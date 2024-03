Chuyện gì đang xảy ra với "đế chế giải trí" JYP?

Nhóm nữ gen 4 "flop"

JYP - một trong 3 “ông lớn” Kpop vốn nổi tiếng “mát tay" khi đào tạo nhóm nhạc nữ, đã dần mất vị thế khi cả hai girlgroup gen 4 đều không nổi bật trên thị trường. Tháng 2/2019, JYP cho ra mắt ITZY. Thời gian đầu, ITZY là nhóm nữ tiên phong thế hệ, bùng nổ khắp các mặt trận âm nhạc. Liên hoàn hit Dalla Dalla - Wannabe nhanh chóng giúp ITZY phủ sóng tên tuổi, trở thành “đối thủ" đáng gờm nhất của aespa.

Thành tích debut cực tốt, nhưng JYP đã không thể duy trì sức hút cho ITZY. Nhóm bắt đầu mất đi sức hút vào năm 2021, khi aespa “phá đảo" làng nhạc cùng Next Level. Từ nhóm nữ tiên phong thế hệ, ITZY thụt lùi với liên tiếp những màn comeback không thể thoát vòng fan.

Mùa hè 2022, ITZY “thất thế" trong cơn bão girlgroup. Album Checkmate và ca khúc chủ đề Sneakers dù vẫn đạt doanh thu ổn định nhờ fandom đông đảo, nhưng lại mờ nhạt hoàn toàn trên các BXH nhạc số.

Năm vừa qua là một năm bất ổn nhất của ITZY khi thành viên Lia tạm dừng hoạt động vô thời hạn do vấn đề sức khoẻ. ITZY thiếu vắng main vocal. Màn comeback đầu 2024 với Born To Be cũng không tạo tiếng vang dù thời điểm phát hành không “đụng độ" quá nhiều đối thủ.

Nhiều người cho rằng, sự thất bại của ITZY đến từ chiến lược của JYP. Nhóm đã có đà phát triển cực thuận lợi thời gian đầu, nhưng JYP chuyển hướng quảng bá đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đường dài cho ITZY.

Thay vì giữ nhiệt, ra nhạc catchy và xây dựng hình ảnh công chúng thích, JYP lại lộ rõ sự hụt hơi trong sáng tạo concept. Âm nhạc của ITZY sau năm 2020 chỉ đánh vào bộ phận fan nhất định và yếu tố kỹ năng của các thành viên cũng thường xuyên gây tranh cãi. Đó là lý do ITZY mất vị thế.

Không chỉ gặp vấn đề với ITZY, NMIXX - nhóm nữ gen 4 thứ 2 của JYP cũng không mấy bùng nổ. Sở hữu những gương mặt tài năng, “visual đệ nhất" như Sullyoon, Lily,... nhưng JYP đã phí hoài tài nguyên của các cô gái ngay từ dự án debut O.O. Với tham vọng tạo ra nhóm nữ làm những điều tiên phong, âm nhạc của NMIXX khó ngấm ngay từ đầu. JYP tập trung vào việc xây dựng fandom mà bỏ quên việc cần phải để tân binh quen mặt với công chúng.

NMIXX hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành nhóm dẫn đầu thế hệ. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh trực tiếp với IVE, NewJeans và LE SSERAFIM, nhạc kén người nghe đã cản trở nhóm. Hiện tại, khi liệt kê những nhóm nhạc nữ top đầu, NMIXX và ITZY đã bị công chúng bỏ quên. Về thành tích, NMIXX chưa bao giờ bùng nổ dù đã hoạt động đến năm thứ 3.

Nhóm nam gen 4 hút fan nhất liên tục dính thị phi

Khác với 2 nhóm nữ, Stray Kids - nhóm nam gen 4 của JYP đạt được những thành công nhất định, đặc biệt là độ nhận diện quốc tế cực cao. Năm 2023, Stray Kids “ăn nên làm ra" với album phá kỷ lục doanh thu. 5-STAR là album của nghệ sĩ gen 4 có lượng đặt trước cao nhất Kpop với 5 triệu bản. Stray Kids góp mặt trong top 10 toàn cầu năm 2023 của IFPI trong BXH nghệ sĩ (#3) và BXH album (#2).

Bên cạnh đó, Stray Kids còn là đại diện Hàn Quốc hiếm hoi thắng giải tại BBMAs 2023 và People’s Choice Awards 2024. Những giải thưởng quốc tế như bảo chứng cho sự ảnh hưởng của nhóm nam nhà JYP trong sự nghiệp tiến ra toàn cầu.

Hút fan quốc tế là thế, nhưng Stray Kids lại khá mờ nhạt trên các BXH nhạc số nội địa. Âm nhạc tiếp tục là một điểm gây tranh cãi khi JYP không có bất kỳ nghệ sĩ nào làm tốt mảng thành tích này ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Stray Kids cũng liên tục bị cuốn vào thị phi. Gần đây, 2 thành viên nổi tiếng nhất là Hỵunjin và Felix đối diện với làn sóng thoát fan vì những lùm xùm “trên trời rơi xuống".

Đầu tiên phải kể đến Hyunjin, nam idol từng dính cáo buộc bạo lực học đường năm 2021 nhưng luôn được công ty bảo vệ và ưu ái nhiều tài nguyên cá nhân. Lùm xùm mới nhất của Hyunjin liên quan đến hotgirl thị phi Han Seo Hee. Một người dùng mạng đã giả mạo tin nhắn, nhắc trực tiếp tên Hyunjin trong cuộc trò chuyện, cáo buộc nam idol có bê bối tình ái với Han Seo Hee. Rất may đây chỉ là scandal giả mạo.

