Ngày 7/3, Jennie đã chính thức ra mắt album đầu tay RUBY và MV chủ đề Like JENNIE. Album gồm tổng 15 tracks, kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế. RUBY chính là toàn bộ về Jennie. Lấy cảm hứng từ đoạn thơ Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời của Shakespeare, Jennie thể hiện quan điểm về tình yêu, sự ra đời, niềm tin và đỉnh cao. Jennie xây dựng concept theo tone màu đen - đỏ nói lên toàn bộ cá tính của Jennie - rực rỡ, quyền lực nhưng không kém phần nữ tính. Jennie phát huy tối đa sức sáng tạo, tư duy âm nhạc và thẩm mỹ vượt bậc.

Jennie đã chính thức ra mắt album đầu tay RUBY và MV chủ đề Like JENNIE

Cùng lúc với album lên sóng, Jennie tổ chức đêm diễn The Ruby Experience tại L.A, Mỹ, lần đầu biểu diễn toàn bộ 15 ca khúc mới. The Ruby Experience được Jennie tổ chức lần lượt tại 3 thành phố - Los Angeles, New York và Seoul. Tại đây, Jennie mang đến set diễn album RUBY theo đúng cảm hứng Bảy Giai Đoạn Cuộc Đời.

Thần thái main rapper cuốn hút

Khán giả được trải nghiệm âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh đậm chất riêng Jennie. Nữ thần tượng vừa hát, vừa bắn rap liên thanh, phát huy phong độ biểu diễn miễn chê. Jennie còn chiêu đãi dân tình vũ đạo vừa gợi cảm, nóng bỏng, lại vừa mãn nhãn chuẩn idol Kpop.

Loạt sân khấu ấn tượng của Jennie tại L.A, Mỹ

Trong đêm diễn đầu tiên tại L.A, Jennie khiến fan "há hốc" trước loạt tạo hình cực bốc. Ở trời Tây, Jennie không ngại diện đồ hở bạo, đúng với phong cách yêu thích của cô nàng. Loạt item cắt xẻ táo bạo, bó sát làm tôn lên body nóng 100 độ của Jennie. Đáng chú ý, Jennie còn cởi đồ ngay trên sân khấu. Cô nàng lột phăng áo khoác ngoài và chân váy, diện độc chiếc jumpsuit đen trơn, tạo điểm nhấn cùng những chi tiết cắt xẻ mạnh tay. Ở một outfit khác, Jennie khiến người xem "bỏng mắt" với bộ đồ liền thân màu trắng, xẻ ngực sâu. Mỗi cơn gió thổi qua đều dễ dàng khiến người ta hồi hộp.

Jennie và phong cách cực bạo ở Mỹ

Vũ đạo nóng bỏng mắt

Loạt tạo hình của Jennie khiến fan vô cùng phấn khích. Nhưng bên cạnh đó, không ít ý kiến cảm thấy lo ngại cho Jennie. Cô nàng dễ vướng tranh cãi với những outfit quá bạo, chưa kể có khả năng gặp sự cố trang phục, lâm vào cảnh hớ hênh.

Fan lo lắng trang phục dễ khiến Jennie hớ hênh

Jennie trước và sau khi cởi bỏ áo khoác, chân váy

Cháy hết mình với những sân khấu phát huy 100% năng lượng, nhưng tâm điểm của buổi diễn lại nằm ở tiết mục sâu lắng nhất - Twin. Jennie phô diễn giọng hát cảm xúc trên nền guitar mộc mạc. Đặc biệt, Jennie bật khóc nức nở khi hát ca khúc cuối cùng của album. Ánh mắt nghẹn ngào, long lanh nước của Jennie khiến fan "luỵ tim". Khoảnh khắc Jennie khóc nghẹn nhanh chóng viral các nền tảng, lần nữa dấy lên nhiều đồn đoán.

Jennie khóc nghẹn khi hát live Twin - ca khúc đề cập đến mối quan hệ đặc biệt của cô trong quá khứ

Trước đó, Jennie trải lòng Twin là một bài hát dành riêng cho một người. Cô nàng thừa nhận trên sóng phỏng vấn với Jane Lowe rằng Twin là một bài hát "cực kỳ riêng tư". Lý do Jennie phát hành là vì hy vọng ai đó có thể đồng cảm. Jennie còn cho biết Twin giúp cô khép lại mối quan hệ trong quá khứ. Sau khi nghe Jennie hé lộ câu chuyện riêng tư đằng sau Twin, nhiều fan suy đoán nhân vật chính của ca khúc này chính là bạn trai tin đồn - V.

Jennie bật khóc nức nở khi hát ca khúc cuối cùng của album

Ánh mắt nghẹn ngào, long lanh nước của Jennie khiến fan "luỵ tim"

Nhưng, nghe toàn bộ ca khúc, dường như Twin đang đề cập đến 1 nhân vật khác. Trong ca khúc, Jennie đề cập đến mối quan hệ kéo dài 10 năm, cả hai mất nhau vì cô đã "thêm dầu vào lửa". Sau tất cả, Jennie vẫn gọi người này là "bạn của tôi". Loạt dấu hiệu này khiến người hâm mộ liên tưởng đến G-Dragon.

Trước khi Jennie lộ ảnh hẹn hò với V năm 2022, cô và G-Dragon từng dính tin đồn hẹn hò. Cả hai là tiền - hậu bối thân thiết ở YG. Lần đầu Jennie xuất hiện trước công chúng là trong MV That XX của G-Dragon năm 2012. Sân khấu đầu tiên của Jennie cũng đồng hành với thủ lĩnh BIGBANG, với ca khúc Black năm 2013. Giữa cả hai tồn tại mối liên kết đặc biệt. Thời mới debut, Jennie thường được gọi là "G-Dragon bản nữ", với khả năng rap và vai trò đại diện cho màu sắc nhóm tương đồng.

Jennie khiến fan liên tưởng đến G-Dragon vì bài hát Twin

Tuy nhiên, trên đây chỉ là một vài suy đoán. Nhiều fan nghĩ theo cách đơn giản hơn, rằng Jennie bật khóc vì ca khúc Twin chứa nhiều cảm xúc. Hôm nay cũng là ngày Jennie đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Việc cô nàng xúc động hơn bình thường là điều dễ hiểu.