Chuyện gì sẽ xảy ra với Karina?

Lộ tin hẹn hò - chuyện "cấm kị" của idol nữ, fan lo ngại sự nghiệp Karina

Sáng 27/2, Dispatch bất ngờ tung ảnh hẹn hò giữa idol nữ hàng đầu gen 4 Karina và nam diễn viên mới nổi Lee Jae Wook. Hai ngôi sao gặp gỡ nhau lần đầu tại sự kiện thời trang ngày 14/1, tính đến nay chỉ mới 1 tháng tìm hiểu nhau. Việc Dispatch "đánh úp" khiến MXH châu Á "chao đảo" với thông tin hẹn hò của Karina - Lee Jae Wook.

Dispatch bất ngờ tung ảnh hẹn hò giữa Karina và Lee Jae Wook, công ty quản lý 2 bên đều đã xác nhận mối quan hệ

Về phía "đàng trai", Lee Jae Wook là diễn viên có thực lực, phản ứng xoay quanh mối quan hệ mới chớm khá tích cực. Công ty quản lý của anh chàng cũng lên tiếng xác nhận trước SM. Tuy nhiên, về phía Karina, nhiều lo ngại lại vây quanh. Với các idol nữ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc bị tung tin hẹn hò có đả kích lớn đến danh tiếng, thậm chí là "cấm kị". Tính đến hiện tại, Karina là idol nữ hàng top gen 4 đầu tiên xác nhận hẹn hò.

Việc bị khui tin hẹn hò có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp Karina

aespa là nhóm nữ có fandom đông đảo ở Hàn - Trung. Hai thị trường chủ yếu của aespa đều có điểm chung là khắt khe với vấn đề hẹn hò của thần tượng. Điển hình như làn sóng tẩy chay hồi tháng 8/2023 hướng đến Joshua (SEVENTEEN). Nam idol bị một bộ phận fan quay lưng, biểu tình đòi rời nhóm vì rộ tin đồn hẹn hò với người mẫu Cho Miyoung. Dù thông tin chưa một lần xác thực nhưng ồn ào này kéo dài suốt một thời gian làm ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của nam thần sinh năm 1995.

Tin hẹn hò chưa xác thực từng khiến Joshua (SEVENTEEN) bị fan Trung tẩy chay, yêu cầu rời nhóm

Mọi chuyện còn khó khăn hơn khi Karina là idol nữ. Theo tiết lộ từ người trong ngành, Karina và Lee Jae Wook là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Trên MXH xứ Trung, các topic liên quan đến cặp đôi hot nhất hôm nay đều thu về lượng tương tác cực khủng. Ở năm thứ 4 sự nghiệp, nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Karina hẹn hò. Nhất là khi Karina nổi tiếng với hình tượng girlcrush, là "bạn gái trong mơ" của nhiều người hâm mộ - cả nam lẫn nữ.

Với cương vị trưởng nhóm, mối quan hệ cá nhân của Karina còn làm dấy lên lo ngại sẽ khiến aespa hạ nhiệt

Với cương vị trưởng nhóm, mối quan hệ cá nhân của Karina còn làm dấy lên lo ngại sẽ khiến aespa hạ nhiệt. Hệ lụy tương tự đã từng xảy ra với TWICE, khi leader Jihyo xác nhận hẹn hò Kang Daniel. Một bộ phận fan nam của TWICE đã không còn gắn bó cùng nhóm. Jihyo hẹn hò còn bị cho là một trong những lý do làm TWICE giảm phong độ.

Giữa lúc truyền thông hướng về tin hẹn hò của Karina, truyền thông Hàn đưa tin aespa sẽ trở lại vào tháng 4. Dù có thể tận dụng sức nóng để khiến dân tình chờ đón dự án kế tiếp nhưng cũng vô tình tạo áp lực về thành tích cho nhóm.

Nếu sản phẩm tới không thể kéo dài phong độ cho aespa, chính Karina sẽ là người bị antifan chỉ trích với lý do "lộ tin hẹn hò ảnh hưởng đến nhóm". Chưa kể, cô nàng còn là visual đại diện, nhân tố hút fan nhất. Sau khi SM xác nhận Karina đang tìm hiểu nam diễn viên, cổ phiếu công ty đã sụt giảm báo hiệu hệ quả không mấy tích cực.

Mối tình vừa chớm nở đã bị "khui", Karina - Lee Jae Wook liệu sẽ đi đến cái kết "chết yểu" như Jennie - Kai (EXO)?

Ở thị trường giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc, không ít mối tình "chết yểu" vì sức ép dư luận. Còn nhớ hồi 2019, khi Dispatch công bố Jennie và Kai hẹn hò, nữ rapper nhà BLACKPINK đã bị "ném đá" một thời gian dài. Jennie dính tin hẹn hò ngay sau khi quảng bá solo không lâu khiến phản ứng càng tiêu cực. Cả hai cũng chỉ có thời gian tìm hiểu ngắn ngủi trước đó, ít tương tác công khai. Mối tình của Kai và Jennie sớm kết thúc chỉ sau 25 ngày xác nhận.

Kai và Jennie "đường ai nấy đi" chỉ sau 25 ngày bị Dispatch tung tin hẹn hò

Khi nhìn lại, nhiều fan tiếc nuối vì độ xứng đôi vừa lứa của hai thần tượng hàng đầu. Kai và Jennie còn trở thành "chấp niệm" với một bộ phận fan couple. Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ. Trong thời điểm mới bị "khui", hai ngôi sao phải đối diện với sự tranh cãi của fan, lịch trình dày đặc dẫn đến không thể bên nhau. Mọi chuyện dường như đang lặp lại với Karina và Lee Jae Wook khi mối quan hệ vừa chớm nở đã phải công khai.

Mọi chuyện dường như đang lặp lại với Karina và Lee Jae Wook khi mối quan hệ vừa chớm nở đã phải công khai

Với cường độ công việc hiện tại của hai ngôi sao, nhiều người cho rằng Karina và Lee Jae Wook sẽ khó để cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Sức ép của công chúng với thần tượng nữ không dễ dàng. Jennie và Karina có một điểm chung chính là nổi tiếng nhất nhì nhóm, và cũng thường xuyên dính "tai bay vạ gió".

Dispatch mang tiếng "ác" khi công bố tin hẹn hò của thần tượng quá sớm, Knet lo rằng Karina và Lee Jae Wook cũng không tránh được kết cục "tan đàn xẻ nghé" vì các yếu tố khách quan.

Fandom aespa phản ứng khá tích cực với tin hẹn hò của Karina

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở chiều hướng tích cực, khán giả đang phản ứng khá nhẹ nhàng với việc Karina hẹn hò. Đặc biệt là fandom aespa. Không ít người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi và hài lòng khi "đàng trai" cũng là một nghệ sĩ tài năng, xứng đôi vừa lứa. Karina luôn được đánh giá cao vì kính nghiệp và hoạt động chăm chỉ. Khán giả đang dần cởi mở hơn với đời tư nghệ sĩ, người hâm mộ mong rằng thần tượng sẽ được hạnh phúc, đồng thời phát triển sự nghiệp ngày càng rực rỡ.