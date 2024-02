Mỹ nam "Hoàn hồn" muốn làm một trưởng nhóm cực ngầu nếu trở thành idol, trùng hợp thay vai trò của Karina trong aespa lại là...

Sáng 27/2, Dispatch gây sốt mạng xã hội khi công bố loạt ảnh hẹn hò bí mật của "nữ thần AI" Karina (aespa) và nam diễn viên nổi tiếng Lee Jae Wook (Hoàn hồn). Theo nguồn tin, cặp đôi phát triển tình cảm sau khi tham gia show diễn của Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week vào tháng 1 năm nay. Một người trong cuộc cho hay: "Hai nghệ sĩ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ phải lòng nhau ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ ở Tuần lễ thời trang quốc tế". Đại diện 2 công ty vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về chuyện hẹn hò của 2 nghệ sĩ.

Cặp đôi được cho là trúng tiếng sét ái tình khi tham gia tuần lễ thời trang

Lee Jae Wook quen mặt với khán giả Việt Nam qua vai diễn trong phim Hoàn hồn . Trong 1 đợt quảng bá cùng dàn diễn viên trong phim, cả team đã cùng chơi game lựa chọn giữa 2 đáp án, đáng chú ý là có 1 câu hỏi "Vị trí mà Jae Wook sẽ đảm nhận trong 1 nhóm nhạc là gì?". 2 phương án đưa ra là "Trưởng nhóm cực ngầu" hay "Em út đáng yêu".

Trong khi dàn diễn viên đều chọn "Em út đáng yêu" thì chỉ một mình Jae Wook nghĩ mình sẽ hợp vai "Trưởng nhóm cực ngầu". Và giờ đây, người mà anh đang dính tin đồn hẹn hò cũng đang đảm nhận vai trò leader, không ai khác ngoài Karina (aespa). Karina sinh năm 2000 không chỉ dẫn dắt tốt aespa mà còn xuất hiện trong team em út của siêu nhóm nhạc nữ nhà SM - Got The Beat.

Jae Wook nghĩ mình hợp vai trưởng nhóm cực ngầu

Trùng hợp thay Karina lại là trưởng nhóm aespa

aespa là một trong những nhóm thành công của Gen 4

Nhiều người cảm thấy thú vị bởi sự trùng hợp giữa Jae Wook và Karina. Trước đó, nữ idol từng mô tả bạn trai lý tưởng của mình rằng: "Tóc đen, có bàn tay và bàn chân to, cao hơn 180cm, điển trai và lịch thiệp." Ngẫu nhiên thay, Lee Jae Wook cao 187cm và từng thu hút sự chú ý với bàn tay to trong phim Extraordinary you (Vô tình tìm thấy Haru) . Anh cũng được biết đến với biệt danh "người đàn ông có tội" vì nụ cười tươi sáng của mình.