Nhưng sự việc này lần nữa khơi dậy sự bức xúc của các fan only nhà Stray Kids. Một bộ phận fan cực đoan đã gửi xe tải đến cổng JYP, “đào” lại phốt bạo lực học đường cộng với những ồn ào hiện tại yêu cầu Hyunjin rời nhóm.

Sự vụ Hyunjin chưa qua, Felix cũng dính vào tranh cãi dữ dội chỉ vì… lộ hình ảnh lon nước ngọt trong livestream. Cụ thể, nam idol đang nhận được hảo cảm của công chúng sau khi thực hiện hoạt động từ thiện tại Lào. Nhưng việc vô tình để dính nhãn hàng đang bị tẩy chay mà Felix bị chỉ trích “từ thiện lấy tiếng". Sự việc ảnh hưởng cực lớn đến thiện cảm fan quốc tế dành cho nam idol và nhóm. Do đó, Felix đã phải xin lỗi.

Tuy nhiên, hành động xin lỗi của Felix vẫn khiến JYP bị “ném đá". Nhiều người cho rằng đây là động thái không cần thiết. Sự nhạy cảm quá mức của người dùng mạng xã hội đẩy idol đến những lựa chọn khó xử. Fan lo ngại sự việc lần này sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau này của Felix nói riêng và Stray Kids nói chung với các nhãn hàng.

Các fan đã chấp nhận thực tế TWICE không còn giữ được nhiệt như hồi mới debut. 9 cô gái vẫn bền bỉ quảng bá, comeback 2 - 3 lần 1 năm nhưng thành tích ngày càng giảm. Đầu 2023, nhạc số của TWICE bị nhiều netizen nhật xét là “không thể cứu vãn".

Âm nhạc của TWICE không còn tạo tiếng vang như trước, xét về độ viral hay khả năng tạo trend, đều về sau các nhóm nữ gen 4. Màn comeback mới nhất với mini album With YOU-th và single tiếng Anh I Got You cũng gặp tình trạng tương tự.

Tên tuổi TWICE đã chững lại. Dù TWICE có chăm chỉ, bền bỉ đến đâu, hào quang của nhóm cũng đã đi qua bên kia triền dốc. Trong khi đó, “đối thủ" BLACKPINK vẫn vững vị thế số 1 dù không comeback. Xét về danh tiếng và thành tích, mỗi một thành viên BLACKPINK cũng đã “bỏ xa" TWICE trên các BXH âm nhạc.

Điểm mạnh của TWICE chính là fandom hùng mạnh giúp nhóm bán vé concert “đắt như tôm tươi". Đó là lý do 9 cô gái phải chạy show dày đặc ở năm thứ 10 hoạt động. Chạy lịch trình dày đặc giống SEVENTEEN, nhưng sự khác biệt của TWICE là danh tiếng giảm sút. Trong khi đó, 13 chàng trai nhà Pledis đang chinh phục những cột mốc mới, tạo kỷ lục doanh thu và ngày càng nổi tiếng dù đã hoạt động cả thập kỷ.

Tuy nhiên, trong nội bộ công ty, TWICE vẫn đang là trụ cột doanh thu. Điều này cho thấy sự hụt hơi trong việc phát triển các nghệ sĩ mới của JYP.

Chuyện gì đang xảy ra với JYP?

Từ “chân trụ" của BIG3 Kpop, JYP đang dần thu hẹp sức ảnh hưởng. Đây không chỉ là vấn đề của riêng công ty này, cả SM và YG cũng tương tự. Nhất là khi HYBE “bành trướng” hoạt động. Sự phát triển như vũ bão của tập đoàn mới nổi đã làm cán cân nghiêng hoàn toàn về Bang Si Hyuk. Sau thành công của BTS, Bang Si Hyuk quyết định mua lại loạt công ty giải trí vừa và nhỏ, quy hoạch lại hoạt động của những nhóm nhạc có tiềm năng.

HYBE đang sở hữu những tên tuổi lớn mạnh nhất bao gồm BTS, SEVENTEEN, NewJeans, LE SSERAFIM, TXT,... Nhìn sự phát triển của "nhà bên", các fan JYP lại càng lo ngại cho tương lai thần tượng. Sự cầm chừng của "gà nhà" JYP phụ thuộc phần lớn vào định hướng công ty hướng đến.

Những năm gần đây, tần suất tạo hit của đế chế giải trí này không còn được duy trì đều đặn. Sản phẩm âm nhạc phát hành không thoát vòng fan, đó là lý do công chúng ít được nhìn thấy sao JYP “phá đảo" thị trường. Fan chỉ ra nhiều điểm cố chấp, thậm chí “out date" trong việc xây dựng concept và câu chuyện âm nhạc của JYP.

TWICE, ITZY và cả NMIXX đều là những nhóm nữ có tiềm lực. Nhưng JYP luôn dành cho các gà nhà những concept có phần cũ kỹ, âm nhạc thiếu tính mới. Vẫn là những bản nhạc sôi động, bắt tai, phù hợp trình diễn nhưng không có quá nhiều màu sắc để tiếp cận những tệp khán giả đa dạng. Trong thời đại TikTok chiếm sóng, công tác quảng bá của JYP cũng mờ nhạt hơn hẳn so với HYBE hay SM.

Một điều JYP vẫn làm tốt chính là xây dựng fandom cho từng nhóm nhạc. Mỗi một nghệ sĩ JYP đều tiếp cận được tệp fan nhất định, thậm chí tạo được những kỷ lục doanh thu. Tuy nhiên, fandom sẽ không thể mở rộng nếu JYP cứ để nghệ sĩ ở mãi trong khu vực được thiết lập sẵn. Vẫn cần sản phẩm có âm nhạc lẫn concept đột phá để “phá vòng", nếu muốn thực hiện tham vọng chiếm lĩnh thị trường quốc tế.