, dù máy được đồn đoán phải đến tháng 3 mới chính thức lên kệ.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Galaxy S26 Ultra năm nay có một thay đổi đáng chú ý về thiết kế khi cụm camera được đặt trong một "camera island" thay vì bố trí tách rời như trước. Hộp bán lẻ cũng được thiết kế lại để phản ánh sự thay đổi này. Karoul cho biết anh mua thiết bị từ một nhà bán lẻ tại Dubai, nơi đã có sẵn hàng trong kho trước thời điểm ra mắt.

Trong loạt ảnh đăng tải, phiên bản màu trắng của Galaxy S26 Ultra được đặt cạnh nhiều mẫu flagship khác trên thị trường, bao gồm cả iPhone 17 Pro Max. Khi cầm trên tay, Karoul nhận xét cảm giác sử dụng khá tương đồng với Galaxy S25 Ultra. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi kích thước và trọng lượng của máy chỉ thay đổi nhẹ so với thế hệ trước. Các góc máy được bo tròn hơn một chút, song sự khác biệt không quá rõ rệt nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Bên cạnh thiết kế, một trong những điểm mới đáng chú ý là tính năng được cho là mang tên Privacy Display. Qua hình ảnh thực tế, khi nhìn màn hình Galaxy S26 Ultra từ một góc nghiêng, nội dung hiển thị sẽ tối đi đáng kể, khiến người xung quanh khó có thể nhìn thấy thông tin trên màn hình. Đây được xem là một bổ sung thực tế đối với những người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại ở nơi công cộng và muốn hạn chế ánh nhìn tò mò.

Cách hoạt động của màn hình chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thanh lịch và hoàn thiện cao cấp. Những thay đổi về góc bo mềm mại có thể không tạo ra khác biệt lớn ngay lập tức, nhưng hứa hẹn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Trong khi đó, tính năng Privacy Display cho thấy Samsung đang hướng đến các cải tiến mang tính thực dụng, tập trung vào trải nghiệm và nhu cầu bảo mật thông tin của người dùng.

Sự kiện Unpacked ngày 25/2 sẽ là thời điểm Samsung chính thức công bố toàn bộ thông tin chi tiết về Galaxy S26 Ultra cũng như các thành viên khác của dòng Galaxy S26.



